Premio Lo Nuestro 2026 Backstage: todo sobre el livestream de la alfombra magenta y los premios
Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el 19 de febrero y contará con un Backstage Livestream de la red carpet y la ceremonia de premiación.
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, adquiere tus boletos aquí.
Premio Lo Nuestro 2026 no solo se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming; también tendrá un livestream de cinco horas y media con contenido exclusivo de la alfombra magenta y la ceremonia de premiación.
Premio Lo Nuestro 2026 Backstage: dónde y a qué hora ver el livestream
Podrás ver el Backstage Livestream de esta gran fiesta de la música latina en las redes sociales de Univision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como la página univision.com
Durante la semana de ensayos de Premio Lo Nuestro 2026, los fans tendrán acceso exclusivo a momentos detrás de cámaras en el backstage. Este contenido estará disponible en todas las redes sociales de Univision.
El 19 de febrero, el gran día, Backstage Livestream dará inicio a las 5:30P/4:30C y tendrá una duración de 5.5 horas, así que terminará hasta las 11P/10C. Durante ese tiempo se tendrá una cobertura de la llegada de los artistas, su paso por la alfombra roja, la ceremonia de premiación y los performances musicales.
Premio Lo Nuestro Backstage Livestream: el contenido que podrás disfrutar en el livestream
Premio Lo Nuestro Backstage Livestream va más allá del escenario para ofrecerte una experiencia inmersiva, que te dará un acceso sin filtros para conocer todo lo que sucede tras bambalinas.
El livestream de Premio Lo Nuestro 2026 te permitirá disfrutar de:
- Los mejores momentos de la alfombra magenta
- La reacción de los artistas nominados inmediatamente después de recibir su galardón
- Reconocimientos especiales que no se muestran en televisión
- Interacción en tiempo real con artistas e influencers a través de chats en vivo y redes sociales
- Contenido compartible, es decir, podrás obtener breves clips del backstage para republicar y compartir en tus redes sociales
- Momentos tras bambalinas de los ensayos de los artistas que cantarán en el escenario
Premio Lo Nuestro Backstage Livestream durará 5.5 horas y permitirá que los fans tengan un acercamiento como nunca antes a la acción, los artistas y las historias que se desarrollan detrás de escena.
Además, la antesala Noche de Estrellas y Premio Lo Nuestro Backstage Livestream harán una colaboración sin precedentes. Gracias a esto, mucho del contenido digital será mostrado en la transmisión lineal y viceversa, con lo cual se amplían las opciones de entrevistas y exclusivas.
Ellos serán los conductores de Premio Lo Nuestro Backstage Livestream
Backstage Livestream tendrá a talentosos y carismáticos presentadores:
- Wendy Guevara. Creadora de contenido, cantante, actriz, empresaria y una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en México. En 2023 se convirtió en la primera mujer trans en ganar La Casa de los Famosos México.
- Jess Judith. Nacida en República Dominicana, es una creadora de contenido bilingüe con más de cinco millones de seguidores en todas sus plataformas. Fue incluida en la prestigiosa lista de Forbes ‘30 Under 30’. También será host de la antesala Noche de Estrellas.
- Jomari Goyso. Actuó como juez en la última temporada de Nuestra Belleza Latina. Actualmente es co-conductor del programa matutino Despierta América. También estará como conductor de Noche de Estrellas.
- Marko. Actor, cantante, músico, comediante y creador de contenidos venezolano. En 2018 recibió su primer Emmy por su documental ‘El Poder de un Podcast’. Es el primer comediante latino en presentarse y llenar el prestigioso recinto Kaseya Centener en Miami, Florida.
- Monse Medina. La hondureña es una figura destacada de radio, TV y medios digitales. Es co-host del podcast de Uforia ‘The Sound Room’, el cual se transmite en ViX. También es colaboradora de la sección ‘Sin Rollo’ en el programa Despierta América.
Además, Karla Díaz estará como ‘insider’ en Backstage Livestream. La cantante y conductora tiene más de una década de trayectoria en música, televisión y medios digitales, por lo que es una figura destacada del entretenimiento en México.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora se llevará a cabo?
La fiesta que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía serán las conductoras este año. Ellas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales ( aquí puedes conocer qué artistas cantarán).
Premio Lo Nuestro: dónde comprar tus boletos para asistir
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que quieres.
Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el 19 de febrero para disfrutar la ceremonia de premiación y los performances musicales.