Lo que se sabe de la segunda variante del virus de la gripe aviar detectada en vacas lecheras de EEUU

El ganado lechero en Nevada ha sido infectado con un nuevo tipo de virus de la gripe aviar, distinto de la variante que viene circulando en los rebaños de EEUU desde el año pasado, según informaron el miércoles funcionarios del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés).

La detección indica que distintas formas del virus de la influenza A subtipo H5N1 han pasado de aves silvestres al ganado al menos en dos eventos independientes. Expertos señalan que este hallazgo plantea nuevas interrogantes sobre la posible propagación del virus y las dificultades para controlar las infecciones tanto en animales como en las personas que trabajan en contacto estrecho con ellos.

"Siempre pensé que la transmisión de aves a ganado era un evento muy raro. Parece que puede no ser el caso", dijo Richard Webby, experto en influenza del Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

En marzo, se confirmó que una variante del virus H5N1, identificada como B3.13, había sido introducida en el ganado a finales de 2023. Desde entonces, ha infectado a más de 950 rebaños en 16 estados. La nueva variante, designada D1.1, fue confirmada en ganado de Nevada el viernes pasado, según el USDA. Su detección se realizó en muestras de leche recolectadas dentro de un programa de vigilancia iniciado en diciembre.

"Ahora vemos por qué es fundamental realizar pruebas y seguir haciéndolas", afirmó Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, quien participó en la identificación del primer evento de transmisión interespecie.

Al menos 67 personas en EEUU han sido infectadas con el virus de la gripe aviar, en su mayoría trabajadores del sector ganadero y lechero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Qué se sabe de la variante D1.1 del virus de la gripe aviar

La variante D1.1 ha estado vinculada al primer fallecimiento en EEUU asociado con gripe aviar y a un caso grave en Canadá. En enero, una persona en Louisiana murió tras desarrollar síntomas respiratorios severos luego de haber estado en contacto con aves silvestres y de traspatio. En la Columbia Británica, una adolescente fue hospitalizada durante meses tras contraer el virus a través de aves de corral.

Funcionarios del USDA anunciaron que esta semana publicarán las secuencias genéticas y otra información sobre esta nueva variante en un repositorio público. Científicos indican que este análisis será clave para determinar si la transmisión al ganado es un evento reciente o si el virus ha estado circulando sin ser detectado por un período prolongado.

"Si resulta que el virus pasó al ganado hace un par de meses, ese es un tiempo demasiado largo sin haberlo detectado", advirtió Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona, quien ha estudiado el virus H5N1 en ganado.

Worobey también subrayó la importancia de que las autoridades federales compartan información de manera oportuna sobre un virus que tiene el potencial de desencadenar una pandemia que podría "hacer que el covid parezca un paseo por el parque".

"Es un asunto vital para la seguridad nacional, la seguridad global, el bienestar de las personas, los animales y las industrias en EEUU", concluyó.

