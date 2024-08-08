Cambiar Ciudad
Kamala Harris lanza su primer anuncio en español en estados clave

La pieza saldrá en los estados péndulo del país, donde las encuestas muestran a Harris técnicamente empatada con Trump, por lo que el voto latino puede ser crucial.

Univision
Video Kamala Harris lanza su primer anuncio de campaña electoral en español: buscan conquistar el voto hispano

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, lanzó este jueves el primer anuncio en español de su campaña, dirigido a los votantes latinos en los que son considerados estados clave para las próximas elecciones de noviembre.

El video también está disponible en inglés y se titula 'Determinación'. En él, se destaca la historia de vida de Harris, quien, criada por una madre inmigrante y después de trabajar en un McDonald's, llegó a ser primero fiscal, luego fiscal general de California, senadora y vicepresidenta de Estados Unidos y hoy compite por convertirse en la primera presidenta de la historia del país.

El anuncio en español se emitirá en los estados péndulo del país, es decir, en los estados donde las encuestas muestran que la vicepresidenta está técnicamente empatada con el expresidente republicano Donald Trump y que, en la experiencia de las dos pasadas elecciones, se definieron por pequeños márgenes de diferencia.

Eso hace que el voto hispano sea más importante que nunca en esos estados, porque unos pocos miles de sufragios pueden inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato.

La campaña de Harris en gira por estados clave

Este anuncio se publica apenas dos días después de que Harris anunciara al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, y arrancaran juntos una gira de campaña por estados clave que necesitan conquistar para llegar a la Casa Blanca.

El anuncio resalta lo que considera claves en la carrera de Harris, como fiscal en la lucha contra el crimen y los desmanes corporativos, como gusta destacar la vicepresidenta en sus eventos de campaña, hasta luchar por las libertades reproductivas de las mujeres, una de sus cruzadas personales como segunda del presidente Joe Biden.

Aunque el anuncio destaca la condición de hija de inmigrantes de Harris, no hace mención de posibles medidas o programas migratorios.

“Como hija de una madre inmigrante, al igual que nuestra comunidad, la vicepresidenta Harris conoce el poder de la determinación", dice el narrador de la pieza, en la que se asegura que Trump tiene una plataforma "antilatina".

"La vicepresidenta Harris utilizará esa misma determinación para vencer a Donald Trump, quien se enorgullece de postularse con una plataforma antilatina que demoniza a los inmigrantes, aumentaría los costos y haría que nuestras comunidades sean menos seguras", dijo en un comunicado Maca Casado, directora de medios hispanos de la campaña Harris-Walz.

Mira también:

Video ¿Cómo cambia la campaña electoral en EEUU con la participación de Kamala Harris? Lo analizamos

