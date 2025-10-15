Cómo Trump y uno de los arquitectos de Project 2025 hacen que este cierre de gobierno sea como ningún otro

El presidente Donald Trump está haciendo que este cierre de gobierno sea como ninguno anterior, otorgando a su oficina de presupuesto una inédita autoridad para elegir ganadores y perdedores —quién recibe su salario o es despedido— en una reestructuración sin precedentes de toda la fuerza laboral federal.

A medida que el cierre entra en su tercera semana, la Oficina de Administración y Presupuesto declaró el martes que se está preparando para "reforzar las defensas" con más reducciones de personal. El presidente llama al jefe de presupuesto Russ Vought el "ángel de la muerte" que ha aprovechado la oportunidad para financiar las prioridades de Trump, pagando a las Fuerzas Armadas mientras recorta empleados en salud, educación, ciencias y otras áreas con acciones que han sido criticadas como ilegales y enfrentan desafíos judiciales.

PUBLICIDAD

"Pagaremos a los militares, pagaremos a las fuerzas del orden, continuaremos con las reducciones de personal y esperaremos", escribió la oficina presupuestaria, conocida como la OMB, en redes sociales.



Con el Congreso en un punto muerto —la Cámara de Representantes liderada por los republicanos se niega a volver a sesión y el Senado atrapado en un ciclo de votos fallidos para reabrir el gobierno mientras los demócratas exigen fondos para la salud— la OMB llenó rápidamente el vacío.

Del Proyecto 2025 a la Casa Blanca

Vought, un arquitecto del Proyecto 2025 —el manual que estipulaba maneras en que los derechistas ejercerían el poder— está remodelando el tamaño y el alcance del gobierno federal de maneras similares a las previstas en el plan. Es exactamente lo que ciertos legisladores, particularmente los demócratas, temían si el Congreso no financiaba el gobierno.

Las prioridades de Trump —apoyar al ejército y perseguir su agenda de deportación masiva— se han mantenido en gran medida sin interrupciones, a pesar de los cierres. Pero están siendo despedidos empleados en salud, educación, ciencias y otros departamentos federales. Hasta 750,000 trabajadores están siendo suspendidos.

"Donald Trump, Russ Vought y todos sus compinches están usando este momento para aterrorizar a estos patriotas", denunció el senador Chris van Hollen, demócrata por Maryland, junto a trabajadores federales el martes fuera de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

Van Hollen indicó que es "una gran mentira" cuando Trump y su director de presupuesto dicen que el cierre los está obligando a despedir a trabajadores federales. "También es ilegal y los veremos en la corte", señaló Van Hollen.

PUBLICIDAD

El cierre se prolonga hasta la tercera semana

Ahora en su día 14, el cierre federal se está convirtiendo rápidamente en uno de los más largos en la historia estadounidense.

El Congreso no cumplió con la fecha límite del 1 de octubre para aprobar las asignaciones anuales necesarias para financiar el gobierno, ya que los demócratas exigieron un acuerdo para preservar los fondos de salud que están por expirar y que proporcionan subsidios para que las personas compren seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo el martes que no tiene nada que negociar con los demócratas hasta que voten para reabrir el gobierno. Dio la bienvenida a las últimas acciones de la OMB para pagar a algunos trabajadores y despedir a otros.

"Tienen todo el derecho de mover los fondos", aseguró Johnson en una conferencia de prensa en el Capitolio. Si los demócratas quieren desafiar a la administración Trump en la corte, dijo, "adelante".



Típicamente, los trabajadores federales son suspendidos durante una interrupción en la financiación, tradicionalmente con pago retroactivo una vez que se restaura la financiación del gobierno. Pero la oficina de presupuesto de Vought anunció a finales de la semana pasada que las reducciones de personal habían comenzado. Más de 4,000 trabajadores recibieron avisos de despido durante el fin de semana.

Continúan los pagos a los militares y continúan las deportaciones

Al mismo tiempo, Trump instruyó al ejército para encontrar dinero para asegurar que los militares no se quedaran sin cheques de pago esta semana. El Pentágono dijo durante el fin de semana que pudo utilizar 8,000 millones de dólares en fondos no utilizados de investigación y desarrollo para hacer la nómina.

PUBLICIDAD

El martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseveró que su agencia estaba usando la ley de grandes recortes de impuestos de Trump para financiarse y asegurarse de que los miembros de la Guardia Costera, que depende del departamento, también sean pagados.

"En el Departamento de Seguridad Nacional hallamos una solución innovadora para asegurarnos de que eso no sucediera", manifestó Noem en un comunicado. Gracias a "la Gran y Hermosa Ley", dijo, "los valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos no perderán un cheque de pago esta semana".

En cierres anteriores, la Oficina de Administración y Presupuesto ha supervisado los planes de las agencias durante la interrupción de los fondos federales, asegurando qué trabajadores son esenciales y permanecen en el trabajo. Vought, sin embargo, ha llevado su papel más allá al hablar abiertamente sobre sus planes para ir tras la fuerza laboral federal.

A medida que las agencias comenzaron a hacer sus planes de cierre, la OMB de Vought alentó a los jefes de departamento a considerar reducciones de personal, una acción inaudita. El abogado general de la oficina de presupuesto, Mark Paoletta, sugirió en un borrador de memorando que la fuerza laboral podría no ser automáticamente elegible para pago retroactivo una vez que el gobierno reabra.

'El Ángel de la muerte' reemplaza la motosierra de Elon Musk

Trump publicó un video generado por IA la semana pasada que retrataba a Vought vestido con capa y daga, contra el telón de fondo del clásico del rock '(Don't Fear) The Reaper'.

PUBLICIDAD

"Todo líder autoritario ha tenido su ángel de la muerte. Russell Vought es el de Donald Trump", afirmó el representante Steny Hoyer, el demócrata más veterano de Maryland.

Hoyer comparó al jefe de presupuesto con el multimillonario Elon Musk blandiendo una motosierra a principios de este año como parte de la reducción de la fuerza laboral del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). "Vought pasa su guadaña a través del gobierno federal con la misma falta de consideración", dijo.

En muchos sentidos, la ley con la agenda de Trump aprobada en el Congreso le da a la Casa Blanca una vasta nueva asignación de fondos federales para sus proyectos prioritarios, separados del proceso regular de asignaciones en el Congreso.

El paquete liberó unos 175 millones de dólares para el Pentágono, incluyendo para el sistema de defensa antimisiles Domo de Oro y otros proyectos prioritarios, y otros 175 millones para Seguridad Nacional en gran parte para la agenda de deportación masiva de Trump. También incluyó fondos adicionales para el trabajo de Vought en la OMB.

Ciertos fondos de la ley están disponibles para ser utilizados durante el cierre, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) no partidista.

"La administración Trump también podría decidir usar fondos obligatorios proporcionados en la ley de reconciliación de 2025 u otras fuentes de fondos obligatorios para continuar actividades financiadas por esas asignaciones directas en varias agencias", según la CBO.

La CBO citó al Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto como entre aquellos que recibieron fondos elegibles bajo la ley.

PUBLICIDAD



Mira también: