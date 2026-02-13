Las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y una de ellas es Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana, conoce a los artistas nominados.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Este año hay 248 artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026. Entre todos ellos hay diez bandas o duetos que recibieron la nominación en la categoría Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana.
Artistas nominados en la categoría Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
Notas Relacionadas
Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevarán a cabo?
La gran fiesta de la música latina, Premio Lo Nuestro 2026, se realizará el próximo jueves 19 de febrero. El recinto en donde se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Este año, las hosts serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además está nominada y cantará en el escenario. Estas guapas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los performances musicales.
Notas Relacionadas
Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro del Año en Premio Lo Nuestro 2026
¿Dónde y a qué hora ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026? La alfombra magenta y la ceremonia de premiación
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá completamente en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Premio Lo Nuestro comenzará con la antesala Noche de Estrellas (con lo mejor de la alfombra magenta) a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil comprar tus entradas:
- Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Selecciona la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas
- Indica tu método de pago ¡y listo!