TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: esta noche es el estreno del programa con las batallas musicales más divertidas e inolvidables

Disfruta del gran estreno mundial de la segunda temporada de Juego de Voces por Univision, Las Estrellas y ViX. No te lo pierdas a las 7P/6C por Univision, mira los primeros desafíos de las 'leyendas' vs las 'estrellas' y apoyo a tu equipo favorito.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision

Las batallas musicales más reñidas y divertidas de Juego de Voces regresan a la pantalla de Univision este domingo 16 de marzo a las 7P/6C y por fin veremos los primeros enfrentamientos entre los equipos de ‘leyendas’ contra ‘estrellas’.

PUBLICIDAD

La segunda temporada de Juego de Voces esta vez estará acompañada por el slogan ‘el reto está cantado’ y estará llena de más emoción y presentaciones inolvidables, todo bajo la conducción de Angélica Vale.

Juego de Voces 2025: 'leyendas' y 'estrellas' en el estreno este domingo


Ocho son los participantes que esta temporada se integran a este reality show en el que el canto es la principal herramienta.

Por parte del equipo ‘leyendas’ se encuentran: Mijares, Lucero, Yuri y Emmanuel.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

En el bando de ‘estrellas’ participan: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.

PUBLICIDAD

Como es bien sabido, Lucero Mijares y Mijares ya fueron parte de la primera temporada, pero ahora se suma Lucero a este gran proyecto. Papá y mamá se enfrentarán a su querido retoño, lo que seguramente desde el primer programa nos regalará momentos inolvidables.

Durante el estreno, la ‘pantalla de la suerte’ mostrará cuáles serán los primeros duelos que se pelearán sobre el escenario, mientras cada equipo manda a un representante a sortearlo y busca la victoria. Descubre qué equipo se llevará más puntos al final de la noche.

Juego de Voces 2025: cómo ver en vivo el programa en Estados Unidos


La señal de Univision será la encargada de transmitir a todo el territorio estadounidense la segunda temporada de Juego de Voces, todos los domingos a las 7P/6C.

Si te perdiste la transmisión de algún programa, la plataforma ViX tendrá la disponibilidad de cada gala al día siguiente. Esto quiere decir que el estreno estará en ViX a partir del lunes 17 de marzo y así sucesivamente con cada capítulo.

Juego de Voces 2025: cuál es la dinámica y novedades de la segunda temporada


La gran novedad esta temporada es que Juego de Voces ya no es un enfrentamiento entre papás cantantes famosos y sus talentosos hijos, ahora la nueva dinámica apunta a una batalla musical entre leyendas del canto y nuevos talentos. A lo largo de la temporada veremos nuevas secciones, homenajes, invitados especiales y muchas sorpresas más.

PUBLICIDAD

Algunas de los retos que se realizarán sobre el escenario son el de Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otros, prepárate porque la competencia estará muy reñida y no será fácil elegir a un equipo favorito.

Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el jugador representante acudirá al muro de los viniles para elegir un disco. Cuando concluya la gala se revelará cuántos puntos le otorgó a su bando.

Recuerda que el campeón de la temporada será el equipo que haya obtenido más puntos durante todos los programas.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD