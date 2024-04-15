La gripe aviar se está propagando a más animales de granja: ¿son seguros la leche y los huevos para el consumo humano?

Video Un humano contagiado de gripe aviar por una vaca en Texas: ¿Qué debes saber?

Un brote de gripe aviar en vacas lecheras de Estados Unidos ha llegado a afectar a más de dos docenas de rebaños en ocho estados, pocas semanas después de que el mayor productor de huevos del país encontrara el virus en sus pollos.

Los funcionarios de salud enfatizan que el riesgo para el público es bajo y que el suministro de alimentos de Estados Unidos sigue siendo seguro y estable.

"En este momento, no hay preocupación de que esta circunstancia represente un riesgo para la salud del consumidor o que afecte la seguridad del suministro comercial interestatal de leche", dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en un comunicado.

Esto es lo que debes saber sobre la gripe aviar y los alimentos:

¿Qué estados han encontrado gripe aviar en vacas lecheras?

Hasta el viernes, la cepa de gripe aviar que ha matado a millones de aves silvestres en los últimos años se ha encontrado en al menos 26 rebaños lecheros en ocho estados de EEUU: Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Dakota del Sur.

El virus H5N1 se ha detectado en una variedad de mamíferos en los últimos años, pero esta es la primera vez que se encuentra en ganado, según las agencias federales de salud y animales. El análisis genético del virus no muestra que haya mutado para propagarse más fácilmente entre las personas, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC).

¿Cómo afecta la gripe aviar a la producción de alimentos?

Los funcionarios de agricultura en al menos 17 estados han restringido las importaciones de ganado lechero de estados donde se ha detectado el virus, pero, hasta ahora, las agencias gubernamentales dicen que ha tenido poco efecto en la producción comercial de leche. Las autoridades creen que es probable que las vacas hayan sido infectadas por la exposición a aves silvestres, pero dijeron que "no se puede descartar" la propagación de una vaca a otra.

Los granjeros están realizando pruebas con vacas que muestran síntomas de infección, incluido un suministro de leche muy reducido y lento. Los animales que muestran signos o dan positivo en las pruebas de la enfermedad están siendo separados. Los animales parecen recuperarse en dos semanas.

Los productores de huevos de Estados Unidos están observando de cerca la situación después de que se detectara gripe aviar en pollos en Texas y Michigan. Se han sacrificado millones de aves, pero la FDA dijo que el riesgo de que los huevos afectados lleguen al mercado minorista o causen infecciones en humanos es bajo debido a las inspecciones federales y otras medidas de seguridad.

¿La pasteurización mata la gripe aviar?

Los científicos dicen que no hay evidencias que sugieran que las personas puedan contraer el virus al consumir alimentos pasteurizados, tratados térmicamente o cocinados adecuadamente.

"No es una preocupación por la seguridad alimentaria", dijo Lee-Ann Jaykus, microbióloga alimentaria y viróloga emérita de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Hasta este lunes, dos personas en Estados Unidos han resultado infectadas con la gripe aviar. Un trabajador lechero de Texas que estuvo en contacto cercano con una vaca infectada desarrolló recientemente una infección ocular leve y se recuperó. En 2022, un recluso en un programa de trabajo se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola de Colorado. Su único síntoma fue fatiga y se recuperó.

¿Es la leche del supermercado segura frente a la gripe aviar?

Sí, según expertos en seguridad alimentaria y funcionarios gubernamentales.

Los productores estadounidenses tienen prohibido vender leche de vacas enfermas y deben desviarla y desecharla. Además, la leche que se vende a través de las fronteras estatales debe ser pasteurizada o tratada térmicamente mediante un proceso que mata bacterias y virus, incluida la influenza.

"Creemos firmemente que la pasteurización proporciona un suministro seguro de leche", dijo Tracey Forfa, directora del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA en un seminario web esta semana.

¿Es la leche cruda segura contra la gripe aviar?

La FDA y los CDC tienen menos certeza sobre la leche no pasteurizada o cruda que se vende en muchos estados, diciendo que hay información limitada sobre la posible transmisión del virus H5N1 en dichos productos.

Hasta este lunes, ningún rebaño vinculado a proveedores de leche cruda ha reportado vacas infectadas con gripe aviar, pero las agencias recomiendan que la industria no produzca ni venda leche cruda o productos de queso con leche cruda elaborados con animales que muestren síntomas o que estén expuestos a la gripe aviar.

Los funcionarios de salud estadounidenses han advertido durante mucho tiempo contra el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos relacionadas con la leche cruda, que según los CDC causó más de 200 brotes que enfermaron a más de 2,600 personas entre 1998 y 2018.

Aun así, los defensores de la leche cruda como Mark McAfee, propietario de Raw Farm USA en Fresno, California, dijeron que el brote de H5N1 en vacas comerciales parece haber estimulado mayores ventas de los productos, a pesar de las advertencias federales.

¿Se puede contraer la gripe aviar por los huevos o la carne?

Solo las vacas lecheras, no el ganado vacuno, han sido infectadas o mostrado signos de enfermedad hasta la fecha, dijeron funcionarios de agricultura.

El mayor productor de huevos de Estados Unidos detuvo temporalmente sus operaciones el 2 de abril después de encontrar gripe aviar en sus pollos. Cal-Maine Foods sacrificó alrededor de 1.6 millones de gallinas ponedoras y otras 337,000 pollitas, o gallinas jóvenes, después de la detección.

La compañía dijo que no había ningún riesgo para los huevos en el mercado y que no se habían retirado.

Los huevos que se manipulan adecuadamente y se cocinan bien son seguros para comer, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington.

“A mucha gente le gustan los huevos poco hechos. Personalmente, si como un huevo, debe estar muy bien cocido”, afirmó.

Aun así, Kowalcyk y otros advirtieron que la situación podría cambiar.

"Este es un problema emergente y claramente este patógeno está evolucionando y hay muchas cosas que no sabemos", dijo. "Creo que todo el mundo está tratando de resolverlo lo más rápido posible", agregó.

