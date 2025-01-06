Reportan la primera muerte asociada a la gripe aviar en EEUU

Video Lo que se sabe de la primera muerte humana por gripe aviar en Estados Unidos

Una persona contagiada de gripe aviar falleció a consecuencia de la enfermedad, en lo que constituye la primera muerte por este patógeno reportada en EEUU.

Según informó este lunes el Departamento de Salud de Louisiana, la persona había sido hospitalizada como el primer caso humano de gripe aviar en el estado y en EEUU.

La persona tenía más de 65 años y, según los informes, padecía afecciones médicas subyacentes. Contrajo el virus A H5N1 tras exponerse a una combinación de aves de corral no comerciales y aves silvestres.

El departamento indicó que no ha identificado casos adicionales de H5N1 ni pruebas de transmisión de persona a persona. “Este paciente sigue siendo el único caso humano de H5N1 en Louisiana”, dice el comunicado.

Las autoridades locales no proporcionaron la identidad ni la fecha exacta de la muerte de la persona.

“El departamento expresa su más sentido pésame a la familia y amigos por la pérdida de su ser querido. Debido a la confidencialidad del paciente y el respeto por la familia, esta será la última actualización sobre su caso”, dice el documento.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, si bien el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo, las personas que trabajan con aves, aves de corral o vacas, o que tienen una exposición recreativa a ellas, corren un riesgo mayor.

¿Cómo se contagia la gripe aviar en humanos?

Desde 2020, el virus de la gripe aviar se ha extendido entre más especies animales, incluidos perros, gatos, mofetas, osos e incluso focas y cetáceos.

La detección en ganado estadounidense a principios de 2024 fue un giro inesperado que suscitó dudas sobre la seguridad alimentaria y sobre si empezaría a propagarse entre los humanos.

La enfermedad se transmite cuando las aves infectadas eliminan el virus de la gripe aviar a través de la saliva, las mucosas y las heces.

Las infecciones humanas por virus de la gripe aviar pueden producirse cuando el virus entra en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o es inhalado, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

¿La gripe aviar es contagiosa de humano a humano?

La H5N1 ocasionalmente infecta a las personas, aunque es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra.

“Las pruebas iniciales muestran que el virus no ha cambiado de forma que ayude a que sea más probable que se propague entre humanos”, dice un informe del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).

La H5N1 se identificó por primera vez como una amenaza para las personas durante un brote en Hong Kong en 1997. Más de 460 personas han muerto en las dos últimas décadas por infecciones de gripe aviar, según la OMS.

