5 formas en las que el cierre de gobierno te podrá afectar a ti y a tu familia desde noviembre

Video El cierre de gobierno se acerca a un momento crítico. Así es como te puede afectar

Miles de empleados federales, controladores aéreos y militares son tan solo algunos de los estadounidenses que sintieron de primera mano los efectos del cierre del gobierno que se ha prolongado a casi un mes.

A la lista de afectados se sumarán el próximo 1 de noviembre millones de familias que dependen de cupones de alimentos para vivir, y otros millones de beneficiaron de programas clave en el país.

PUBLICIDAD

El gobierno de Donald Trump y los republicanos culpan a los demócratas, que dicen que no aceptarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos accedan a extender una mejora a un crédito tributario que ayuda a pagar los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare').

Mientras que los republicanos dicen que los demócratas deben aceptar primero reabrir el gobierno antes de negociar.

Sin un acuerdo a la vista, más estadounidenses se verán afectados cada día que el gobierno permanezca cerrado. Te enlistamos algunas de las afectaciones que se endurecerán el próximo mes debido a la falta de fondos.

1. El programa de cupones alimentos SNAP no se entregará en noviembre y el programa WIC pende de un hilo

El gobierno de Trump confirmó este fin de semana que en noviembre no se distribuirán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) conocido anteriormente como “cupones de alimentos”, que brinda asistencia para la compra de comida a más de 40 millones de personas de bajos ingresos.

En un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), responsable de administrar el programa, se advierte: “el pozo se ha secado. En este momento no se emitirán los beneficios el 1 de noviembre ”.

El programa SNAP beneficia a aproximadamente una de cada ocho personas en Estados Unidos y constituye un pilar fundamental del sistema de asistencia social, al proporcionar tarjetas prepagadas que los beneficiarios utilizan para adquirir alimentos básicos.

La idea de que las familias no reciban ayuda alimentaria ha preocupado profundamente a los estados gobernados por ambos partidos.

PUBLICIDAD

Algunos estados se han comprometido a mantener el flujo de beneficios de SNAP, incluso si el programa federal detiene los pagos, pero hay preguntas acerca de si las directivas del gobierno de EEUU pueden permitir que eso suceda. El memorando del USDA también dice que los estados no serían reembolsados por asumir temporalmente el coste.

Reportes de medios señalaron que un grupo de demócratas pidió al USDA usar fondos de emergencia para desembolsar los beneficios del programa SNAP, pero que ese departamento se negó a hacerlo.

Mientras que el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que brinda apoyo a más de seis millones de madres e hijos para comprar alimentos esenciales como frutas, verduras, leche y fórmula infantil, también enfrenta dificultades por el cierre del gobierno.

El programa estaba en peligro de suspender sus operaciones justo en el momento en que debía recibir su asignación anual de fondos.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló la semana pasada en X que el gobierno había encontrado una “solución creativa” para financiar temporalmente el programa utilizando dinero proveniente de la recaudación de aranceles.

No obstante, esos recursos se agotarán este sábado 1 de noviembre, a menos que el gobierno de Trump destine 300 millones de dólares adicionales en efectivo para mantenerlo en funcionamiento.

2. Los militares activos podrían quedarse sin pago a mediados de noviembre

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, alertó este domingo que el gobierno de Trump no podrá continuar pagando los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas después del 15 de noviembre si el cierre del gobierno federal persiste sin la aprobación de fondos por parte del Congreso.

PUBLICIDAD

En declaraciones al programa ‘Face the Nation’ de CBS News, Bessent explicó que el Tesoro cuenta con recursos suficientes para cubrir el siguiente ciclo de pagos a inicios de noviembre, pero advirtió que después de esa fecha el dinero disponible se agotará.

“Podremos pagar a principios de noviembre, pero para el 15 de ese mes nuestras tropas y miembros del servicio que arriesgan sus vidas no recibirán sus salarios”, expresó el secretario.

Bessent señaló que el gobierno de Trump ha utilizado fondos del Departamento de Defensa, principalmente los destinados a investigación y desarrollo, para cubrir temporalmente las nóminas militares. Detalló que unos 8,000 millones de dólares han sido redirigidos con este propósito, aunque calificó la medida como una respuesta de emergencia que no puede mantenerse a largo plazo.

El viernes pasado, el Pentágono también confirmó la aceptación de una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a contribuir con el pago de los miembros de las Fuerzas Armadas durante el cierre.

“La donación se efectuó con la condición de que se usara exclusivamente para cubrir salarios y beneficios del personal militar”, declaró Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono. “Agradecemos el apoyo de este donante después de que los demócratas decidieron retener el pago a las tropas”, añadió.

No obstante, esta contribución representa una fracción mínima de los recursos requeridos para financiar la nómina militar, de esa donación le tocarían aproximadamente 100 dólares a cada persona.

PUBLICIDAD

3. Retrasos en vuelos y la seguridad aérea empeorarán cada día con el cierre de gobierno

Los retrasos de vuelos en diferentes aeropuertos del país fueron más evidentes durante este fin de semana debido a la falta de controladores aéreos y la situación podría empeorar con cada día que el gobierno permanezca cerrado, alertaron las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que este fin de semana hubo severas afectaciones en los principales aeropuertos de California, Florida, Texas y New Jersey debido a la falta de personal.

Por su parte el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el domingo que los viajeros verían más vuelos retrasados y cancelados en los próximos días, mientras los controladores de tráfico aéreo del país trabajan sin recibir salario durante el cierre del gobierno federal.

“Justo ayer (…) tuvimos 22 faltas de personal. Ese es uno de los niveles más altos que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre. Y eso es una señal de que los controladores están agotándose”, dijo Duffy durante una entrevista en ‘Sunday Morning Futures’ de Fox News

El jefe del sindicato de controladores aéreos, Nick Daniels, dijo la semana pasada que algunos controladores ya han aceptado un segundo empleo como repartidores de DoorDash o conductores de Uber para ganar dinero que les ayude a pagar sus facturas mientras dure el cierre.

"Como este cierre continúe, y los controladores aéreos no sean pagados por el trabajo vital que hacen día tras día, eso los conducirá a una distracción innecesaria", dijo Daniels. "No pueden centrarse al 100% en su trabajo, lo que hace que el sistema sea menos seguro. Cada día que continúe este cierre estaremos menos seguros".

PUBLICIDAD

El presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el capitán Jason Ambrosi, dijo en un mensaje a sus miembros obtenido por AP que está preocupado por los controladores aéreos y otros empleados federales.

"La seguridad de millones de pasajeros y personal está en manos de estos trabajadores. Preocuparse por cómo van a pagar la hipoteca o la guardería es un estrés añadido que no necesitan", afirmó Ambrosi.

Además, algunos estudiantes de la academia de controladores han decidido abandonar la profesión porque no quieren trabajar en un empleo por el que no van a cobrar, dijo Duffy el viernes en conferencia de prensa.

Eso solo hará más difícil que la FAA contrate a suficientes controladores para eliminar la escasez, ya que la formación lleva años. Dijo que el gobierno está a solo una o dos semanas de quedarse sin dinero para pagar a los estudiantes de la academia.

Además, más de 60,000 controladores aéreos y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) están trabajando sin cobrar, y la Casa Blanca advirtió que el aumento del absentismo podría suponer un caos para los controles de seguridad y las filas en los aeropuertos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el jueves que el cierre ya estaba causando "impactos severos" en los aeropuertos de todo el país. "Tememos que habrá retrasos significativos en los vuelos, interrupciones y cancelaciones en los principales aeropuertos de todo el país esta temporada de vacaciones", dijo.

PUBLICIDAD

4

.

Familias de bajos recursos sufrirán inviernos más fríos debido a suspensión de programas

Sin una señal de que el cierre de gobierno pronto llegue a su fin, miles de beneficiarios del programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) temen que los recursos federales para la subvención del programa no lleguen en los próximos meses.

LIHEAP es un programa financiado por el gobierno federal que ayuda a los hogares de bajos ingresos a pagar la calefacción o sistemas de enfriamiento de sus viviendas. Los hogares que reúnen los requisitos pueden recibir hasta 2,000 dólares en un periodo de 12 meses.

Ante el oscuro panorama de los beneficiarios, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA, por sus siglas en inglés), que representa a los directores estatales del LIHEAP, declaró la semana pasada que está instando a las compañías eléctricas y de gas de todo el país a suspender inmediatamente las desconexiones del servicio por falta de pago hasta que se liberen los fondos federales del LIHEAP y los hogares vuelvan a tener acceso a la asistencia financiera.

“El cierre ha retrasado el desembolso de esta ayuda energética fundamental, dejando a algunos de los más pobres del país en una situación desesperada sin la ayuda de la que dependen para calentar sus hogares cuando se acerca el frío. Al mismo tiempo, los precios de la electricidad y el gas natural han subido bruscamente, lo que supone una carga adicional para los presupuestos familiares ya de por sí ajustados”, dice un comunicado.

PUBLICIDAD

"Ninguna familia debe verse obligada a elegir entre la calefacción y la comida por culpa de una financiación federal”, agrega el documento.

De acuerdo con Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, aunque el gobierno lograra reabrirse a finales de este mes “lo más pronto que veremos fondos será en diciembre", dijo a USAToday.

5. Servicios de educación, salud y nutrición para más de 800,000 niños quedarán suspendidos

La financiación federal dejará de fluir para algunos programas de educación infantil apoyados por Head Start, el programa de Salud y Servicios Humanos que financia servicios de educación, salud y nutrición para más de 750,000 niños menores de seis años.

Según dijo este lunes la Asociación Nacional Head Start, la organización sin ánimo de lucro que representa a los proveedores, más de 130 programas de 41 estados y Puerto Rico, que atienden a unos 65,000 niños, se quedarán sin financiación federal el próximo mes.

La pérdida de fondos federales significa que algunos profesores no cobrarán y algunos centros cerrarán.

"Para miles de familias, Head Start no es opcional, es esencial", dijo Yasmina Vinci, directora ejecutiva de la asociación en un comunicado.

"Con cada día que pasa del cierre, las familias son empujadas más cerca de la crisis. De hecho, el 1 de noviembre, 65,000 niños de Head Start en comunidades de todo Estados Unidos corren el riesgo de perder los servicios de aprendizaje, nutrición y salud, así como la estabilidad de la que dependen. Es posible que sus familias tengan que renunciar a días de trabajo y que sus empleadores también se vean afectados. El Congreso debe actuar ahora para poner fin al cierre y proteger a estos niños, familias y comunidades", agregó.

PUBLICIDAD

Mira también: