Por qué la congresista MAGA Taylor Greene se divorció de Trump y los republicanos en este cierre del gobierno

Por estos días, las palabras de la congresista acérrima MAGA Marjorie Taylor Greene se confunden por momentos con las de muchos de sus pares demócratas en el Capitolio.

Taylor Greene ha abrazado la exigencia demócrata para cualquier acuerdo que ponga fin al que se encamina a ser un prolongado cierre del gobierno federal: ampliar un subsidio o crédito tributario que ayuda a costear las primas de los seguros de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare'). Algo que ha sido rechazado por los líderes de su partido en el Congreso, Mike Johnson en la Cámara Baja y John Thune en el Senado.

Si el Congreso no actúa antes de que acabe el año, las primas de los seguros de salud a través de 'Obamacare' subirán sustancialmente para millones de personas y algunas perderán el subsidio por completo.

"A muchos de los electores en mi distrito, a muchos de mis amigos e incluso a mis hijos le resulta extremadamente costoso el seguro de salud (...) Creo que es una crisis. No creo que sea algo en lo que nos debamos poner la camiseta de un partido y otro. Es algo que tenemos que abordar y corregir", dijo la representante de Georgia en una extensa entrevista en CNN la semana pasada.

"Llevamos un registro de todas las llamadas que llegan a mi oficina y en el 60% de esas llamadas nos dicen que el seguro de salud representa una crisis. Nos están contando historias de que ya están pagando $2,000 al mes con deducibles de $10,000. Recibo llamadas de personas que están diciendo que si vence el crédito tributario mejorado (que ayuda a pagar las primas de los seguros del mercado) de ACA no podrán tener un seguro médico", agregó.

Ello coincide con análisis de KFF, una organización dedicada a la investigación de temas de salud, y de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la mejora aprobada en 2021 al llamado Crédito Tributario de Prima que vencerá pronto. Esa mejora elevó la ayuda para costear el seguro de salud y permitió que más personas accedieran al subsidio.

KFF en específico ha dicho, por ejemplo, que si expira la mejora al crédito tributario los inscritos de bajos ingresos que actualmente pagan $0 por el plan de salud referencial tendrán que comenzar a pagar cobertura otra vez.

También ha advertido que habrá un efecto colateral al vencer el subsidio mejorado: las aseguradoras han pedido subir sus tasas en parte porque anticipan que los miembros más saludables salgan del mercado de ACA cuando suba la cantidad que deben pagar de su bolsillo para costear las primas.

Sobre la extensión de este subsidio no ha habido acercamiento reciente entre los republicanos y demócratas en el Congreso, mientras el cierre del gobierno entra en su tercera semana.

Taylor Greene y otros choques con líderes republicanos

No es la primera vez que Taylor Greene reta a su líder en la Cámara de Representantes. El año pasado intentó avanzar una medida para sacarlo del puesto que no prosperó. Más recientemente ha abogado, a diferencia de Johnson, por la divulgación de los archivos del caso del fallecido financista convicto Jeffrey Epstein.

Y ahora le achaca la responsabilidad del cierre del gobierno tanto a él como al líder del Senado, Thune, y los presiona para que acaben con una regla que requiere 60 votos para que se apruebe una legislación en el Senado.

“No creo que un cierre del gobierno sea popular para ningún lado. Veo el cierre del gobierno desde una perspectiva completamente diferente al liderazgo de mi partido. Y no estoy culpando al presidente. Estoy responsabilizando a los líderes de la Cámara Baja y el Senado. Esto no debería estar pasando", dijo la representante.

"Nosotros controlamos la Cámara. Controlamos el Senado. Tenemos la Casa Blanca. He sido muy vocal al decir que se puede usar la ‘opción nuclear’ en el Senado", agregó.

Johnson y Thune han rechazado tal salida, pero la avalancha de declaraciones públicas de Taylor Greene parece ponerlos en aprietos. Johnson dijo el domingo en Fox News que había conversado extensamente con Taylor Greene por teléfono y le abrió la puerta a que sea parte de las conversaciones en los comités encargados de los asuntos relacionados con el cierre del gobierno y los subsidios de salud.

Ella por el momento ha buscado aclarar que su enojo con los líderes en el Capitolio en lo que respecta al cierre del gobierno no llega hasta el presidente.

Dice que lo apoya pese a que recientemente se ha desmarcado de él en asuntos como, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos a Israel y a que ofrece un análisis distinto sobre otro tema espinoso para los bolsillos de los hogares: la inflación.

“Los precios no han bajado, esa es una realidad. Los salarios de las personas no han subido. Esa es otra realidad", dijo Taylor Greene contradiciendo la afirmación del mandatario de que su gobierno ha supuestamente domado por completo la inflación.

"A los estadounidenses se les sigue haciendo bien difícil sobrellevar (la situación económica). E iré más allá. Soy madre y cuando algo afecta la vida de mis hijos adultos, de 22, 26 y 28 años, voy a luchar al 1,000% por ellos por encima de cualquier político o partido", acotó.

