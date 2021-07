¿Es cierto que los CDC reconocen que miles han muerto "tras vacunarse" como dice un mensaje de redes sociales?

Hasta el 19 de julio, el VAERS ha recibido 12,313 notificaciones de casos de muertes después de la vacunación, pero es engañoso afirmar que todos esos decesos tienen relación con las vacunas y no hay evidencias que respalden esa afirmación. El VAERS no verifica ni establece de inmediato las causas de los fallecimientos; es un sistema de alerta temprana pero también una base de datos “cruda” con reportes no verificables, que pueden tener sesgos. La cantidad de muertes registradas, además, es mínima en comparación con la cantidad total de la población vacunada contra el covid-19: equivale al 0.0036% de personas. El sistema de alerta del VAERS sí funcionó para la vacuna Johnson & Johnson.