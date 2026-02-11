Anuncian a Prince Royce, Romeo Santos y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 prepara una gran fiesta de la música latina con diversos performances musicales, entre ellos los artistas que integran el quinto line up.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Además de la ceremonia de premiación y la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria, Premio Lo Nuestro 2026 ofrecerá increíbles shows musicales. Conoce a los artistas que integran el quinto line up.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS
Arthur Hanlon se presentará en Premio Lo Nuestro 2026
El exitoso pianista y compositor participará en Premio Lo Nuestro 2026 como parte del reconocimiento que se le hará a Paloma San Basilio, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.
Además, Arthur Hanlon obtuvo una nominación en Premio Lo Nuestro 2026:
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘Repetimos’ (en colaboración con Yotuel & Darell)
Prince Royce hará vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El llamado ‘Príncipe de la Bachata’ regresa al escenario de Premio Lo Nuestro para presentar un ‘medley’ junto a Romeo Santos. Ellos deleitarán al público con sus más recientes éxitos de su álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’.
Sumado a esto, Prince Royce está nominado en cinco categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
- Álbum Del Año por ‘Eterno’
- Artista Del Año - Tropical
- Canción Del Año - Tropical por ‘How Deep Is Your Love’
- Álbum Del Año - Tropical por ‘Eterno’
- Mejor Electro Corrido - Música Mexicana por ‘Bachata Bélica’ (en colaboración con Los Esquivel & Brray)
Romeo Santos enamorará al público de Premio Lo Nuestro 2026
‘El Rey de la Bachata’, Romeo Santos, subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 a lado de Prince Royce. Como ya se mencionó, ofrecerán un ‘medley’ con sus más recientes éxitos de su álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’.
Sumado a esto, el cantante, compositor y productor discográfico recibió cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año por ‘Khé?’ (en colaboración con Rauw Alejandro)
- La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Khé?’ (en colaboración con Rauw Alejandro)
- Artista Del Año - Tropical
Silvestre Dangond cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Silvestre Dangond prepara una gran sorpresa para sus fans en Premio Lo Nuestro 2026: el debut televisivo de su tema ‘Una Vaina Bien’, junto a Sebastián Yatra.
Por si fuera poco, el artista colombiano tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Artista Del Año - Tropical
- Canción Del Año - Tropical por ‘La Indiferencia’ (en colaboración con Fonseca)
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘Vestido Rojo’ (en colaboración con Emilia)
- Álbum Del Año - Tropical por ‘El Último Baile’ (en colaboración con Juancho De La Espriella)
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.