La presentadora de Univision Satcha Pretto no habló de una “innovadora terapia” para la neuropatía: su voz fue suplantada

En Facebook circula una publicación con la imagen de la presentadora de noticias de Univision Satcha Pretto, en un segmento de un programa conducido por Jorge Ramos, en el que aparentemente anuncia una “innovadora terapia” para la neuropatía. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Si bien la imagen es real y corresponde a su participación en Al Punto, la propia Pretto desmintió que esa fuera su voz, pues fue manipulada.

PUBLICIDAD

En un post con más de 343,000 reproducciones desde su publicación el 10 de septiembre de 2024, se muestra a Pretto aparentemente diciendo: “El mundo de la medicina está conmocionado. La innovadora terapia del doctor Juan Rivera va a revolucionar el tratamiento de la neuropatía”

Posteriormente, Rivera, cardiólogo y corresponsal médico principal de TelevisaUnivision, aparece señalando que el “tratamiento”, que supuestamente hace que los síntomas de la enfermedad desaparezcan, incluye la promesa de que “si no ayuda dentro de una semana” te pagan “10,000 dólares”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Es su imagen, pero no su voz

En elDetector, al observar que el movimiento de los labios de la presentadora no coincidía con lo que se escuchaba en el video que estamos verificando, realizamos una búsqueda con palabras clave con su nombre en Google y no encontramos información que respaldara lo que se promueve en el anuncio. Contactamos entonces directamente a Pretto para preguntar sobre la veracidad del clip.

“La voz que se escucha en el video NO es la mía”, respondió la presentadora a nuestra consulta. Aclaró, además, que aunque “la imagen en el video es mía, de cuando participé en Al Punto”, ella no ha autorizado su uso para ese anuncio.

El video original, como señaló Pretto, corresponde a un segmento del programa Al Punto transmitido el 1 de septiembre de 2024, un espacio de política y opinión de Univision conducido por Jorge Ramos, que se emite los domingos. En ese episodio, Pretto, junto con otros colegas invitados, comentaron sobre la primera entrevista de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia y su desempeño en la misma. Sin embargo, en ninguna parte del segmento Pretto habló sobre productos de salud ni mencionó a Rivera, como sugiere el video manipulado.

PUBLICIDAD

Nuevamente vinculado a anuncios que no respalda

El doctor Juan Rivera, quien también aparece en el clip desinformante sobre el supuesto producto para la “neuropatía”, tampoco tiene relación con lo promovido. Ana Fernández, jefa de mercadeo de Santo Remedio, la empresa que fundó Rivera, afirmó a elDetector que “ese es un video falso” y señaló que “si [el contenido] no está publicado en la página del Dr. Juan o en una cuenta oficial de Univision, se trata de un video falso”, como es el caso de la publicación que estamos verificando.

La cuenta que lo comparte –además– no tiene relación con temas de salud o noticias, sino que se identifica como una página de un restaurante de comida saludable, según se lee.

Fernández desmintió también que Rivera haya aparecido en el programa Shark Tank, como indica la publicación a la que lleva el enlace incluido en el post desinformante. La nota dice que el episodio más visto en la historia del programa fue aquel en el que Rivera presentó un producto natural y que los jueces lo respaldaron, sin embargo, eso es una falsedad.

No es la primera vez que Rivera es vinculado a anuncios falsos relacionados con temas de salud. En 2023, nuestro equipo desmintió una publicación que hacía parecer que él estaba promocionando un producto para la disfunción eréctil, el cual no respaldaba. Su equipo explicó que los comerciales falsos pueden confundir a la comunidad con información incorrecta, promoviendo productos que no cuentan con estudios científicos.

Conclusión

Es falso que Satcha Pretto, presentadora de noticias para el programa Despierta América de Univision, haya anunciado una “innovadora terapia” para la neuropatía del doctor Juan Rivera, como sugiere un video difundido en redes sociales. La propia conductora aclaró que, aunque la imagen corresponde a ella, la voz que se escucha en el video no es la suya, pues fue manipulada. El clip original proviene de una transmisión del programa Al Punto publicada el 1 de septiembre de 2024, en el que Pretto comentaba habló sobre la primera entrevista de Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia, tema que no guarda relación alguna con lo que se promueve en el video desinformativo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.