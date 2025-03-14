Juego de Voces 2025: esta noche es el estreno del programa con las batallas musicales más divertidas e inolvidables
Disfruta del gran estreno mundial de la segunda temporada de Juego de Voces por Univision, Las Estrellas y ViX. No te lo pierdas a las 7P/6C por Univision, mira los primeros desafíos de las 'leyendas' vs las 'estrellas' y apoyo a tu equipo favorito.
Las batallas musicales más reñidas y divertidas de Juego de Voces regresan a la pantalla de Univision este domingo 16 de marzo a las 7P/6C y por fin veremos los primeros enfrentamientos entre los equipos de ‘leyendas’ contra ‘estrellas’.
La segunda temporada de Juego de Voces esta vez estará acompañada por el slogan ‘el reto está cantado’ y estará llena de más emoción y presentaciones inolvidables, todo bajo la conducción de Angélica Vale.
Juego de Voces 2025: 'leyendas' y 'estrellas' en el estreno este domingo
Ocho son los participantes que esta temporada se integran a este reality show en el que el canto es la principal herramienta.
En el bando de ‘estrellas’ participan: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.
Como es bien sabido, Lucero Mijares y Mijares ya fueron parte de la primera temporada, pero ahora se suma Lucero a este gran proyecto. Papá y mamá se enfrentarán a su querido retoño, lo que seguramente desde el primer programa nos regalará momentos inolvidables.
Durante el estreno, la ‘pantalla de la suerte’ mostrará cuáles serán los primeros duelos que se pelearán sobre el escenario, mientras cada equipo manda a un representante a sortearlo y busca la victoria. Descubre qué equipo se llevará más puntos al final de la noche.
Juego de Voces 2025: cómo ver en vivo el programa en Estados Unidos
La señal de Univision será la encargada de transmitir a todo el territorio estadounidense la segunda temporada de Juego de Voces, todos los domingos a las 7P/6C.
Si te perdiste la transmisión de algún programa, la plataforma ViX tendrá la disponibilidad de cada gala al día siguiente. Esto quiere decir que el estreno estará en ViX a partir del lunes 17 de marzo y así sucesivamente con cada capítulo.
Juego de Voces 2025: cuál es la dinámica y novedades de la segunda temporada
La gran novedad esta temporada es que Juego de Voces ya no es un enfrentamiento entre papás cantantes famosos y sus talentosos hijos, ahora la nueva dinámica apunta a una batalla musical entre leyendas del canto y nuevos talentos. A lo largo de la temporada veremos nuevas secciones, homenajes, invitados especiales y muchas sorpresas más.
Algunas de los retos que se realizarán sobre el escenario son el de Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otros, prepárate porque la competencia estará muy reñida y no será fácil elegir a un equipo favorito.
Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el jugador representante acudirá al muro de los viniles para elegir un disco. Cuando concluya la gala se revelará cuántos puntos le otorgó a su bando.
Recuerda que el campeón de la temporada será el equipo que haya obtenido más puntos durante todos los programas.