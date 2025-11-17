Cambiar Ciudad
Gripe aviar: lo que se sabe del primer caso en EEUU en 9 meses

Se trata de un subtipo diferente al que se había visto en anteriores infecciones en humanos: el H5N5. Hasta ahora la mayoría de los contagios de gripe aviar en seres humanos habían sido con el H5N1.

Video Gripe aviar: cómo se contagian las gallinas y qué pasa si un humano se infecta

La semana pasada, las autoridades sanitarias del estado de Washington reportaron un caso de gripe aviar en un residente, el primer contagio en humanos en registrarse en el país en nueve meses, desde febrero.

Se trata de un subtipo diferente al que se había visto en anteriores infecciones en humanos: el H5N5. Funcionarios estatales y federales dijeron que parece ser la primera infección humana con este subtipo. Hasta ahora la mayoría de los contagios de gripe aviar en seres humanos habían sido con el H5N1.

El H5N5 no se considera una amenaza mayor para la salud humana que el H5N1, responsable de una ola de 71 infecciones humanas reportadas en EEUU en 2024 y 2025. La mayoría de esos casos fueron enfermedades leves en trabajadores de granjas lecheras y avícolas. Pero hubo una muerte en Louisiana.

El paciente reportado en el condado de Grays Habor County del estado de Washington es un adulto mayor con condiciones de salud subyacentes, y permanece hospitalizado. Tiene un corral de aves domésticas, que fueron expuestas a aves silvestres, según los autoridades estatales, que creen que estas son la fuente más probable del contagio, aunque aún están investigando.

La agencia insiste en que el riesgo para la población sigue siendo bajo y que no hay evidencia de contagio entre personas en este momento.

La diferencia entre H5N5 y N5N1

La distinción entre H5N5 y H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada y en promover la propagación a células circundantes.

“Estos virus se comportan de forma similar”, dijo a la AP Richard Webby, prominente investigador de la gripe en el St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, Tennessee. “Mi instinto me dice que lo considere lo mismo que H5N1 desde la perspectiva de salud humana", agregó.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU emitieron una declaración similar que decía que no había información que sugiriera “que el riesgo para la salud pública haya aumentado como resultado de este caso.”

PUBLICIDAD

“Piensa en la línea de diferentes marcas de neumáticos de coche. Ambos hacen el mismo trabajo, solo que cada uno está mejor ajustado para condiciones específicas, que no entendemos del todo”, agregó Webby en un correo electrónico a la AP.

El H5N5 podría tener una preferencia distinta por qué tipo de aves infecta más fácilmente, añadió.

El virus se transmite a través de la saliva, la mucosidad y las heces de los animales, o a través de la leche de las vacas lecheras enfermas. El riesgo de gripe aviar suele aumentar a finales del otoño y en el invierno, por la migración de las aves, que entran en contacto con otros animales, como las aves de corral.

Con información de AP.

