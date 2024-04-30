¿Hay que temer de la gripe aviar en vacas lecheras? Te explicamos

Video Detectan partículas de gripe aviar en una de cada cinco muestras de leche pasteurizada, ¿cuál es el riesgo?

Los múltiples reportes de brotes de gripe aviar de las últimas semanas incluyen no solo la detección del virus en una instalación avícola en Michigan y en un productor de huevos en Texas, sino también en vacas lecheras en varios estados y el primer caso conocido en un ser humano.

Aunque los funcionarios de salud insisten en que el riesgo para el público es bajo, existe una creciente preocupación por la rapidez y la manera sin precedentes como se está propagando la enfermedad.

¿Qué dicen los expertos?

La doctora Mandy Cohen, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo a The Associated Press el miércoles que la agencia se está tomando en serio la gripe aviar, pero destacó que el virus ya ha sido bien estudiado.

“El hecho de que ahora esté en el ganado definitivamente aumenta nuestro nivel de preocupación”, dijo Cohen, señalando que significa que quienes trabajan con ganado, y no solo con aves, tendrían que tomar precauciones.

La buena noticia es que “no se trata de una nueva cepa del virus”, añadió Cohen. "Sabemos esto y lo hemos estado estudiando y, francamente, nos hemos estado preparando para la gripe aviar durante 20 años".

¿Existe riesgo por consumir leche producida por vacas contaminadas con el virus?

Según pruebas realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la pasteurización ha eliminado efectivamente la gripe aviar en la leche.

La FDA reveló que si bien alrededor de 1 de cada 5 muestras de leche minorista que había examinado en todo el país dieron positivo por gripe aviar, pruebas adicionales no detectaron ningún virus infeccioso vivo, reafirmando que "el suministro comercial de leche es seguro", según dijo la agencia en un comunicado.

Sin embargo, existe preocupación por el efecto del virus en productos lácteos no pasteurizados como la leche recién cruda.

Según los CDC, la leche cruda es "uno de los alimentos más riesgosos" que existen. "La leche cruda es leche que no ha sido pasteurizada para matar las bacterias dañinas que pueden causar enfermedades graves", explica la agencia en su sitio web.

Sin embargo, no se ha confirmado que el virus se puede transmitir a través del consumo de leche cruda de vacas contaminadas con gripe aviar.

Actualmente 25 estados permiten el comercio de leche cruda en sus territorios, pero la FDA prohíbe su venta y distribución interestatal. Se estima que solo un 1% de las personas consumen leche cruda en Estados Unidos.

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar es una enfermedad viral que se presenta principalmente en animales. Los virus aviares se propagan naturalmente en aves acuáticas silvestres como patos y gansos, y de ellos se ha transmitido a pollos y otras aves de corral.

El virus de la gripe aviar encontrado en los brotes recientes, el tipo A H5N1, se identificó por primera vez en 1959. Al igual que otros virus, ha evolucionado con el tiempo y ha generado versiones nuevas.

Desde el año 2020, el A H5N1 se ha estado propagando entre nuevas especies animales, como perros, gatos, zorrillos, osos e incluso focas y marsopas, en decenas de países.

En Estados Unidos, esta versión de la gripe aviar se ha detectado en aves silvestres en todos los estados, así como en operaciones avícolas comerciales y en gallineros familiares. En todo el país, decenas de millones de pollos han muerto a causa del virus o han tenido que ser sacrificados para evitar la propagación de los brotes.

Funcionarios estadounidenses han encontrado el virus en rebaños lecheros de cinco estados: Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México y Texas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¿Con qué frecuencia se contrae la gripe aviar?

Esta gripe aviar se identificó por primera vez como una amenaza para las personas durante un brote ocurrido en 1997 en Hong Kong. En las últimas dos décadas, a casi 900 personas se les ha diagnosticado gripe aviar en todo el mundo y más de 460 de ellas han muerto, según la Organización Mundial de la Salud.

Hasta el momento solo ha habido dos casos en Estados Unidos y ninguno fue mortal.

El primero de ellos se detectó en 2022, cuando un recluso se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola en el condado de Montrose, Colorado, durante su trabajo. Su único síntoma fue fatiga y se recuperó.

Funcionarios de salud de Texas anunciaron este mes que a una persona que había estado en contacto con vacas contaminadas se le había diagnosticado gripe aviar, constituyendo el primer caso en que un humano se contagia de otro mamífero. Su único síntoma informado fue enrojecimiento de los ojos.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Los síntomas son similares a los de otras gripes, incluyendo tos, dolores corporales y fiebre. Algunas personas no presentan síntomas perceptibles, pero otras desarrollan una neumonía grave que pone en peligro su vida.

¿Se puede contagiar entre las personas?

La gran mayoría de las personas infectadas contrajeron el virus directamente de aves, pero los científicos están atentos a cualquier señal de propagación entre personas.

Ha habido algunos casos en los que se sospecha transmisión entre humanos pero no se ha confirmado. El más reciente de ellos ocurrió en Asia en 2007, cuando se detectaron contagios dentro de familias que pudieron haber ocurrido a partir de una persona enferma en el hogar.

Los funcionarios de salud estadounidenses han enfatizado que el riesgo actual para la salud pública es bajo y que no hay señales de que la gripe aviar se esté propagando de persona a persona.

¿Cuál podría ser el impacto económico de los

recientes

brotes de gripe aviar?

Si bien es demasiado pronto para cuantificar el impacto económico potencial de un brote de gripe aviar, muchos de estos últimos acontecimientos son preocupantes, en particular la transmisión del virus de una especie a otra, dijo Darin Detwiler, experto en políticas y seguridad alimentaria de la Universidad Northeastern.

"No tenemos un campo de fuerza mágico, un escudo invisible que proteja la tierra y el agua del impacto de otras especies", dijo Detwiler. "Existe la preocupación de cómo esto podría afectar a otros mercados, el mercado de los huevos y el mercado de la carne vacuna".

Si el brote no se contiene rápidamente, los consumidores podrían en última instancia ver precios más altos, y si continúa propagándose, algunas industrias podrían experimentar "tensión en su reputación", lo que posiblemente afectaría a la industria exportadora de alimentos, añadió Detwiler.

El portavoz de la Junta Estadounidense de Huevo, Marc Dresner, advirtió que los productores de huevos ya están experimentando cierta escasez de oferta tras las detecciones de gripe aviar a finales de 2023 y principios de enero.

Aún así, incluso con el brote en Texas y los casi 2 millones de aves que fueron destruidas allí, Dresner dijo que se estima que hay 310 millones de gallinas ponedoras en el país y los precios al por mayor de los huevos han bajado aproximadamente un 25% desde el pico alcanzado en febrero.

Con información de The Associated Press.