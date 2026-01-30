TODOS los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026 y cómo verlos en vivo
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el jueves 19 de febrero y ellos son todos los artistas que subirán al escenario para deleitar al público.
Además de la ceremonia de premiación, en la que se entregarán los galardones a los artistas nominados y se otorgarán Premios Especiales a cinco artistas con una gran trayectoria, Premio Lo Nuestro 2026 tendrá fabulosos performances musicales.
Todos los artistas que se presentarán en Premio Lo Nuestro 2026
Esta es la lista completa de los artistas que estarán en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para ofrecer un inolvidable show musical.
Carín León se presentará en Premio Lo Nuestro 2026
El cantante de 36 años interpretará por primera vez en televisión su éxito ‘Lado Frágil’, de su álbum nominado Palabra de ‘To’s (Seca).
Además, Carín León está nominado en 10 categorías de Premio Lo Nuestro y es uno de los artistas con más nominaciones: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘El Amor de Mi Herida’, Álbum Del Año por ‘Palabra de To's (Seca)’, Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Lost In Translation’ (en colaboración con Kacey Musgraves), La Mezcla Perfecta Del Año por ‘El Vino de Tu Boca’ (en colaboración con Alejandro Sanz), Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Vivir Sin Aire’ (en colaboración con Maná), Artista Masculino Del Año - Música Mexicana, Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amor de Mi Herida’, Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma) y Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Palabra de To's (Seca)’.
Codiciado se presentará en Premio Lo Nuestro 2026
Erick Aragón —su nombre de pila— estará en Premio Lo Nuestro 2026 para presentar por primera vez en televisión su éxito ‘Déjame Dormir’.
Además de cantar sobre el escenario, el intérprete tiene una nominación: Mejor Electro Corrido - Música Mexicana por ‘Tierno’ (en colaboración con Joaquin Medina).
Cristian Castro cantará en Premio Lo Nuestro 2026
El intérprete también regresa al escenario de Premio Lo Nuestro con el debut en televisión de su más reciente sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto al grupo Matisse.
Aunado a esto, Cristian Castro tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Matisse).
Elena Rose ofrecerá un performance en Premio Lo Nuestro 2026
La intérprete venezolana regresa al escenario de Premio lo Nuestro con el estreno en televisión de ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Rawayana.
Elena Rose tiene seis nominaciones y es una de las artistas más nominadas en Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Combinación Femenina por ‘Pa' Qué Volviste?’ (en colaboración con Maria Becerra), La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Carteras Chinas’ (en colaboración con Camilo y Los Ángeles Azules), AfroBeat del Año por ‘Cosita Linda’ (en colaboración con Justin Quiles), Artista Pop Femenina Del Año, Canción Del Año - Pop por ‘Un Beso Menos’ (en colaboración con Morat) y Álbum Del Año - Pop por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’.
Gloria Trevi tendrá un performance musical en Premio Lo Nuestro 2026
La cantante mexicana se presentará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para interpretar su exitoso tema ‘Un Abrazo’, de su álbum nominado ‘El Vuelo’.
Gloria Trevi tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026: La Mezcla Perfecta Del Año por ‘Súfrale’ (en colaboración con Grupo Firme), Artista Pop Femenina Del Año, Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Cueste Lo Que Cueste’ y Álbum Del Año - Pop por ‘El Vuelo’.
Ha*Ash ofrecerá un show musical en Premio Lo Nuestro 2026
El exitoso dúo de hermanas interpretará por primera vez en televisión su tema ‘Te Apuesto’ junto a María José.
Además, Ha*Ash tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Thalía), Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock, Canción Del año - Pop por ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ y Álbum Del Año - Pop por ‘Haashville’.
Kany García cantará en Premio Lo Nuestro 2026
La artista estará presente en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut televisivo de su tema ‘1+1’, su colaboración con Maluma.
Kany García también tiene tres nominaciones: Artista Pop Femenina Del Año, Colaboración Del Año - Pop por ‘Huir’ (en colaboración con Lia Kali) y Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Tierra Mía’.
Kapo estará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El cantante y compositor colombiano presentará por primera vez en TV su hit mundial ‘La Villa’ junto a Ryan Castro.
Sumado a esto, Kapo tiene tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026: Canción Del Año por ‘Imagínate’ (en colaboración con Danny Ocean), AfroBeat Del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Xavi) y Colaboración Del Año - Urbano por ‘Luna’ (en colaboración con Wisin).
Maluma tendrá un show musical en Premio Lo Nuestro 2026
El cantante colombiano tendrá el debut en televisión de su canción ‘1+1’, a lado de Kany García.
Maluma está entre los artistas con más nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026, pues compite en seis categorías: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Ryan Castro y Blessd), Artista Pop Masculino Del Año, Canción Del Año - Pop por ‘Bronceador’, Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’ y Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Carín León).
Mar hará vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Mar debutará en Premio Lo Nuestro con su tema ‘Bebiendo Lágrimas’. Además, tiene una nominación: Artista Revelación Del Año - Femenino.
María José cantará en Premio Lo Nuestro 2026
La cantante mexicana interpretará por primera vez en televisión su exitoso tema ‘Te Apuesto’ junto a Ha*Ash.
Matisse subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para deleitar al público
La agrupación mexicana tendrá el debut televisivo de su nuevo sencillo ‘Conmigo Sin Ti’, junto a Cristian Castro.
Cabe mencionar que Matisse está nominado en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock y Colaboración Del Año - Pop por ‘Conmigo Sin Ti’ (en colaboración con Cristian Castro).
Rawayana también subirá al escenario de Premio Lo Nuestro 2026
La agrupación venezolana debutará en Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de ‘Luna de Miel’ y ‘Naguará’, junto a Elena Rose.
Además, la banda está nominada en cuatro categorías: AfroBeat Del Año por ‘Me Pasa (Piscis)’ (en colaboración con Bomba Estéreo y Astropical), Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock, Canción Del Año - Tropical por ‘Malportada’ (en colaboración con Nathy Peluso) y Colaboración Del Año - Tropical por ‘Venga Lo Que Venga’ (en colaboración con Fonseca).
Ryan Castro ofrecerá un performance musical en Premio Lo Nuestro 2026
El artista colombiano cantará por primera vez en televisión sus hits ‘Ba Ba Bad Remix’ y ‘La Villa’, junto a Kapo.
Ryan Castro está nominado en cinco categorías de Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración “Crossover” Del Año por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Kybba, Sean Paul y Busy Signal), AfroBeat Del Año por ‘Sanka’ (en colaboración con Dongo), Canción Del Año - Urbano por ‘Ba Ba Bad Remix’ (en colaboración con Kybba, Sean Paul y Busy Signal), Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma y Ble) y Álbum Del Año - Urbano por ‘Sendé’.
Santos Bravos actuará en Premio Lo Nuestro 2026
La boy band latina hará su debut en Premio Lo Nuestro con la presentación de su nuevo sencillo ‘Kawasaki’, el cual se estrena el próximo 30 de enero.
La banda Santos Bravos también está nominada en una categoría: Artista Revelación del Año Masculino
Thalía conquistará el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Thalía no solo será una de las conductoras, también estará en el escenario y tiene preparada una gran sorpresa para sus fans.
Por si fuera poco, la artista mexicana está nominada en dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Combinación Femenina por ‘Amiga Date Cuenta’ (en colaboración con Ha*Ash & Thalia) y Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Yo Me Lo Busqué’ (en colaboración con Los Ángeles Azules).
Xavi deleitará al público en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
El intérprete de regional mexicano regresa al escenario de Premio Lo Nuestro con sus éxitos ‘No Capea’ y ‘La Morrita’.
Xavi está en la lista de los artistas con más nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ya que recibió siete nominaciones: AfroBeat del Año por ‘Bien Pedos’ (en colaboración con Kapo), Colaboración Del Año - Pop por ‘La Del Primer Puesto’ (en colaboración con Reik), Colaboración Del Año - Tropical por ‘En Privado’ (en colaboración con Manuel Turizo), Artista Masculino Del Año - Música Mexicana, Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Hija De Papi’ (en colaboración con Netón Vega), Fusión Música Mexicana Del Año por ‘No Capea’ (en colaboración con Grupo Frontera) y Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Next’.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un fabuloso recinto: Kaseya Center en Miami, Florida.
¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Si lo deseas, también puedes disfrutarlo en streaming en ViX, totalmente en vivo.
Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía. Ellas acompañarán al público durante los shows musicales y la ceremonia de premiación, en la que se entregarán galardones en las 44 categorías de este año y también los Premios Especiales a cinco importantes artistas.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde puedo comprar boletos para asistir?
Si deseas disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, es muy fácil comprar tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Selecciona la zona en la que te gustaría estar y el número de boleto que quieres. Indica tu método de pago ¡y listo!