Conoce a los artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
Este año hay 248 artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 y diez de ellos compiten en la categoría Canción Del Año - Música Mexicana.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y una de ellas es Canción Del Año - Música Mexicana; ellos son los artistas nominados.
Artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
- Becky G por ‘Otro Capítulo’
- Carín León por ‘El Amor de Mi Herida’
- Christian Nodal por ‘El Amigo’
- Eden Muñoz por ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’
- Fuerza Regida por ‘Por Esos Ojos’
- Grupo Frontera por ‘Hecha Pa' Mi’
- Ivan Cornejo por ‘Me Prometí’
- Luis Angel ‘El Flaco’ por ‘Amor Bonito’
- Netón Vega por ‘Loco’
- Xavi & Netón Vega por ‘Hija De Papi’
Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Premio lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde es?
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se llevará a cabo el próximo 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el imponente Kaseya Center en Miami, Florida.
Este año, las hosts serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además subirá a cantar al escenario). Las guapas y talentosas anfitrionas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los performances musicales ( conoce aquí a todos los artistas que cantarán).
Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra magenta y la ceremonia de premiación
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, sigue estos sencillos pasos para adquirir tus tickets:
- Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Selecciona la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center y el número de boletos que quieres
- Indica tu método de pago ¡y listo!