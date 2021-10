No uses el “vacúnate ya” y el “son tonterías”: te damos datos para hablar con quien no quiere vacunarse

En seguida, identifica el obstáculo. Entre los que no se han vacunado todavía hay un poco de todo: desde los que tienen miedo a las agujas hasta los que no saben cómo pedir una cita por internet. También hay gente que no puede dejar de trabajar ni durante una hora, que no tiene tiempo para ir a una unidad médica o que tiene temor a algún efecto secundario y a perder jornadas laborales a causa de ello. Para identificar el problema, hagamos preguntas abiertas para entender las razones.