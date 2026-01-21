Premio Lo Nuestro 2026: Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira brillarán como conductoras

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Así como ya se dio a conocer la lista de artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026, ahora toca el turno de conocer a las hosts de este año.

Premio Lo Nuestro 2026: ellas serán las conductoras de la edición 38

Premio Lo Nuestro 2026 contará con la conducción de tres guapas y talentosas mujeres: Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía.

Ellas serán las encargadas de acompañar al público durante la transmisión de la ceremonia de premiación, que comenzará a las 7P/6C en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Clarissa Molina será hosts en Premio Lo Nuestro 2026

Clarrisa Molina es reconocida como una de las presentadoras estelares del programa Gordo y Flaca, así como la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP en 2016 y de Emmy Award en 2028.

Ha participado en películas como ‘Qué León’, Los Leones y Diario, Mujer & Café. También fue reconocida por la revista HOLA! USA como una de las hispanas más influyentes en redes sociales, y tiene su propio podcast llamado ‘Claríssima’ en la señal de Univision y UNIMÁS.

Debido a su exitosa trayectoria como modelo, actriz y presentadora, una vez más se desempeñará como anfitriona de Premio Lo Nuestro; anteriormente lo hizo en Premio Lo Nuestro 2024 y Backstage Host en 2019.

Clarissa Molina será conductora en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Nadia Ferreira forma parte de las presentadoras de Premio Lo Nuestro 2026

Nadia Ferreira es uno de los rostros más conocidos en el mundo del espectáculo latino. Es modelo, empresaria, filántropa, embajadora de marcas y se coronó como Miss Universo Paraguay en el año 2021, además de que fue elegida como primera finalista en Miss Universo.

A eso se le suma que en 2025 fue reconocida como una de las Top 100 Latinas Más Poderosas por la revista HOLA! USA, así como una de las Líderes de Paraguay 2025 por Forbes Paraguay.

Anteriormente ya había participado como host de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro (en 2024) y ahora estará como conductora en Premio Lo Nuestro 2026.

Nadie Ferreira será conductora en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Thalía también será conductora en Premio Lo Nuestro 2026

Reconocida a nivel mundial como un ícono de la música latina, gracias a una carrera con 30 sencillos en el top 10 y más de 50 millones de discos vendidos alrededor del mundo, Thalía también estará como host en Premio Lo Nuestro 2026.

La actriz, cantante, empresaria y diseñadora de modas regresará por cuarta vez como host de Premio Lo Nuestro; anteriormente lo hizo en 1995, 2020 y 2025.

Thalía será conductora en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y cómo ver en vivo

Como ya se mencionó, Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Podrás disfrutar la ceremonia de premiación a partir de las 7P/6C en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo votar para elegir a los artistas ganadores

Este año, Premio Lo Nuestro tiene 248 nominados en un total de 44 categorías ¡y tú puedes elegir a los ganadores!

La selección de los artistas que se llevarán un galardón a casa se realizará por medio de un sencillo proceso de votación en donde el público puede participar:

1. Ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.

2. Recuerda que debes ser mayor de edad para poder votar.

3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos (Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana), con sus artistas nominados en cada una. Elige a tu favorito en cada una y envía tu voto.

4. Cabe resaltar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen TelevisaUnivision

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuánto cuestan y en dónde puedo comprar los tickets para asistir?

Si deseas estar presente en esta gran fiesta de la música latina que honra lo que somos, puedes adquirir tus boletos para el Kaseya Center en la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF

Elige la zona en donde te gustaría estar, así como el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo! nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los shows musicales.