Gripe aviar

Departamento de Agricultura detecta por primera vez un cerdo contagiado de gripe aviar en EEUU

USDA informó que se llevó a cabo una secuenciación genómica del virus detectado en el cerdo y en aves de corral en la granja de Oregon, donde fueron reportados los contagios, y no detectó ningún cambio en el virus que lo haga más transmisible a los humanos.

Por:
Univision
Video Reportan aumento en casos de gripe aviar en el Valle Central: te decimos cómo evitar un contagio

Autoridades en Estados Unidos detectaron por primera vez un cerdo contagiado de gripe aviar en una granja de traspatio en Oregon.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Agricultura (USDA en inglés), la agencia trabajaba con funcionarios locales para investigar la transmisión del virus H5N1 en la granja, que tenía aves de corral y ganado, incluidos cinco cerdos.

La agencia había reportado el 25 de octubre la detección del virus en las aves de corral de la granja, ubicada en el condado de Crook.

Posteriormente, el martes, los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios del USDA confirmaron que uno de los cinco cerdos de la granja estaba infectado con H5N1, lo que marca la primera detección de H5N1 en cerdos en el país.

La detección del contagio no representa un riesgo a la seguridad del suministro de carne de cerdo en Estados Unidos, ya que los animales en la granja no tenían fines comerciales.

Ganado y aves compartían fuentes de agua y alojamiento, dice la agencia

En su comunicado, USDA dijo que los cerdos y las aves compartían fuentes de agua, alojamiento y equipo, lo que derivó en la transmisión entre las especies.

Tras la detección del contagio a uno de los cerdos, veterinarios federales y estatales llevaron a cabo pruebas en los cuatro puercos restantes, que resultaron negativos en dos de los animales.

Los resultados de las pruebas aplicadas a los otros dos aún están pendientes, afirmó USDA. Los cinco cerdos fueron sacrificados para facilitar los análisis.

“Esta granja no es una explotación comercial y los animales no estaban destinados al suministro de alimentos comerciales. Este hallazgo no genera preocupación alguna por la seguridad del suministro de carne de cerdo del país”, informó USDA.

Como medida de seguridad, la granja fue puesta en cuarentena para evitar una mayor propagación del virus.

“Otros animales, incluidas las ovejas y las cabras de la granja, siguen bajo vigilancia”, añadió la agencia.

Los laboratorios de USDA llevaron a cabo la secuenciación genómica del virus de las aves de corral infectadas en esta granja, y no detectaron ningún cambio en el virus H5N1 que sugiera que es más transmisible a los humanos.

“Lo que indica que el riesgo actual para el público sigue siendo bajo”, sostuvo USDA.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC), en Estados Unidos han sido reportadas 35 personas que dieron positivo a la gripe H5N1.

La mayoría reportaron haber estado expuestas a vacas o pollos infectados.

Pero la agencia sostiene que el riesgo para la salud pública continúa siendo “bajo” y que no ha sido detectado ningún contagio de persona a persona.

Video Dos trabajadores de granjas lecheras dan positivo a gripe aviar: esto es lo que se sabe
Gripe aviar contagioAnimales

