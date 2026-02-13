Premio Lo Nuestro Ellos son los nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026 En su edición número 38, Premio Lo Nuestro otorgará galardones en 44 categorías, conoce a los cantantes que están nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana.



Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Este año, Premio Lo Nuestro 2026 cuenta con 248 artistas nominados y varios de ellos compiten en la categoría Artista Masculino Del Año - Música Mexicana. Conoce quiénes son.

Cantantes nominados a Artista Masculino Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel ‘El Flaco’

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un imponente recinto: el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: dónde y a qué hora ver la alfombra magenta y los premios

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

