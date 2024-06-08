A qué se debe la sonada polémica entre México y la OMS que llevó al organismo internacional a una inusual rectificación

Video Diferencias entre los síntomas de la gripe aviar y la influenza tradicional: un experto explica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en medio de una polémica confusión luego de que el pasado miércoles confirmó la muerte de un paciente en México por el virus de la influenza aviar A(H5N2). Pero dos días después, aclaró que la muerte no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a otras dolencias y enfermedades.

"Es importante indicar que l a muerte fue multifactorial, no atribuible al virus H5N2", reiteró el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en rueda de prensa.

Generalmente, las infecciones por estos virus, como ocurría durante el covid-19, agravan condiciones existentes que tienen los pacientes y son estas las que pueden provocar la muerte. Por eso, no existe consenso entre lo que autoridades consideran muerte por un virus o por las enfermedades que presentaba la persona y que fueron agravadas por la infección.

En muchos países de América Latina, por ejemplo, lo que algunas autoridades médicas consideraban fallecimientos a causas del covid-19, otros lo definían como neumonía atípica u otro tipo de padecimiento.

De cualquier forma, se trata del primer caso de este virus frecuente en aves registrado en seres humanos. Otros subtipos de gripe aviar, como el H5N1, han sido diagnosticados en personas de varios países durante las dos últimas décadas.

Son cerca de 900 casos, la mitad de ellos mortales.

¿Qué decía la primera versión y qué cambió?

Según lo que relató Lindmeier, el paciente llegó al hospital tras sufrir síntomas durante semanas y falleció el 24 de abril, el mismo día en que fue examinado en el centro sanitario y tras ello se realizaron pruebas en la que dio positivo por el virus H5N2.

La OMS informó del caso el pasado 5 de junio, aunque al día siguiente el gobierno mexicano negó relación directa entre el fallecimiento del paciente y la gripe aviar, acusando al organismo sanitario de emitir un comunicado "bastante malo", según el secretario de Salud Jorge Alcocer.

"Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo", declaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, habla durante una rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México).



En el primer comunicado, la OMS dijo que recibió informes de que el 24 de abril murió una persona infectada con el virus de la influenza aviar A(H5N2), detectado en un residente del Estado de México, que se encontraba hospitalizado en la capital.

“Se trata del primer caso humano confirmado en laboratorio de infección por el virus de la gripe A(H5N2) notificado en todo el mundo y de la primera infección por el virus aviar H5 en una persona notificada en México”, dice el documento.

El portavoz de la OMS subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, pero no confirmó si esta conduciría a una revaluación de la situación global de la gripe aviar.

Por ahora, la organización considera que el riesgo sanitario de esta enfermedad es bajo, pese a los crecientes brotes en aves y mamíferos.

¿Qué se sabe del paciente contagiado?

La OMS indicó que el hombre, de 59 años, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales.

De acuerdo con la OMS, “los familiares del paciente informaron que llevaba ya tres semanas postrado en cama por otros motivos, antes de la aparición de los síntomas agudos”, dice el comunicado.

El 17 de abril el paciente presentó fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general.

Fue hasta el 24 de abril, que el paciente buscó atención médica y fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y falleció el mismo día debido a complicaciones de su estado.

¿Qué es la gripe aviar H5N2?

La cepa H5N2 ha sido visto durante mucho tiempo en aves de corral mexicanas, y las granjas vacunan contra él.

También es conocida en Estados Unidos. Un brote de H5N2 afectó a una bandada de 7,000 pollos en el centro-sur de Texas en 2004, la primera vez en dos décadas que una gripe aviar peligrosa para las aves apareció en Estados Unidos.

La H5N2 también fue principalmente responsable de una ola de brotes en granjas avícolas comerciales de Estados Unidos en 2014 y 2015.

A lo largo de los años, la H5N2 ha oscilado entre ser considerada una amenaza leve para las aves y una amenaza grave, pero no se ha considerado una amenaza para los humanos en lo absoluto.

Cada año se reportan casos inusuales de infecciones en animales, por lo que no es inesperado que una persona fuera diagnosticada con H5N2.

