Estos creadores de contenido digital tendrán una participación especial en Premio Lo Nuestro 2026

Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Además de reconocer el talento de músicos y artistas con la entrega de galardones en 44 categorías, Premio Lo Nuestro 2026 celebra el impacto de la cultura digital.

Por esta razón, la fiesta de la música latina que honra lo que somos contará con apariciones especiales de reconocidos creadores de contenido. Entre ellos se encuentran:

Gracie Bon. La influencer originaria de Panamá tiene cerca de 12 millones de seguidores en Instagram, en donde comparte contenido sobre belleza, amor propio y otros temas. Pollito Tropical. El creador de contenido cubano es sumamente popular en redes sociales. En YouTube cuenta con más de 1 millón de suscriptores y en Instagram tiene más de 4 millones de followers. Paola Ruiz. La influencer colombiana está conquistando el mundo digital con sus videos de TikTok (5.7 millones de seguidores), Instagram (628 mil followers) y YouTube (2.4 millones de suscriptores). Wendy Guevara. Es una de las creadoras de contenido digital más populares en México, gracias a su autenticidad, carisma y capacidad única de conectar con todo tipo de audiencias. Además, Wendy Guevara participará como conductora en Premio Lo Nuestro 2026 Backstage Livestream.

Premio Lo Nuestro 2026 Backstage: todo sobre el livestream de la alfombra magenta y los premios

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación

Empezará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir