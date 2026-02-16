TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Conoce a los artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Este año hay 248 artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 y diez de ellos compiten en la categoría Canción Del Año - Música Mexicana.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Marc Anthony, Sebastián Yatra, Maria Becerra y más artistas cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y una de ellas es Canción Del Año - Música Mexicana; ellos son los artistas nominados.

Artistas nominados a Canción Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

  1. Becky G por ‘Otro Capítulo’
  2. Carín León por ‘El Amor de Mi Herida’
  3. Christian Nodal por ‘El Amigo’
  4. Eden Muñoz por ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’
  5. Fuerza Regida por ‘Por Esos Ojos’
  6. Grupo Frontera por ‘Hecha Pa' Mi’
  7. Ivan Cornejo por ‘Me Prometí’
  8. Luis Angel ‘El Flaco’ por ‘Amor Bonito’
  9. Netón Vega por ‘Loco’
  10. Xavi & Netón Vega por ‘Hija De Papi’

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se llevará a cabo el próximo 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el imponente Kaseya Center en Miami, Florida.

Este año, las hosts serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además subirá a cantar al escenario). Las guapas y talentosas anfitrionas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los performances musicales ( conoce aquí a todos los artistas que cantarán).

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos

Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, sigue estos sencillos pasos para adquirir tus tickets:

  1. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
  2. Selecciona la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center y el número de boletos que quieres
  3. Indica tu método de pago ¡y listo!
