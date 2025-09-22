Cambiar Ciudad
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

La oportunidad de que el presidente y los líderes demócratas en el Congreso se sienten a conversar llega en un punto crítico, pues al gobierno federal se le agotará parte de su financiamiento el martes, 30 de septiembre.

Video Senado aprueba la propuesta republicana de presupuesto y evita el cierre de gobierno

El presidente Donald Trump se reunirá esta semana con los líderes demócratas del Congreso ante el inminente riesgo de un cierre parcial del gobierno federal.

Trump acordó reunirse con el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, que insisten en las conversaciones, ya que los demócratas trabajan para preservar los programas de salud como parte de cualquier acuerdo para financiar el gobierno antes de la fecha límite del 1 de octubre de la próxima semana.

La reunión está prevista para el jueves, dijo a AP una persona familiarizada con la situación bajo condición de anonimato porque no está autorizado a discutirlo.

Trump había dejado la puerta abierta a una reunión, aunque también ha sugerido que podría haber un cierre del gobierno. "Me encantaría reunirme con ellos, pero no creo que vaya a tener ningún impacto", dijo Trump el sábado a periodistas.

El Congreso estancado en un acuerdo para evitar el cierre parcial de gobierno federal

En el Congreso no se han puesto de acuerdo para aprobar una ley, así sea de corto plazo, para mantener el gobierno en funcionamiento.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó una propuesta republicana para financiar el gobierno federal hasta noviembre, pero la medida fracasó en el Senado, donde los republicanos necesitan 60 votos que no han conseguido.

También fracasó un plan demócrata que habría incrementado los fondos destinados a la salud. La propuesta demócrata ampliaría los subsidios a los seguros de salud que expiran a finales de año, además de revertir los recortes de Medicaid que se incluyeron en el gran proyecto de ley de reducción de impuestos y recortes de gastos de los republicanos promulgado a principios de este año.

Los republicanos han afirmado que las exigencias de los demócratas de revertir los cambios en Medicaid son inviables, pero también han dicho que hay tiempo para abordar la cuestión de las subvenciones al seguro médico en los próximos meses.

