TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Ellos son los nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

En su edición número 38, Premio Lo Nuestro otorgará galardones en 44 categorías, conoce a los cantantes que están nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Este año, Premio Lo Nuestro 2026 cuenta con 248 artistas nominados y varios de ellos compiten en la categoría Artista Masculino Del Año - Música Mexicana. Conoce quiénes son.

Cantantes nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

PUBLICIDAD
  • Alejandro Fernández
  • Carín León
  • Christian Nodal
  • Eden Muñoz
  • Ivan Cornejo
  • Luis Angel ‘El Flaco’
  • Netón Vega
  • Oscar Maydon
  • Pepe Aguilar
  • Xavi

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro
8 min

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará

Más sobre Premio Lo Nuestro

Las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Anuncian quinto line up de Premio Lo Nuestro 2026: Romeo Santos, Prince Royce y otros artistas
0:15

Anuncian quinto line up de Premio Lo Nuestro 2026: Romeo Santos, Prince Royce y otros artistas

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías
2 mins

Premio Lo Nuestro 2026 tendrá a estas 36 celebridades como presentadores de las categorías

Premio Lo Nuestro
Santiago Matías ‘Alofoke’ participará en el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

Santiago Matías ‘Alofoke’ participará en el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Estos creadores de contenido digital tendrán una participación especial en Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

Estos creadores de contenido digital tendrán una participación especial en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Noche de Estrellas ampliará su horario en Premio Lo Nuestro 2026
0:30

Noche de Estrellas ampliará su horario en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Noche de Estrellas tendrá las primeras presentaciones musicales: los artistas que cantarán
3 mins

Noche de Estrellas tendrá las primeras presentaciones musicales: los artistas que cantarán

Premio Lo Nuestro
Anuncian a Prince Royce, Romeo Santos y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026
4 mins

Anuncian a Prince Royce, Romeo Santos y otros artistas que estarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

J Balvin, Carlos Vives y Gente de Zona se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Morat es una de las agrupaciones con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Morat es una de las agrupaciones con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un imponente recinto: el Kaseya Center en Miami, Florida.


Las conductoras de este año serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía (quien además cantará en el escenario). Ellas serán las encargadas de acompañar al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y los performances musicales.

Notas Relacionadas

TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo

TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo

Premio Lo Nuestro
16 min

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: dónde y a qué hora ver la alfombra magenta y los premios

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá completamente en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

PUBLICIDAD

Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Notas Relacionadas

Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026

Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
3 min

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus tickets para asistir

Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus boletos. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que quieres estar en el Kaseya Centener y el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!

Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX