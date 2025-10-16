Quién va ganando el juego de culpas partidista por el cierre del gobierno (mientras millones sufren las consecuencias)

Video Pasan los días y no se concreta la juramentación de Adelita Grijalva, ¿a qué se debe?

A medida que el cierre del gobierno se prolonga sin un final a la vista, una nueva encuesta de AP-NORC revela que la mayoría de los estadounidenses lo ve como un problema significativo, y culpa a todos los actores principales.

Aproximadamente seis de cada diez estadounidenses dicen que el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso tienen "una gran responsabilidad" o "bastante responsabilidad" por el cierre, mientras que el 54% dice lo mismo sobre los demócratas en el Congreso, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

PUBLICIDAD

Al menos tres cuartas partes de los estadounidenses creen que cada uno merece al menos una parte "moderada" de la culpa, lo que subraya que nadie está evadiendo con éxito la responsabilidad.

La encuesta, realizada mientras el cierre se extiende a su tercera semana, llega en un momento en que los líderes advierten que pronto podría convertirse en el más largo de la historia.

La división por los créditos para la salud de millones

Los demócratas exigen una extensión de los créditos fiscales que han ayudado a millones de personas a pagar el seguro de salud desde la pandemia de coronavirus, mientras que los republicanos se han negado a negociar hasta que el Congreso apruebe un proyecto de ley de financiación para reabrir el gobierno.

El enfrentamiento se ha convertido en una batalla retórica, en la que cada partido apuesta a que el público culpará al otro. Las apuestas son especialmente altas para los demócratas, ahora fuera del poder y que buscan una batalla unificadora para reagruparse antes de las elecciones legislativas cruciales de medio término en 2026.

Un poco más de la frustración del público parece estar dirigida al partido en el poder. La encuesta revela que aproximadamente la mitad de los estadounidenses dice que Trump tiene "una gran responsabilidad" por el cierre, la cantidad más alta de responsabilidad ofrecida en la encuesta.

Esa es aproximadamente la misma proporción que culpa a los republicanos en el Congreso, pero más alta que el 40% que dice lo mismo de los demócratas.

"Deberían poder llegar a un acuerdo"

Sophia Cole, una madre republicana de 38 años de St. Louis, culpó por igual a Trump y al Congreso por el cierre. Cole, quien se describió a sí misma como partidaria de Trump, dijo que ambas partes "deberían poder llegar a un acuerdo" en un compromiso, pero cree que, en última instancia, es responsabilidad del presidente republicano negociar un acuerdo.

PUBLICIDAD

"Dependemos de él para que logre que la Cámara y todos voten de la manera que él necesita que voten", dijo Cole.

Los efectos del cierre comienzan a sentirse en todo el país. Los vuelos se han retrasado y cientos de miles de empleados federales que están suspendidos o trabajando sin paga están comenzando a perder sus cheques de pago.

La encuesta revela que el 54% de los adultos en Estados Unidos considera el cierre un "problema importante", y apenas el 11% dice que "no es un problema en absoluto". Los demócratas son los más propensos, con un 69%, a verlo como un problema importante, pero el 59% de los independientes y el 37% de los republicanos sienten lo mismo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, dijo esta semana que el país se está "acercando a uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos".

El último cierre, durante el primer mandato de Trump, duró un récord de 35 días y generó un sentimiento público similar, con los demócratas más propensos que los republicanos a verlo como un problema importante.

La Casa Blanca dice que este cierre podría ser peor que el último (también con Trump)

La Casa Blanca ha advertido que el impacto del cierre podría ser peor esta vez. Aunque aproximadamente dos millones de militares cobraron a tiempo esta semana, el gobierno ha utilizado la fuerza laboral federal como palanca, y el fin de semana pasado comenzó a cumplir con las amenazas de despedir a trabajadores federales.

Pero el miércoles, un juez federal en California bloqueó temporalmente los despidos, diciendo que parecían tener motivaciones políticas y se estaban realizando sin mucha consideración.

PUBLICIDAD

"Las cosas sólo van a empeorar para los trabajadores federales", dijo Angie Santiago, una demócrata de 60 años de Miami. "Si personas como yo tienen problemas, no puedo imaginar por lo que están pasando los trabajadores federales".

Santiago, quien está de baja por enfermedad mientras su esposo trabaja, dijo que teme que el cierre empeore las dificultades económicas en todo el país. Santiago dijo durante una entrevista telefónica que comenzó a ir regularmente a bancos de alimentos hace aproximadamente un año.

"Te estoy llamando desde una fila de alimentos", dijo. "Van a ver aparecer más de estas filas. Se va a poner mal".

"Estamos atrapados porque ya no a un punto medio"

En el centro del cierre hay un estancamiento sobre los créditos fiscales federales para las personas que contratan su seguro de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los demócratas quieren que se extiendan los créditos, mientras que los republicanos dicen que sólo discutirán el tema una vez que el gobierno se reabra.

La encuesta muestra que aproximadamente cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos apoyan la extensión de los créditos fiscales, mientras que aproximadamente uno de cada 10 se opone rotundamente.

Una gran parte, el 42%, no tiene opinión, lo que sugiere que muchos estadounidenses no siguen de cerca la disputa central que impulsa el cierre.

Jason Beck, un republicano que es agente de seguros autónomo en Utah, utiliza el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para su propio seguro y apoya la extensión de los créditos fiscales.

PUBLICIDAD

"Yo sé que gran parte del cierre es por el seguro de salud, y preferiría simplemente mantenerlo como está ahora", dijo Beck sobre los subsidios.

Los demócratas dicen que mantener los precios del seguro de salud igual es crucial para su lucha y que los precios se dispararán si el Congreso no hace nada. Pero incluso Beck, que está del lado de los demócratas con los subsidios, también culpa por igual a los demócratas, republicanos y Trump por el cierre.

"Trump culpa a los demócratas, y los demócratas culpan a los republicanos", dijo Beck. "Estamos atrapados porque ya no hay un punto medio".

Ningún partido gana apoyos de forma sustancial

Ambos partidos han enmarcado el cierre como un preludio a las elecciones intermedias de 2026, en las que los demócratas aspiran a recuperar la Cámara Baja. Hasta ahora, sin embargo, no parece haber cambiado significativamente las opiniones sobre ninguno de los partidos.

Aproximadamente tres de cada 10 adultos en Estados Unidos tienen una visión "algo" o "muy" favorable del Partido Demócrata, en línea con una encuesta de AP-NORC de septiembre. Cuatro de cada diez tienen una visión "algo" o "muy" favorable del Partido Republicano, similar al mes pasado.

La confianza en el Congreso, mientras tanto, sigue siendo extremadamente baja. Apenas alrededor del 4% de los estadounidenses dicen tener "mucha" confianza en la forma en que se está manejando el Congreso, mientras que el 43% tiene "solo algo" de confianza y aproximadamente la mitad tiene "casi ninguna" confianza.

PUBLICIDAD

Pero la encuesta sugiere que la atención médica podría ser un tema útil para los demócratas en el futuro. La encuesta encontró que el 38% de los estadounidenses confían en que los demócratas harán un mejor trabajo manejando la atención médica, mientras que solo el 25% confía más en los republicanos. Aproximadamente uno de cada 10 confía en ambos por igual, y el 25% no confía en ninguno.

Rob Redding, un votante independiente de 49 años de Nueva York, apoya la extensión de los subsidios de la ACA y reconoce el mérito a los demócratas por defenderlos.

Redding dijo que ver a los demócratas manteniendo la línea en los subsidios de la ACA es probablemente una de las cosas más valientes y audaces que recuerda.

"Y", dijo Redding, "creo que es la decisión correcta".

___

*La encuesta de AP-NORC de 1,289 adultos se realizó del nueve al 13 de octubre, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3.8 puntos porcentuales.

Mira también: