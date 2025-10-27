Cierre del gobierno: cómo Trump tuerce un mecanismo legal para obtener más poder

Video El cierre de gobierno se acerca a un momento crítico. Así es como te puede afectar

El cierre del gobierno, que ya el segundo más largo en la historia y continúa este lunes sin un final a la vista, se está convirtiendo rápidamente en una manera para que el presidente Donald Trump ejerza un nuevo control sobre el gobierno.

No siempre fue así. De hecho, todo comenzó con un intento de reforzar el cumplimiento de la ley federal en Washington.

El fenómeno moderno del cierre de servicios del gobierno de EEUU comenzó en 1980 con una serie de opiniones legales del fiscal general Benjamin Civiletti, quien servía bajo el presidente demócrata Jimmy Carter.

Civiletti se basó en la Ley Antideficiencia de 1870 para argumentar que la norma era “clara y sin ambigüedades” al restringir al gobierno de gastar dinero una vez que la autorización del Congreso expiraba.

En este cierre de 2025, el presidente republicano ha usado la falta de financiamiento para castigar a los demócratas, ha intentado despedir a miles de trabajadores federales y ha aprovechado el vacío dejado por el Congreso para reconfigurar el presupuesto federal según sus prioridades.

“No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales al inicio del cierre.

Los demócratas solo han reforzado sus posiciones.

Todo esto hace que la pelea sea mucho más difícil de resolver y potencialmente redefine cómo Washington abordará los lapsos de financiamiento en el futuro.

¿Cómo surgieron

los cierres de gobierno en EEUU?

En los años posteriores a Watergate, el mandato de Civiletti en el Departamento de Justicia se definió por un esfuerzo de restaurar la confianza pública en Washington, a veces con interpretaciones estrictas de la ley federal.

Cuando un conflicto entre el Congreso y la Comisión Federal de Comercio llevó a un retraso en la legislación de financiamiento para la agencia, Civiletti emitió su opinión, y luego emitió otra opinión que permitía al gobierno prestar servicios esenciales.

Él no sabía que esto establecería la base para algunas de las batallas políticas más definitorias por venir.

"Nunca hubiera imaginado que estos cierres durarían tanto tiempo y se utilizarían como táctica política", declaró Civiletti, fallecido en 2022, a The Washington Post hace seis años.

¿Cómo evolucionaron los cierres de gobierno en EEUU?

Durante los siguientes 15 años no hubo cierres prolongados del gobierno.

En 1994, los republicanos retomaron el Congreso bajo el liderazgo del presidente de la Cámara Newt Gingrich de Georgia y prometieron reformar Washington. Sus enfrentamientos más dramáticos con el presidente demócrata Bill Clinton fueron sobre cierres gubernamentales.

Los historiadores generalmente coinciden en que los cierres no funcionaron, y Clinton logró la reelección en parte mostrando que se enfrentó a Gingrich.

“Los republicanos de la era Gingrich obtuvieron algunas victorias políticas limitadas, pero en general fue un fracaso para ellos”, dijo a AP Mike Davis, profesor adjunto de historia en Lees-McRae College.

Hubo un cierre más significativo en 2013 cuando los republicanos del Tea Party se enfrentaron al presidente demócrata Barack Obama. Pero no fue hasta el primer mandato de Trump que los demócratas adoptaron la táctica de cierres prolongados.

¿Cómo es diferente este cierre de años anteriores?

Durante los lapsos de financiamiento anteriores, las administraciones presidenciales aplicaban las reglas de los cierres de manera equitativa a todas las agencias afectadas.

“Se suponía que un cierre debía afectar a los mismos servicios tanto bajo Reagan como bajo Clinton”, afirmó Charles Tiefer, exconsejero general en funciones de la Cámara de Representantes y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore.

Según él, en este cierre, el gobierno de Trump ha hecho uso de “una especie de poder presidencial de apropiación sin restricciones, lo cual es contrario al sistema en su conjunto, a la Constitución y a la Ley Antideficiencia”.

La administración ha introducido un marcado enfoque político en la lucha por el financiamiento, con agencias que actualizan sus sitios web para culpar a los demócratas del cierre.

El Departamento de Defensa ha usado fondos de investigación y desarrollo para pagar a miembros activos del servicio militar.

Por su parte, Trump ha intentado iniciar despidos de más de 4,000 empleados federales, que trabajan mayormente en áreas percibidas como prioridades demócratas.

Durante un almuerzo en la Casa Blanca con senadores republicanos esta semana, Trump presentó a su director de presupuesto Russ Vought como ‘Darth Vader’ y se jactó de cómo está “cortando prioridades demócratas y nunca las recuperarán”.

Los demócratas solo se han visto reforzados por la estrategia, votando repetidamente en contra de un proyecto respaldado por los republicanos para reabrir el gobierno.

Argumentan que los votantes finalmente responsabilizarán a los republicanos por el impacto del cierre, ya que ese partido tiene el poder en Washington.

Los demócratas confían en haber elegido una demanda política ganadora sobre los planes de salud ofrecidos en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare), pero hay un trasfondo de que también están luchando para detener la expansión del poder presidencial de Trump.

El senador demócrata Tim Kaine reconoció que su estado tiene más que perder que otros debido al gran número de empleados federales y actividad federal allí, pero argumentó que sus constituyentes están hartos de un “desfile de castigos sin fin” de Trump, que ha incluido despidos, cancelación de fondos para proyectos de desarrollo económico, campañas de presión contra universidades y el despido del fiscal de EEUU en Virginia.

"A la gente se le ponen los pelos de punta", dijo Kaine.

Los empleados federales, incluyendo el personal de legisladores, llevan casi un mes sin recibir salarios completos.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos, enfrenta un corte de fondos a partir del 1 de noviembre.

Los retrasos en viajes aéreos podrían empeorar debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo.

El senador Angus King dijo que espera que sus colegas comiencen a negociar rápidamente para poner fin al estancamiento.

Comentó que ha sido uno de los pocos miembros del caucus demócrata en votar por terminar el cierre porque “empodera al presidente más allá de lo que podría hacer de otra manera, y daña al país”.

