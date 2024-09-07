Confirman el primer contagio en EEUU de H5 (gripe aviar) sin contacto con animales: esto se sabe

Video Diferencias entre los síntomas de la gripe aviar y la influenza tradicional: un experto explica

Una persona en el estado de Missouri se ha convertido en la primera en Estados Unidos en dar positivo en la prueba de gripe aviar sin exposición conocida a animales infectados, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

El paciente fue ingresado en el hospital el 22 de agosto.

La persona que dio positivo en la prueba de gripe aviar fue la decimocuarta en Estados Unidos este año pero lo que preocupa es que es la primera sin contacto conocido con animales. Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La persona contagiada con gripe aviar

Se trata de un paciente adulto que tiene afecciones subyacentes.

Fue hospitalizado y recibió medicamentos antivirales contra la gripe. El paciente luego se recuperó y fue dado de alta, según indicaron los CDC, conjuntamente con el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri.

Los CDC dijeron que no había identificado ninguna transmisión a los contactos cercanos del paciente ni a ninguna otra persona.

Cómo se detectó la gripe aviar

Como el tipo de gripe del paciente parecía sospechoso en una prueba inicial, se envió la muestra para pruebas adicionales en laboratorios estatales y federales.

En ese procedimiento fue que se reveló que era gripe H5, también conocida como gripe aviar.

Sin contacto con animales

La persona que dio positivo en la prueba de gripe aviar la primera sin contacto conocido con animales. De hecho, "no se han reportado brotes de H5 en ganado en Missouri, pero se han reportado brotes en aves de corral comerciales en 2024. La gripe aviar H5N1 se ha detectado en aves silvestres en ese estado en el pasado", indicaron los CDC.

Todos los casos anteriores de gripe aviar en Estados Unidos se han producido entre trabajadores agrícolas, incluido el primero, en 2022.

La gripe aviar se encuentra con mayor frecuencia en aves silvestres y aves de corral, pero más recientemente se ha detectado en mamíferos, con un brote en ganado en todo el país este año.

Hay preocupación

Los científicos han expresado su preocupación por el creciente número de mamíferos infectados por la gripe aviar.

Sin embargo, los casos en humanos siguen siendo raros. Sí temen que una alta tasa de transmisión pueda facilitar una mutación del virus, lo que podría permitir que se transmita de un ser humano a otro.

Ocasionalmente, el virus puede infectar a los humanos a través del contacto cercano o entornos contaminados. Si bien los CDC continúan evaluando el riesgo para el público como bajo, "las circunstancias pueden cambiar rápidamente a medida que se obtenga más información", indicaron.

En las décadas transcurridas desde que se encontró H5 en humanos, ha habido casos raros en los que no se puede identificar una fuente animal. Pero hasta ahora no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona, lo que aumentaría significativamente el nivel de amenaza.

Qué dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el sábado que era "alentador que el sistema nacional de vigilancia de enfermedades haya identificado este caso, que el paciente haya recibido tratamiento antiviral y que no se hayan detectado más casos entre contactos cercanos".

"Es fundamental que se continúen las investigaciones sobre la exposición", dijo a la agencia AFP la doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

"Es importante comprender la circulación de la gripe aviar entre las aves de corral, las aves silvestres y otros animales en el estado", dijo sobre Missouri. "Una vigilancia más estricta de las enfermedades en los animales es esencial para proteger la salud animal y humana".

