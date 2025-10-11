Trump despide a más de 4,000 empleados federales en medio del cierre del gobierno

Video Cómo el cierre del gobierno está afectando la supervisión de los centros de detención de inmigrantes

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca informó que han comenzado los despidos masivos de empleados federales, en un intento del gobierno de Donald Trump por ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre gubernamental se prolongaba hasta su décimo día.

Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, declaró en un escueto mensaje en la red social X que "los RIF han comenzado", refiriéndose a los planes de reducción de personal destinados a reducir el tamaño del gobierno federal.

PUBLICIDAD

En un documento judicial, la oficina de presupuesto indicó que más de 4000 empleados serían despedidos, aunque señaló que la situación financiera era "fluida y en rápida evolución".

En declaraciones a la prensa en la Oficina Oval el viernes por la noche, Trump afirmó que muchas personas perderían sus empleos y que los despidos se centrarían en sectores con afinidad demócrata, aunque no explicó exactamente qué significaba eso.

"Serán muchos, y anunciaremos las cifras en los próximos días", afirmó. "Pero serán muchos".

Trump afirmó que, de ahora en adelante, "vamos a tomar una decisión: ¿queremos muchos? Y debo decirles que muchos de ellos son de afinidad demócrata".

"Estas son personas que los demócratas querían, y que, en muchos casos, no eran las adecuadas", dijo sobre los empleados federales, y finalmente añadió: "Muchos de ellos serán despedidos".

Demócratas, y algunos republicanos, critican los despidos



Aun así, algunos republicanos destacados criticaron duramente las acciones de la administración.

"Me opongo firmemente al intento del director de la OMB, Russ Vought, de despedir permanentemente a los empleados federales que han sido suspendidos temporalmente debido a un cierre gubernamental completamente innecesario", declaró la senadora de Maine, Susan Collins, presidenta del poderoso Comité de Asignaciones del Senado, quien culpó del cierre federal al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, calificó el anuncio de "inoportuno" y "un ejemplo más de las acciones punitivas de esta administración contra la fuerza laboral federal".

PUBLICIDAD

Por su parte, Schumer afirmó que la culpa de los despidos recaía en Trump.

"Seamos francos: nadie obliga a Trump ni a Vought a hacer esto", declaró Schumer. "No tienen por qué hacerlo; quieren hacerlo. Están eligiendo cruelmente perjudicar a la gente: a los trabajadores que protegen nuestro país, inspeccionan nuestros alimentos y responden cuando ocurren desastres. Esto es un caos deliberado".

Comenzaron avisos de despidos en varias agencias federales

La agresiva medida de la oficina de presupuesto de Trump va mucho más allá de lo que suele ocurrir durante un cierre gubernamental y agrava una dinámica ya políticamente tóxica entre la Casa Blanca y el Congreso. Las conversaciones para poner fin al cierre son prácticamente inexistentes.

Normalmente, los empleados federales son suspendidos temporalmente, pero se reincorporan a sus puestos una vez finalizado el cierre, tradicionalmente con pago retroactivo. Se espera que unos 750,000 empleados sean suspendidos temporalmente durante el cierre, según han informado las autoridades.

Los despidos afectarían con mayor fuerza a los departamentos del Tesoro, que perdería más de 1400 empleados, y a Salud y Servicios Humanos, con una pérdida de más de 1100. El Departamento de Educación y el de Vivienda y Desarrollo Urbano perderían más de 400 empleados cada uno.

Los departamentos de Comercio, Energía y Seguridad Nacional, y la Agencia de Protección Ambiental estaban listos para despedir a cientos de empleados más. No estaba claro qué programas en particular se verían afectados.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca había anticipado sus tácticas poco antes del inicio del cierre gubernamental el 1 de octubre, instando a todas las agencias federales a presentar sus planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión.

Añadió que los planes de reducción de personal podrían aplicarse a programas federales cuyos fondos caducarían durante un cierre gubernamental, que no reciben financiación de otro modo y que "no son coherentes con las prioridades del presidente".

El viernes, el Departamento de Educación se encontraba entre las agencias afectadas por nuevos despidos, según informó un portavoz del departamento. Un sindicato de trabajadores de la agencia informó que la administración está despidiendo a casi todos los empleados por debajo del nivel de director en la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, mientras que menos de 10 empleados fueron despedidos en la Oficina de Comunicaciones y Difusión de la agencia.

También se despidió a trabajadores federales de la salud, aunque un portavoz del HHS no especificó cuántos ni qué agencias se vieron más afectadas. Un portavoz de la EPA, que también registra un número indeterminado de despidos, culpó a los demócratas por los despidos y afirmó que pueden votar a favor de la reapertura del gobierno en cualquier momento.

Amenazas de más recortes en la plantilla federal

Un funcionario de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFE), que representa a los trabajadores federales y está demandando a la administración Trump por los despidos, declaró el viernes en una presentación legal que el Departamento del Tesoro está a punto de emitir avisos de despido a 1300 empleados. La AFGE solicitó a un juez federal que detuviera los despidos, calificando la medida de abuso de poder para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.

PUBLICIDAD

"Es vergonzoso que la administración Trump haya utilizado el cierre del gobierno como excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores que prestan servicios esenciales a comunidades de todo el país", declaró el presidente de la AFGE, Everett Kelley, en un comunicado.

Los demócratas han argumentado que los despidos podrían ser ilegales, y se han mostrado convencidos de que la Casa Blanca no los había despachado de inmediato una vez iniciado el cierre.

Sin embargo, Trump indicó a principios de esta semana que los recortes de empleos podrían producirse en "cuatro o cinco días".

"Si esto continúa, será sustancial, y muchos de esos empleos nunca volverán", declaró el martes. Los recortes de personal parecen ser perjudiciales para las negociaciones bipartidistas sobre el cierre.

Inacción en el Congreso

Mientras tanto, los pasillos del Capitolio permanecieron en silencio el viernes, décimo día del cierre, con la Cámara de Representantes y el Senado fuera de Washington y ambos bandos preparándose para una prolongada batalla por el cierre.

Los republicanos del Senado han intentado repetidamente persuadir a los demócratas que se resisten a votar a favor de un proyecto de ley provisional para reabrir el gobierno, pero los demócratas se han negado, aferrándose a un compromiso firme para extender las prestaciones sanitarias.

Algunos republicanos en el Capitolio han sugerido que las amenazas de Vought de despidos masivos han sido perjudiciales para las conversaciones bipartidistas.

PUBLICIDAD

Y la principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado, la senadora Patty Murray de Washington, declaró en un comunicado que "el cierre no otorga a Trump ni a Vought nuevos poderes especiales" para despedir trabajadores.

"Esto no es nada nuevo, y nadie debería dejarse intimidar por estos delincuentes", añadió.

Aun así, no había indicios de que los principales líderes demócratas y republicanos del Senado siquiera estuvieran considerando una solución al impasse. En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, continuó intentando desvincular a los demócratas centristas que podrían estar dispuestos a cruzar las líneas partidistas.

La Alianza para el Servicio Público, una organización no partidista que monitorea el servicio federal, afirma que más de 200,000 funcionarios públicos han dejado el cargo desde el inicio de esta administración en enero debido a despidos, jubilaciones y ofertas de renuncia diferidas.

"Estas reducciones innecesarias y erróneas de personal debilitarán aún más a nuestro gobierno federal, lo privarán de experiencia crucial y limitarán su capacidad para servir eficazmente al público", declaró el presidente y director ejecutivo de la organización, Max Stier.