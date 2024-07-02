Cómo el gobierno de Biden busca prevenir desde ya una potencial pandemia de gripe aviar

El gobierno de Estados Unidos asignó 176 millones de dólares a Moderna para quedesarrolle una vacuna con la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (o mARN) que podría prevenir una pandemia de gripe aviar.

La empresa estadounidense, que utilizó la misma tecnología en las vacunas que desarrolló contra el covid-19, dijo que buscaba estar “mejor preparada” para una crisis de salud pública, tras lo aprendido en la pandemia del coronavirus.

La gripe aviar actualmente no representa una amenaza mayor para los humanos, pese a brotes recientes en ganado y aves de corral.

Pese a esto, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que buscaba ampliar su capacidad para reaccionar ante una emergencia de salud.

Vacunas buscan prevenir una potencial pandemia

La decisión de otorgar los fondos a Moderna estuvo basada en el objetivo del gobierno de estar mejor preparado en el caso de que el virus de la gripe aviar AH5N1 mute y pueda contagiarse entre humanos.

Actualmente, sólo se han reportado algunos casos de personas contagiadas con este virus luego de haber estado en contacto con animales enfermos.

En las personas este virus puede ocasionar desde síntomas leves, como de las vías respiratorias superiores e infecciones oculares, hasta efectos fatales como neumonía, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La secretaria asistente para la Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Dawn O’Connell dijo que la tecnología de las vacunas mARN amplía la capacidad del gobierno para combatir variantes del virus causante de la gripe aviar.

“Esta asignación hecha hoy es parte de nuestro compromiso duradero para fortalecer nuestra habilidad de preparación para una pandemia de influenza”, dijo O’Connell.

Moderna elaborará los materiales y llevará a cabo ensayos clínicos para recabar los datos necesarios para que la Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA, por sus siglas en inglés) autorice el uso comercial de las nuevas vacunas.

Los fondos también permitirán que el desarrollo y elaboración de los biológicos pueda modificarse para combatir con rapidez otro tipo de enfermedades infecciosas emergentes.

“Si se desarrolla con éxito, la vacuna mARN con licencia para una pandemia de influenza podría impulsar la mejora en los tiempos de respuesta en caso de que emerja una cepa de un virus y ocasione una pandemia, como ocurrió con (la influenza) H1N1 en el 2009”, dijo el Departamento de Salud en un comunicado.

Moderna inició pruebas iniciales de esta vacuna contra la gripe aviar en adultos sanos en 2023. Se espera que los resultados de esas pruebas sean divulgados más adelante este año.

Los fondos fueron asignados a Moderna a través de la Autoridad Biomédica para la Investigación Avanzada y el Desarrollo (BARDA, por sus siglas en inglés).

“Desde 2005, BARDA ha asignado contratos a fabricantes de vacunas contra la influenza con licencia en los Estados Unidos para que lleven a cabo y expandan sus capacidades de respuesta en una pandemia de influenza u otra emergencia de salud pública”, añadió el departamento.

La tecnología mARN

De acuerdo con los CDC, las vacunas que utilizan la tecnología mARN tienen la capacidad de entrenar a las células de un organismo a producir una proteína -o un trozo de una proteína- que ocasiona una respuesta inmune en las personas.

“Esta respuesta inmune, que produce anticuerpos, es lo que nos protege de infectarnos si el virus real entra a nuestros cuerpos”, dice el sitio oficial de CDC.

En su comunicado de este martes, el Departamento de Salud agregó que las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 permitieron a la agencia federal estar mejor preparada para reaccionar en caso del surgimiento de otra pandemia.

