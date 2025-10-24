El Pentágono aceptó una donación de $130 millones de un "amigo" anónimo de Trump para pagar a militares durante el cierre del gobierno

Video ¿Cuánto costará el lujoso salón de baile de Trump y quién lo pagará? Estos son algunos donantes

El Pentágono confirmó este viernes que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros de las fuerzas armadas durante el cierre del gobierno, lo que genera interrogantes éticas tras el anuncio del presidente Donald Trump de que un "amigo" había ofrecido la donación para cubrir cualquier déficit.

El Departamento de Defensa confirmó que aceptó la donación “bajo su autoridad general de aceptación de regalos”.

“La donación se realizó bajo la condición de que se utilizara para cubrir los salarios y beneficios de los miembros del servicio”, dijo Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono. “Estamos agradecidos por la ayuda de este donante después de que los demócratas optaron por retener el pago a las tropas”, agregó.

Aunque grande y poco común, la donación representa solo una pequeña contribución frente a los miles de millones necesarios para cubrir los salarios de los militares y equivaldría a unos $100 para cada uno.

El gobierno de Trump informó al Congreso la semana pasada que utilizó 6,500 millones de dólares para cumplir con la nómina. El próximo pago está previsto para esta semana, y no está claro si la administración volverá a mover fondos para asegurar que los militares reciban su compensación.

“Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca el jueves, al dar a conocer el aporte del donante. El presidente se negó a revelar la identidad del donante, a quien llamó “un amigo mío”, diciendo que el hombre no quería reconocimiento.

¿Por qué está en juego la nómina de los militares en EEUU?

El Congreso está estancado debido al cierre del gobierno, que ahora se perfila como uno de los cierres federales más largos de la historia, en su día 24.

Ni los republicanos, que controlan la Cámara y el Senado, ni los demócratas, en la minoría, están dispuestos a ceder en su enfrentamiento por la financiación de la atención médica.

El pago a los miembros del servicio es una preocupación clave tanto para legisladores de ambos partidos como un punto de presión política.

El gobierno de Trump transfirió la semana pasada 8,000 millones de dólares de fondos de investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina, asegurando que la compensación militar no se interrumpiera.

Sin embargo, no está claro si la administración Trump estará dispuesta o podrá volver a mover fondos la próxima semana ante el aumento de tensiones por el prolongado cierre.

¿Por qué despierta dudas éticas esta donación al Pentágono?

La aceptación de la donación por parte del Pentágono ha suscitado dudas sobre su legalidad entre los expertos en política fiscal.

La medida de pagar a las tropas con donaciones privadas es muy poco habitual y puede constituir una violación de la Ley Antideficiencia, que prohíbe a los organismos federales gastar dinero por encima de las asignaciones del Congreso o aceptar servicios voluntarios.

"En general, no se puede gastar dinero donado porque la Constitución y la Ley Antideficiencia establecen que no se puede, a menos que se disponga de una asignación para hacerlo", dijo Bobby Kogan, director de política presupuestaria federal del Center for American Progress a The Washington Post.

Además, la política del Pentágono dice que las autoridades "deben consultar con su Oficial de Ética correspondiente antes de aceptar un regalo de este tipo valorado en más de 10,000 dólares para determinar si el donante está involucrado en alguna reclamación, acción de adquisición, litigio u otros asuntos particulares que impliquen al Departamento y que deban ser considerados antes de la aceptación del regalo".

De momento no está claro bajo qué normativa el Pentágono usará este dinero para hacer los pagos, por lo que otros expertos exigen transparencia en el proceso.

"Es una locura", afirma Max Stier, presidente y director general de Partnership for Public Service, una organización no partidista dedicada a la investigación del gobierno federal. "Es tratar el pago de nuestros servicios uniformados como si alguien te estuviera pagando la cuenta del bar", dijo a AP.

Stier cuestionó la legalidad de la donación y pidió más transparencia al respecto.

