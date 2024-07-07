Ese video no muestra el mar congelado en la Patagonia: el fenómeno ocurrió en Turquía y no es actual

Desde, al menos, 2020 circula en Internet esa grabación de agua congelada en forma de astillas.

“¿Alguien vio algún "calentólogo" [en alusión a quienes alertan sobre el calentamiento global] opinando ahora? Yo no he leído ninguno en estos días. Mar hecho hielo en la Patagonia ”, afirma una publicación viralizada en X (antes Twitter), con más de 1.7 millones de reproducciones, 12,000 me gusta y 2,000 reposts hasta este 2 de julio de 2024, que incluye un video en el que se ve un mar ondeante con hielo en forma de astillas. Es falso que sea en la Patagonia.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google y Yandex nos llevó al video original, que circula, al menos, desde 2020 y que muestra un fenómeno en Turquía, no en la Patagonia, como afirman en X y también Facebook .

El video es viejo y no es donde dicen que ocurrió

Una búsqueda inversa de imágenes en Yandex nos llevó a un video en donde se ve el mar congelado y pequeñas olas con formas de astillas en la web Imgur (un sitio para alojar imágenes y compartirlas en las redes sociales). La grabación es la misma que circula en la actualidad como si hubiese ocurrido en la Patagonia, pero en la descripción de Imgur afirman que es en el lago Çıldır, Turquía . La fecha de publicación del video en Imgur es el 7 de mayo de 2021 .

Para reconfirmar la información, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens que nos mostró, en sus concordancias exactas , una lista de publicaciones en YouTube y Facebook que tienen el video. Todas son de 2021, es decir, hace tres años, y también las ubica en el lago turco de Çıldır.

Una agencia turca de noticias publicó el mismo video del agua con las esquirlas heladas en diciembre de 2020 .

De acuerdo con la descripción de Imgur, se trata de ice shards o esquirlas heladas.

Las esquirlas heladas, según Usa Today , se forman porque el agua congelada, a medida que llega la primavera, se va rompiendo. “Los trozos de hielo son luego empujados juntos por el agua que se encuentra debajo, creando una impresionante exhibición de fragmentos de hielo en el agua”, detalla el medio.

En junio ocurrió algo inusual en la Patagonia, pero no es congelamiento del mar

Recientemente, el mar en la Patagonia sufrió un fenómeno que el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) describió como “inusual” , pero que no se trata de congelamiento del mar, como afirmaron en redes sociales en junio de 2024 . Las imágenes del supuesto congelamiento en la Patagonia son diferentes, más como agua estática , a las del video con astillas de hielo que estamos verificando aquí.

El CADIC-CONICET explicó en su página web que las cubiertas de hielo no indican que las olas se hayan congelado, pero que, prácticamente, se trata de un efecto en la orilla por el congelamiento progresivo de diminutas gotas de agua, superpuestas unas sobre otras.

El calentamiento global sí existe

“¿Alguien vio algún "calentólogo" opinando ahora?”, se lee en la publicación viralizada en X, haciendo alusión a quienes sí defienden la existencia del calentamiento global (aumento de la temperatura de la tierra por la acción del hombre).

Conclusión

Es falso que ese video muestre el mar congelado en la Patagonia, como afirman publicaciones en X y Facebook. El fenómeno que se ve en el video analizado no ocurrió en la Patagonia, sino en Turquía, en el Lago Çıldır, en 2021. Comprobamos la falsedad de la afirmación con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex y Google Lens que nos llevó a videos publicados hace tres años, en Turquía. El fenómeno de agua congelada en forma de astillas se llama ice shards o esquirlas heladas y, aunque en junio de 2024 ocurrió un evento que en redes sociales describieron como “congelamiento” en las aguas de la Patagonia, no se vio de la misma forma que en el video verificado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

