Ni Dr. Juan ni Jorge Ramos promueven ese producto para mejorar “la intimidad sexual” que dice un video en redes

Es falso que el doctor Juan Rivera, en colaboración con el periodista Jorge Ramos, promueva un producto para mejorar “la intimidad sexual”, como asegura un video que circula en Facebook. Ana Fernández, jefa de mercadeo de Santo Remedio, marca fundada por Rivera, desmintió que él promueva este producto para la disfunción eréctil y advirtió sobre la necesidad de tener cuidado en caer en anuncios falsos, ya que no es la primera vez que utilizan la imagen del médico para promocionar productos que él no respalda. Jorge Ramos calificó la publicación como falsa y afirmó que él ni promueve ni conoce el producto anunciado en el video desinformante, además de que no mantiene una relación comercial con Rivera. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.