Cierre del gobierno: se espera pago para militares, mientras empleados públicos hacen malabares para cubrir gastos

Los militares en servicio esperan este miércoles el pago de sus salarios como prometió la administración de Donald Trump en medio del cierre del gobierno, mientras a cientos de miles de trabajadores públicos les preocupa cómo podrán cubrir sus gastos a tiempo y si serán despedidos como amenazó la Casa Blanca.

Prácticamente no ha habido en los últimos días conversaciones entre los demócratas y republicanos en el Congreso. Lo que suceda con los empleados públicos podría ser un factor que los lleve a sentarse nuevamente en la mesa para resolver el que se encamina a ser uno de los cierres del gobierno más largo de la historia.

PUBLICIDAD

"Por suerte pude pagar el alquiler este mes", dijo a la agencia AP Peter Farruggia, un trabajador federal cuyas labores fueron suspendidas mientras dure el cierre del gobierno. "Pero habrá facturas que no podré cubrir este mes, y no tengo muchas opciones" para cumplir con ellas, agregó.

Algunos empleados del gobierno federal han pasado por esta incertidumbre en los cierres pasados, incluyendo el del primer gobierno de Trump, que es hasta el momento el más prolongado de la historia con 35 días. Pero, esta vez, el ambiente es distinto, pues la Casa Blanca está usando los empleos públicos como una herramienta para que los demócratas suavicen sus demandas.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaron un plan de financiamiento de corto plazo, lo que se conoce como una 'resolución de continuidad'. Demandaron que cualquier propuesta incluya una extensión de un subsidio que ayuda a costear los pagos de los seguros médicos a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare').

La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso siguen firmes en que, para negociar al respecto, primero se debe reabrir el gobierno.

La promesa de pagarle el 15 de octubre a los militares

La preocupación por los pagos de los salarios de los militares en servicio emergió como un punto clave en medio del estancamiento. Como medida temporal, el Pentágono dijo el fin de semana que identificó unos $8,000 millones en fondos para investigaciones que no ha utilizado y que puede mover para pagarle a los militares.

"La administración puede decidir usar fondos para gastos obligatorios provistos en la ley de conciliación de 2025 u otras fuentes de financiamiento obligatorio para continuar con actividades financiadas con ese dinero en específico en varias agencias", de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés).

PUBLICIDAD

CBO detalló que los Departamentos de Defensa, Tesoro y Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB en inglés) figuran entre las dependencias que por ley reciben fondos específicos.

"Algunos de los fondos otorgados al Departamento de Defensa bajo la ley de conciliación de 2025 pueden ser utilizados para pagarle al personal en servicio activo durante un cierre del gobierno, lo que reduce la cantidad de trabajadores exentos que recibirán sus salarios con demora", dijo la CBO en una carta en la que respondió preguntas del senador republicano Joni Ernst.

Sobre los empleados en cese temporal de labores o 'furloughed': CBO estimó que durante este cierre se han suspendido temporalmente las labores de 750,000 empleados.

Desafían en una corte los despidos de Trump en medio del cierre del gobierno

Farruggia, el empleado público citado al inicio de esta nota, es el jefe de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el sindicato que representa a los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), una agencia que enfrentó una ola de despidos durante el fin de semana.

Al igual que otros 8,000 empleados del CDC que han sido suspendidos durante este gobierno, él ya cubría sus gastos mensuales con los cheques que recibía y el pago parcial que llegó el viernes fue el último que le llegó hasta que sea resuelto el cierre del gobierno.

“La gente está asustada, nerviosa, ansiosa, pero también realmente exasperada”, reconoció Farruggia.

Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dijo la semana pasada en las redes sociales que habían comenzado los despidos. Y, el domingo, el vicepresidente, JD Vance, reafirmó la amenaza al decir que “cuanto más dure esto, más profundos serán los recortes”.

PUBLICIDAD

Los sindicatos laborales ya han presentado una demanda para detener los recortes a cargo de la oficina de presupuesto de Trump. En un documento judicial presentado el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto avisó que más de 4,000 empleados federales de ocho departamentos y agencias serían despedidos en conjunto con el cierre.

Jessica Sweet, especialista en reclamos del Seguro Social en Albany, Nueva York, quien es delegada sindical de AFGE Local 3343 en Nueva York, dijo: “Yo misma tengo un plan de respaldo” en caso de que sea despedida durante el cierre, “pero sé que la mayoría de la gente no lo tiene”.

Ella dice que la Administración del Seguro Social ya está tan escasa de personal por los despidos a principios de este año provocados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que no teme un despido masivo durante el cierre. “Lo único que esta administración me ha enseñado es que nada es seguro, incluso si está codificado en la ley", señaló.

Habiendo recibido un pago parcial en su último cheque, Sweet ha comenzado a comunicarse con las compañías locales para solicitar que no le cobren cargos por pagos atrasados, ya que “mis facturas no esperarán a que eventualmente me paguen”.

Mira también: