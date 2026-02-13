Ellos son los nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
En su edición número 38, Premio Lo Nuestro otorgará galardones en 44 categorías, conoce a los cantantes que están nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Este año, Premio Lo Nuestro 2026 cuenta con 248 artistas nominados y varios de ellos compiten en la categoría Artista Masculino Del Año - Música Mexicana. Conoce quiénes son.
Cantantes nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Ivan Cornejo
- Luis Angel ‘El Flaco’
- Netón Vega
- Oscar Maydon
- Pepe Aguilar
- Xavi
Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un imponente recinto: el Kaseya Center en Miami, Florida.
Las conductoras de este año serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía (quien además cantará en el escenario). Ellas serán las encargadas de acompañar al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y los performances musicales.
TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo
Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: dónde y a qué hora ver la alfombra magenta y los premios
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá completamente en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus tickets para asistir
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus boletos. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que quieres estar en el Kaseya Centener y el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!