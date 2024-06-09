Cambiar Ciudad
Ni Lili Estefan ni Rita Moreno promovieron unas “gotitas” para la diabetes en El Gordo y La Flaca: ese video fue manipulado

Un video de Univision publicado en 2016 fue manipulado para hacer parecer que el programa El Gordo y la Flaca promueve un producto para la diabetes supuestamente usado por la actriz Rita Moreno. Aquí te contamos lo que realmente dice la grabación original.

Ivette Franco's profile picture
Por:Ivette Franco
La cuenta que comparte la desinformación no corresponde a Univision.
La cuenta que comparte la desinformación no corresponde a Univision.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Alberto E. Rodriguez - Getty Images de NATAS / iStock / captura de Facebook.

En Facebook circula un video del programa de Univision El Gordo y La Flaca en el que aparentemente se escucha a la presentadora Lili Estefan y a la actriz Rita Moreno promocionar unas “gotitas” para la diabetes que supuestamente consume Moreno. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque las imágenes son reales y forman parte de una entrevista publicada en 2016, partes del contenido original fueron manipuladas.

En el clip, publicado el 26 de mayo de 2024, aparentemente se escucha a Moreno decir: “Hay un pequeño secreto, tengo diabetes desde hace treinta años y yo utilizo estas gotitas por la mañana o por la noche, no tengo complicaciones, nada. Puedo comer dulces cuando quiero, ni necesito utilizar medicamentos costosos o picadas de insulina”.

En otro momento, Estefan supuestamente respalda lo que dice Moreno al afirmar que la actriz “se mantiene hasta esta edad sin complicaciones de la diabetes” con “unas simples gotitas que utiliza en su jugo por las mañanas”. El audio invita a la audiencia a conocer más sobre estas supuestas “gotitas que hacen milagros” y en la parte inferior del clip se observa un texto que dice: “Rita reveló lo que hace para comer dulces pese la [diabetes] tipo 2”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No hablan de diabetes

En elDetector notamos que el usuario que compartió el post que estamos verificando incluyó un error en el nombre, en el que se lee "Unisivion" en lugar de "Univision". En redes sociales, los errores ortográficos en el perfil pueden ser una señal de que este sea falso.

Al entrar al perfil comprobamos que, aunque en la foto se muestra a los conductores de El Gordo y La Flaca, este no corresponde con la cuenta oficial del programa en Facebook ni con ningún perfil oficial de Univision. Además, la cuenta se identifica como una página de salud.

Consultamos al equipo de producción del programa de Univision, y Carlos Medina, productor general, nos respondió vía telefónica que en el programa no promueven productos para la diabetes.

Localizamos el video original a través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, partiendo de una imagen de Moreno utilizada en el clip analizado, e identificamos que este fue publicado hace más de siete años, el 29 de septiembre de 2016, en la cuenta oficial de Univision en YouTube.

Al revisarlo nos dimos cuenta que, si bien las imágenes eran iguales (la vestimenta, fondo, el set de televisión), algunos elementos del video eran diferentes.

Por ejemplo, en ninguna parte de la grabación original se observa el texto que incluye el video desinformante en la parte inferior, y tampoco se escucha ni a Estefan ni a Moreno hablar de diabetes o de gotitas para esta enfermedad. Al contrario de lo que intenta mostrar el clip manipulado, la entrevista a la artista tenía como enfoque un reconocimiento que le hicieron en California y el secreto para mantenerse bien a sus entonces 84 años.

Por otra parte, aunque el mensaje de la publicación que estamos chequeando señala que la actriz es “EX DIABÉTICA”, no existe cura ni para el tipo 1 ni para el tipo 2, de acuerdo acuerdo a la Clínica Mayo y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Además, tampoco es la primera vez que calificamos como falsas publicaciones que utilizan imágenes de personajes conocidos para promover productos para la diabetes que supuestamente curan esta enfermedad.

Conclusión

Es falso que la presentadora de Univision Lili Estefan y la artista Rita Moreno hayan promocionado unas “gotitas” para la diabetes, como se hace ver en un video difundido en Facebook. Carlos Medina, productor general del El Gordo y la Flaca, negó que en el programa se promueva productos para la diabetes. En elDetector comprobamos que el contenido de Univision fue manipulado. El segmento original, que encontramos a través de una búsqueda inversa de imagen, no tiene relación con ningún producto para la diabetes, sino con un reconocimiento otorgado a la actriz en el que le preguntan cómo se mantiene bien a su edad. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

