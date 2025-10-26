A los militares se les dejaría de pagar después del 15 de noviembre si se prolonga el cierre del gobierno, advierte el secretario del Tesoro

Video ¿Cuánto costará el lujoso salón de baile de Trump y quién lo pagará? Estos son algunos donantes

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este domingo que el gobierno de Donald Trump no podrá seguir pagando los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas más allá del 15 de noviembre si el cierre del gobierno federal se prolonga sin que el Congreso apruebe su financiación.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, Bessent explicó que el Departamento del Tesoro podrá cubrir el próximo ciclo de pagos militares a inicios de noviembre, pero señaló que luego de ese plazo se agotarán los recursos disponibles.

"Creo que podremos pagarles a principios de noviembre, pero para el 15 de noviembre nuestras tropas y miembros del servicio que están dispuestos a arriesgar sus vidas no van a poder cobrar", dijo Bessent.

El secretario detalló que el gobierno de Donald Trump ha recurrido a fondos no utilizados del Departamento de Defensa, especialmente aquellos destinados a investigación y desarrollo, para cubrir temporalmente las nóminas de los militares. Según Bessent, aproximadamente 8,000 millones de dólares se han reasignado para ese fin, aunque calificó la medida como una solución de emergencia y no sostenible a largo plazo.

En otro esfuerzo por cubrir la nómina de los militares, el viernes el Pentágono confirmó que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas durante el cierre del gobierno.

“La donación se realizó bajo la condición de que se utilizara para cubrir los salarios y beneficios de los miembros del servicio”, dijo Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono. “Estamos agradecidos por la ayuda de este donante después de que los demócratas optaron por retener el pago a las tropas”, agregó.

Esa donación representa solo una pequeña contribución frente a los miles de millones necesarios para cubrir los salarios de los militares y equivaldría a unos $100 para cada uno.

El cierre de gobierno afecta programas sociales clave como los 'cupones de alimentos' SNAP

Bessent responsabilizó otra vez a los líderes demócratas del Congreso de bloquear los esfuerzos para reabrir el gobierno.

El cierre federal, que está cerca de cumplir un mes, ha comenzado a afectar varios programas esenciales como el de 'cupones de alimentos' SNAP y podría convertirse en uno de los más prolongados en la historia reciente del país.

El gobierno de Trump y los republicanos culpan a los demócratas, que dicen que no aceptarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos accedan a extender una mejora a un crédito tributario que ayuda a pagar los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare'). Mientras que los republicanos dicen que los demócratas deben aceptar primero reabrir el gobierno antes de negociar.

