Conoce a los artistas nominados a Mejor Canción y cómo votar en todas las categorías de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 ya dio a conocer la lista completa de artistas nominados y tú puedes elegir a los ganadores, ingresa a la página https://www.premiolonuestro.com/vota para votar.
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el jueves 19 de febrero y se otorgarán galardones en 44 categorías. Una de las que más llama la atención de los fans es Mejor Canción y te decimos quiénes son los artistas nominados en dicha categoría.
Premio Lo Nuestro 2026: artistas nominados a Mejor Canción
Lo primero que hay que aclarar es que Premio Lo Nuestro otorga galardones en varias categorías de Mejor Canción, las cuales abarcan distintos géneros musicales.
Artistas nominados en la categoría Canción del Año
- Alejandro Fernández por ‘No Me Sé Rajar’
- Bad Bunny por ‘DTMF’
- Carín León por ‘El Amor de Mi Herida’
- Danny Ocean & Kapo por ‘Imagínate
- Fuerza Regida & Grupo Frontera por ‘Me Jalo’
- Karol G por ‘Latina Foreva’
- Myke Towers & Darell por ‘Otra Noche (Feat. Darell)’
- Natti Natasha por ‘Desde Hoy’
- Rauw Alejandro & Romeo Santos por ‘Khé?’
- Shakira por ‘Soltera’
Artistas nominados en la categoría Mejor Canción de Música Cristiana
- Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez por ‘Todo Va Estar Bien’
- Daddy Yankee por ‘Sonríele’
- Gocho por ‘La Respuesta’
- Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo por ‘Alabaré’
- Víctor Manuelle por ‘Si Volviera Jesús’
- Yaronk Rouse & Rosalina por ‘Ponte Bonita (Remix)’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Urbano
- Anitta por ‘Romeo’
- Bizarrap & Daddy Yankee por ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’
- Chencho Corleone por ‘Lo Caro Y Lo Bueno’
- J Balvin por ‘Rio’
- Karol G por ‘Latina Foreva’
- Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal por ‘Ba Ba Bad Remix’
- Myke Towers & Quevedo por ‘Soleao’
- Rauw Alejandro & Bad Bunny por ‘Qué Pasaría…’
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums por ‘La Plena (W Sound 5)’
- Yandel & Feid por ‘Hablame Claro’
Artistas nominados en la categoría Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- Arcángel & Neutro Shorty por ‘Flash Foto’
- Bryant Myers, Dei V & Saiko por ‘Duro Ma’
- Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa por ‘Yogurcito Remix’
- Clarent por ‘Love’
- Duki & Myke Towers por ‘Nueva Era’
- Eladio Carrión & Omar Courtz por ‘Primer Lugar’
- El Alfa, Jon Z & Alofoke Music por ‘Bum Bum’ -
- El Bogueto & Yung Beef por ‘Cuando No Era Cantante’
- J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa por ‘Tokischa RMX’
- Trueno & Young Miko por ‘En La City’
Artistas nominados en la categoría Mejor Canción Dembow
- El Alfa & Fariana por ‘Quita Y Pone’
- Lomiiel por ‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’
- Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow por ‘Dem Bow’
- Tokischa & Bulin 47 por ‘Celos’
- Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera por ‘Bing Bong’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Pop
- Alejandro Sanz por ‘Palmeras en el Jardín’
- Cazzu por ‘Con Otra’
- Elena Rose & Morat por ‘Un Beso Menos’
- Emilia por ‘Noviogangsta <3’
- Ha*Ash por ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’
- Maluma por ‘Bronceador’
- Pedro Capó por ‘La Carretera’
- Reik por ‘Mientes’
- Shakira por ‘Soltera’
- Sebastián Yatra por ‘La Pelirroja’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Pop/Balada
- Carlos Rivera por ‘Alguien’
- Gloria Trevi por ‘Cueste Lo Que Cueste’
- Kany García por ‘Tierra Mía’
- Olga Tañón por ‘El Reclamo’
- Ricardo Arjona por ‘Mujer’
- Yami Safdie & Camilo por ‘Querida Yo’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Pop/Urbano
- Aitana - ‘6 De Febrero’
- Bad Bunny por ‘DTMF’
- Farruko por ‘Cables Cruzados’
- Jay Wheeler por ‘Una Como Tu’
- Luis Fonsi por ‘Tocando el Cielo’
- Mari La Carajita por ‘A.K.A’
- Maluma por ‘Cosas Pendientes’
- Myke Towers por ‘Tengo Celos’
- Ozuna por ‘Sirenita’
- Rauw Alejandro por ‘Carita Linda’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Pop/Rock
- Ela Taubert por ‘¿Es En Serio?’
- Juanes por ‘Una Noche Contigo’
- Maná & Carín León por ‘Vivir Sin Aire’
- Morat & Camilo por ‘Me Toca a Mí’
- Pedro Capó por ‘Sabe Bien’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Tropical
- Christian Alicea por ‘Hello, What's Up’
- Gloria Estefan por ‘Raíces’
- Luis Figueroa por ‘Más Que un Beso’
- Nathy Peluso & Rawayana por ‘Malportada’
- Natti Natasha por ‘Desde Hoy’
- Olga Tañón & Lenny Tavárez por ‘Por Si Te Me Vas’
- Prince Royce por ‘How Deep Is Your Love’
- Rauw Alejandro por ‘Tú Con Él’
- Silvestre Dangond & Fonseca por ‘La Indiferencia’
- Venesti por ‘Fuera De Lugar’
Artistas nominados en la categoría Canción Del Año - Música Mexicana
- Becky G por ‘Otro Capítulo’
- Carín León por ‘El Amor de Mi Herida’
- Christian Nodal por ‘El Amigo’
- Eden Muñoz por ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’
- Fuerza Regida por ‘Por Esos Ojos’
- Grupo Frontera por ‘Hecha Pa' Mi’
- Ivan Cornejo por ‘Me Prometí’
- Luis Angel ‘El Flaco’ por ‘Amor Bonito’
- Netón Vega por ‘Loco’
- Xavi & Netón Vega por ‘Hija De Papi’
Artistas nominados en la categoría Canción Banda Del Año
- Banda Los Recoditos por ‘Una Peda Menos’
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata por ‘Voy a Levantarme’
- Grupo Firme por ‘El Beneficio de la Duda’
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho por ‘Una Historia Mal Contada’
- Luis Angel ‘El Flaco’ por ‘Amor Bonito’
Artistas nominados en la categoría Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- Alejandro Fernández por ‘No Me Sé Rajar’
- Ángela Aguilar por ‘Nadie Se Va Como Llegó’
- Christian Nodal por ‘Amé’
- Lupita Infante & Leonardo Aguilar por ‘Amémonos de Nuevo’
- Pepe Aguilar por ‘Cuídamela Bien’
- Yuridia por ‘Sin Llorar’
Artistas nominados en la categoría Canción Norteña Del Año
- Eden Muñoz por ‘Mi Lugar Favorito’
- Intocable por ‘Me Gusta Mi Vida’
- Julión Álvarez Y Su Norteño Banda por ‘Rey Sin Reina’
- La Fiera De Ojinaga por ‘Chelas Y Besos’
- Los Tigres Del Norte por ‘La Lotería’
Artistas nominados en la categoría Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
- Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil por ‘Triple Lavada Remix’
- Joaquin Medina & Codiciado por ‘Tierno’
- Los Esquivel, Prince Royce & Brray por ‘Bachata Bélica’
- Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P por ‘La Fiesta’
- Steve Aoki & Oscar Maydon por ‘Corridos Y Alcohol’
¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?
En Premio Lo Nuestro 2026 tú eliges a los artistas ganadores, sólo sigue estos sencillos pasos:
1. Entra a la página de votaciones oficial: https://www.premiolonuestro.com/vota
2. Registra tu correo electrónico
3. Las 44 categorías aparecen divididas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana. En cada una verás a los artistas nominados.
4. Elige a tu artista favorito en cada categoría y registra tu voto.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se llevará a cabo
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.
¿Dónde y a qué hora ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus tickets para asistir
Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026 en el Kaseya Centener, en Miami, es muy fácil.
Para comprar tus boletos, entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en donde te gustaría estar y el número de boletos que quieres. Ingresa tu método de pago ¡y listo!, nos vemos el próximo 19 de febrero para disfrutar de la ceremonia de premiación y los shows musicales.