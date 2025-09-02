Rusia, Epstein y Kennedy Jr: la complicada agenda del Congreso que podría llevar al cierre del gobierno

Video Expertos contradicen al secretario de Salud: piden que los bebés sean vacunados contra el covid-19

Al regresar a Washington para el periodo legislativo de otoño, los republicanos del Congreso tendrán que encontrar una manera de trabajar con los demócratas, o sin ellos, con un posible cierre del gobierno al acecho.

La situación para los republicanos se podría volver más difícil luego de que lograron una gran victoria este verano al aprobar el paquete de gasto gubernamental impulsado por el presidente Donald Trump.

El paquete fue duramente criticado por los demócratas ya que incluía drásticos recortes de impuestos a los más ricos y de los presupuestos de programas sociales.

La batalla anual por el gasto dominará la agenda de septiembre, junto con un posible esfuerzo de los republicanos del Senado para cambiar las reglas de su cámara y frustrar las tácticas de demora de los demócratas en las nominaciones.

El Senado también está debatiendo si debe avanzar o no en una legislación que impondría fuertes aranceles a algunos socios comerciales de Rusia mientras Estados Unidos presiona al presidente ruso Vladímir Putin sobre Ucrania.

En la Cámara de Representantes, los republicanos continuarán sus investigaciones sobre el expresidente Joe Biden mientras el presidente, Mike Johnson, navega por una división en su bancada sobre si la administración Trump debería liberar más archivos en la investigación de Jeffrey Epstein.

A continuación te presentamos un vistazo a lo que hará el Congreso cuando los legisladores regresen del receso de agosto:

Mantener el gobierno federal abierto

La tarea más urgente para el Congreso es evitar un cierre del gobierno el 30 de septiembre, cuando se agoten los fondos federales. Y hasta ahora no está claro si los republicanos y los demócratas podrán ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo.

El Congreso tendrá que aprobar una medida de gasto a corto plazo para mantener al gobierno financiado durante unas semanas o meses mientras intentan finalizar el paquete de todo el año.

Pero los republicanos necesitarán votos demócratas para aprobar una extensión, y los demócratas querrán concesiones significativas. El voto del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, con los republicanos para evitar un cierre en marzo provocó una furiosa reacción dentro de su partido.

Los esfuerzos de la administración Trump para recuperar el gasto previamente aprobado también podrían complicar las negociaciones.

Los republicanos aprobaron una legislación este verano que rescindió alrededor de 9,000 millones de dólares en ayuda exterior y fondos de radiodifusión pública, y Trump notificó nuevamente al Congreso el viernes que bloqueará 4,900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso.

Los demócratas han advertido que tales esfuerzos podrían hundir las negociaciones más amplias.

“Trump está apostando por un cierre”, publicó el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, en las redes sociales el viernes.

Lucha por las nominaciones en el Senado

Se espera que los senadores regresen a Washington justo donde lo dejaron a principios de agosto: en conflicto por los nominados de Trump a puestos clave del gobierno.

Los republicanos exasperados huyeron de Washington durante el mes después de avanzar poco con los demócratas del Senado sobre su bloqueo de nominaciones, lo que ha forzado retrasos en las confirmaciones y enfurecido a Trump, ya que muchos de los puestos de su administración permanecen vacantes.

Los líderes republicanos se dieron por vencidos después de una rara sesión de sábado que terminó con un colapso en las negociaciones bipartidistas y Trump publicando en las redes sociales que Chuck Schumer podría “IRSE AL INFIERNO”.

Ahora los republicanos dicen que están listos para intentar cambiar las reglas del Senado para sortear las demoras demócratas, y se espera que pasen las próximas semanas discutiendo cómo podría funcionar eso.

Sanciones a Rusia

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, ha presionado al presidente durante meses para que apoye su amplio proyecto de ley bipartidista que impondría fuertes aranceles a los países que están alimentando la invasión de Ucrania por parte de Rusia al comprar su petróleo, gas, uranio y otras exportaciones.

La legislación cuenta con el respaldo de 85 senadores, pero Trump aún no la ha respaldado, y los líderes republicanos hasta ahora han dicho que no avanzarán sin él.

Graham ha intensificado sus llamados después de que Trump se reunió con Putin y el presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy el mes pasado con la esperanza de un acuerdo de paz. Desde entonces, Rusia ha intensificado los ataques a Ucrania.

“Si no tenemos esto avanzando en la dirección correcta para cuando regresemos, entonces creo que el plan B necesita activarse”, dijo Graham sobre su proyecto de ley en una entrevista con The Associated Press el mes pasado.

Supervisión de los CDC

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr, comparecerá el jueves ante la Comisión de Finanzas del Senado para discutir su agenda de atención médica, menos de una semana después de destituir a Susan Monarez como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Varios otros altos funcionarios también renunciaron en protesta.

Kennedy ha intentado avanzar en políticas antivacunas que contradicen décadas de investigación científica.

Los abogados de Monarez dijeron que ella se negó “a aprobar directivas imprudentes y no científicas y a despedir a expertos en salud dedicados”.

El senador de Luisiana, Bill Cassidy, presidente republicano del panel HELP que supervisa los CDC y miembro de la Comisión de Finanzas, ha pedido a los CDC que retrasen una reunión de expertos externos que hacen recomendaciones sobre el uso de vacunas hasta que el Congreso pueda investigar el asunto.

Divisiones sobre el caso Epstein

La Cámara de Representantes dejó Washington en julio en medio de desacuerdos entre los republicanos sobre si deberían obligar a la administración Trump a liberar más información sobre la investigación de tráfico sexual del fallecido Jeffrey Epstein.

La presión por una mayor divulgación solo podría intensificarse cuando los legisladores regresen.

El representante demócrata Ro Khanna de California y el representante republicano Thomas Massie de Kentucky están presionando a la Cámara Baja para que tome su proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a hacer pública su investigación.

Están planeando una conferencia de prensa esta semana junto con víctimas de Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara Baja también está investigando el asunto.

Los demócratas están ansiosos por seguir presionando sobre los archivos de Epstein, especialmente después de que la administración Trump incumpliera sus promesas de transparencia. El caso ha sido durante años objeto de teorías de conspiración en línea y especulaciones sobre quién pudo haber estado involucrado o al tanto del abuso del rico financiero.

Investigando a Biden

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes regresará del receso de agosto con una serie de entrevistas programadas como parte de su investigación sobre el estado mental de Biden mientras estaba en el cargo. El comité ya ha realizado entrevistas y declaraciones con casi una docena de exasesores de Biden y miembros del círculo íntimo del presidente.

El comité liderado por republicanos escuchará a ex funcionarios de alto nivel de Biden en septiembre como Jeff Zients, el último jefe de despacho de la Casa Blanca de Biden; Karine Jean-Pierre, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, y Andrew Bates, un alto asistente de prensa.

El presidente de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, ha dicho que se pueden esperar audiencias públicas y un informe completo en algún momento del otoño.

Regular la venta de acciones

El Congreso ha discutido propuestas durante años para evitar que los legisladores participen en el comercio de acciones individuales, reconociendo la idea de que hay un posible conflicto de intereses cuando a menudo tienen acceso a información y decisiones que pueden mover dramáticamente los mercados.

Ese impulso ahora está ganando adeptos. Un comité del Senado ha aprobado una legislación del senador republicano Josh Hawley de Missouri que también extendería la prohibición del comercio de acciones a futuros presidentes y vicepresidentes, mientras que notablemente exime a Trump.

En la Cámara Baja, varios miembros están presentando propuestas e incluso amenazando con maniobrar alrededor del liderazgo republicano para forzar una votación.

Aún así, hay mucha resistencia a la idea, incluso de muchos legisladores adinerados que obtienen dividendos de sus carteras.

