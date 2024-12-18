Reportan primer caso grave de gripe aviar en un paciente de Louisiana

Video Reportan el primer caso de influenza aviar en el condado de Galveston, Texas

Este miércoles fue reportado en Louisiana un caso grave de la gripe aviar en Estados Unidos, según informaron autoridades sanitarias federales.

El paciente había estado en contacto con aves enfermas y muertas en granjas de traspatio, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

PUBLICIDAD

Los funcionarios de la agencia no detallaron de inmediato los síntomas de la persona.

Las enfermedades anteriores en Estados Unidos habían sido leves y la gran mayoría se habían producido entre trabajadores agrícolas expuestos a aves de corral o vacas lecheras enfermas.

Este año se han reportado más de 60 infecciones por gripe aviar, más de la mitad de ellas en California.

En dos de los casos, un adulto en Missouri y un niño en California, los funcionarios de salud no han determinado cómo se contagiaron.

Los CDC confirmaron la infección en Louisiana el viernes, pero no la anunciaron hasta e este miércoles.

También es el primer caso humano en Estados Unidos vinculado a la exposición a animales en una granja de traspatio.

Los funcionarios de salud dicen que la gripe aviar sigue siendo principalmente un problema de salud animal y que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

No se ha documentado la propagación del virus de persona a persona.

Las alertas previas sobre la gripe aviar

En noviembre, las autoridades sanitarias alertaron sobre el retiro del mercado de un lote de leche cruda (sin pasteurizar) producida por una granja lechera de California, en la que se detectó el virus de gripe aviar.

A principios de diciembre, además, un estudio reveló que una única mutación del virus H5N1 podría permitirle adherirse fácilmente a las células humanas, generando aún más inquietud en la comunidad científica.

Y este viernes, el gobierno de Estados Unidos ordenó que se realicen pruebas de gripe aviar en el suministro de leche del país para controlar mejor la propagación del virus en las vacas lecheras.

PUBLICIDAD

Antes de eso, decenas de casos se detectaron en humanos, no solo en EEUU, sino en el mundo. Y a muchos expertos les preocupa que el virus H5N1 esté mostrando cambios en la manera en la que se transmite: de aves, pasó a infectar diferentes mamíferos, incluidas vacas, y otros animales en estado salvaje.

Mira también: