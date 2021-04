¿Quiénes son los que desinforman sobre las reacciones adversas de las vacunas del covid-19?

Entre los días 29 de marzo y 9 de abril, al menos 10 "noticias" publicadas en páginas de Estados Unidos se viralizaron en las redes sociales con titulares como: "Según los CDC el número de muertes relacionadas con las vacunas este año es casi el doble de lo registrado en la última década" (" Per the CDC There Are Nearly Twice As Many Vaccine Related Deaths So Far in 2021 Than All the Vaccine Deaths this Past Decade", en la versión en inglés)