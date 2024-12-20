Qué tan peligrosa es la situación de la gripe aviar en California, estado que se declaró en emergencia

Video Reportan el primer caso grave de gripe aviar en un humano en EEUU: esto es lo que se sabe

Funcionarios de California declararon del estado de emergencia debido a la propagación de la gripe aviar, que está afectando a las vacas lecheras y enfermando de manera esporádica a personas en Estados Unidos.

Esto plantea nuevas preguntas sobre el virus, que se ha propagado durante años en aves silvestres, aves de corral y muchas especies de mamíferos.

El virus, también conocido como influenza A H5N1, fue detectado por primera vez en el ganado lechero de Estados Unidos en marzo. Desde entonces, la gripe aviar ha sido confirmada en al menos 866 hatos en 16 estados.

Más de 60 personas en ocho estados han sido infectadas, la mayoría de las cuales presentaron cuadros leves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Una persona en Luisiana ha sido hospitalizada con el primer caso grave que se conozca causado por el virus, dijeron esta semana las autoridades sanitarias.

Esto es lo que necesita saber sobre la gripe aviar:

¿Por qué California declaró estado de emergencia?

El gobernador Gavin Newsom dijo que declaró estado de emergencia para mejorar la posición del personal y los suministros estatales para responder al brote.

California ha estado haciendo pruebas de detección de gripe aviar en grandes tanques de leche durante el procesamiento. Y han encontrado el virus en al menos 650 rebaños, lo cual representa unas tres cuartas partes de todos los rebaños lecheros afectados en Estados Unidos.

El virus fue detectado recientemente en granjas lecheras del sur de California después de haber sido detectado en el valle central del estado desde agosto.

La medida se toma "para garantizar que las agencias del gobierno tengan los recursos y la flexibilidad que necesitan para responder rápidamente a este brote”, dijo Newsom en un comunicado.

¿Cuál es el riesgo para la ciudadanía en general?

Funcionarios de los CDC enfatizaron nuevamente esta semana que el virus representa un bajo riesgo para el público general.

Es importante subrayar que no hay reportes de transmisión de persona a persona y no hay señales de que el virus haya cambiado para propagarse más fácilmente entre humanos.

En general, los expertos en gripe estuvieron de acuerdo con esa evaluación, y dijeron que es demasiado pronto para decir cómo podría evolucionar el brote.

“La respuesta completamente insatisfactoria va a ser: No creo que lo sepamos aún”, dijo Richard Webby, un experto en influenza del hospital St. Jude Children’s Research Hospital.

Pero los virólogos están en alerta porque los virus de la gripe están mutando constantemente, y pequeños cambios genéticos podrían alterar el panorama.

¿Se están volviendo más graves los casos?

Esta semana, funcionarios de salud confirmaron el primer caso conocido de una persona con síntomas graves en Estados Unidos. Todos los casos anteriores en el país —unos 60— fueron generalmente leves.

El paciente en Luisiana, que tiene más de 65 años y tenía problemas de salud subyacentes, se encuentra en condición crítica. Las autoridades han proporcionado pocos detalles, pero dijeron que la persona desarrolló síntomas respiratorios graves después de la exposición a aves enfermas en su corral de traspatio.

Esto lo convierte en la primera infección confirmada en Estados Unidos vinculada a aves de traspatio, dijeron los CDC.

Las pruebas mostraron que la cepa que causó la enfermedad de la persona es encontrada en aves silvestres, pero no en ganado vacuno. El mes pasado, funcionarios de salud en Canadá informaron que un adolescente en Columbia Británica fue hospitalizado con un caso grave de gripe aviar, también con la cepa del virus encontrada en aves silvestres.

Casi todos los casos anteriores en Estados Unidos han sido de trabajadores agrícolas directamente expuestos a ganado lechero o aves de corral infectados. En dos casos —un adulto en Missouri y un niño en California— los funcionarios de salud no han determinado cómo lo contrajeron.

Es posible que a medida que más personas se infecten, se presenten más casos graves, dijo Angela Rasmussen, una experta en virus de la Universidad de Saskatchewan en Canadá.

En todo el mundo, casi 1,000 casos de enfermedades causadas por H5N1 han sido reportados desde 2003, y más de la mitad de las personas infectadas han muerto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Asumo que cada virus H5N1 tiene el potencial de ser muy grave y mortal”, dijo Rasmussen.

¿Cómo pueden protegerse las personas?

Las personas que tienen contacto con vacas lecheras o aves de corral comerciales o con aves de traspatio están en mayor riesgo y deben tomar medidas, entre ellas el uso de protección respiratoria y ocular, y guantes, dijeron los CDC y otros expertos.

“Si las aves comienzan a parecer enfermas o mueren, deberían tener mucho cuidado con cómo manejan esos animales”, dijo Michael Osterholm, un experto en salud pública de la Universidad de Minnesota.

Los CDC han pagado por vacunas contra la gripe para proteger a los trabajadores agrícolas contra la gripe estacional —y contra el riesgo de que puedan infectarse con dos tipos de gripe al mismo tiempo, lo que potencialmente permitiría que el virus de la gripe aviar mute y se vuelva más peligroso. El gobierno también dijo que los trabajadores agrícolas que entran en contacto cercano con animales infectados deben ser examinados y se les deben ofrecer medicamentos antivirales incluso si no muestran síntomas.

¿De qué otra manera se está propagando la gripe aviar?

Además del contacto directo con animales de granja y aves silvestres, el virus H5N1 puede propagarse en la leche cruda. La leche pasteurizada es segura para beber, porque el tratamiento mata al virus, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Pero se han encontrado altos niveles del virus en leche no pasteurizada. Y la leche cruda vendida en tiendas en California fue retirada en semanas recientes después de que el virus fue detectado en granjas y en los productos.

En Los Ángeles, funcionarios del condado informaron que dos gatos domésticos que fueron alimentados con la leche cruda retirada murieron por infecciones de gripe aviar. Los funcionarios estaban investigando otros reportes de gatos enfermos.

Los funcionarios de salud instan a las personas a evitar beber leche cruda, que puede contener otros gérmenes además de la gripe aviar.

El Departamento de Agricultura ha intensificado las pruebas a leche cruda en todo el país para ayudar a detectar y contener el brote. Una orden federal emitida este mes requiere pruebas, que comenzaron esta semana en 13 estados.

