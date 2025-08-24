La 'guerra' de la redistribución de distritos no acabará: lo ocurrido en Texas y California se replicará

La redistribución de los distritos del Congreso, el proceso de trazar los distritos electorales para tener en cuenta los cambios de población, fue concebida por los padres fundadores como una operación que se realizaba una vez por década tras el censo en Estados Unidos.

Hoy se ha convertido en una característica casi constante de la política estadounidense, a menudo en respuesta a litigios y con frecuencia con la intención de mantener o ganar ventajas partidistas.

Las encuestas muestran una desaprobación generalizada de la manipulación de las fronteras políticas para favorecer a determinados grupos, un proceso conocido como 'gerrymandering'.

Sin embargo, en la actualidad hay pocas esperanzas de evitar que numerosos estados redibujen sus mapas para beneficiar a un partido en respuesta a otros estados que redibujan sus mapas para beneficiar a otro partido.

La ronda más reciente de manipulaciones comenzó en Texas. Después de cambiar sus mapas del Congreso tras el censo en 2021, los republicanos en la Legislatura de Texas, a instancias del presidente Donald Trump, avanzaron un nuevo conjunto de mapas diseñados para aumentar el número de escaños republicanos en el Congreso en su estado.

El objetivo es ayudar a los republicanos a mantener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de 2026 mediante la conversión de cinco escaños demócratas en otros que probablemente se traduzcan en una victoria republicana.

En respuesta, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, está presionando para redibujar el mapa de su estado. Según el plan de Newsom, los demócratas podrían ganar cinco escaños en la Cámara de Representantes de California, compensando así los avances republicanos en Texas.

La Asamblea Legislativa de California aprobó los nuevos mapas el 21 de agosto y el gobernador Newsom firmó los proyectos de ley ese mismo día. Los mapas se presentarán a los votantes de California en unas elecciones especiales el 4 de noviembre de 2025 para su aprobación.

Newsom asegura que no está tratando de disolver el proceso independiente de redistribución de distritos que California promulgó en 2021. Más bien propone cambiar temporalmente a estos mapas partidistas y volver a la redistribución independiente y no partidista en 2031.

Los demócratas de Illinois y Nueva York, y los republicanos de Indiana, Missouri y Carolina del Sur han señalado que podrían seguir los pasos de Texas y California. Basándonos en nuestra investigación sobre política y elecciones, no esperamos que la ola se detenga ahí.

¿Por qué es poco probable que se termine el 'gerrymandering' en EEUU?

La delimitación de distritos siempre ha sido un proceso intrínsecamente político, pero la llegada de una tecnología informática generalizada y de fácil acceso, unos patrones de voto cada vez más predecibles y los estrechos márgenes partidistas en el Congreso han cambiado el proceso.

Hay formas de corregir este desbocado 'gerrymandering' y quizás bloquear uno o dos mapas defectuosos, pero es probable que ninguno de estos enfoques impida por completo a los actores partidistas trazar mapas que les beneficien a ellos y a sus partidos.

La estrategia más obvia sería crear unas directrices para los legisladores y las comisiones que elaboran los mapas. Estas directrices suelen especificar los tipos de datos que pueden utilizarse para elaborar los mapas, por ejemplo, limitando los datos partidistas.

Las normas contra la manipulación política también podrían limitar el número de fronteras políticas, como los límites de ciudades o condados, que se dividirían en nuevos distritos. Y podrían impedir que haya distritos de formas extrañas que unan comunidades muy alejadas.

Sin duda, estas propuestas no harán ningún daño, e incluso podrían llevar el proceso en una dirección más positiva, pero es poco probable que acaben con el 'gerrymandering'.

Por ejemplo, Carolina del Norte tenía una limitación explícita sobre el uso de datos partidistas en su proceso de elaboración de mapas de 2021, así como el requisito de que los legisladores solo podían cambiar mapas en el Edificio Legislativo del Estado de Carolina del Norte. Más tarde se reveló que un legislador había utilizado "mapas conceptuales" dibujados por un ayudante fuera del proceso normal de elaboración de mapas.

En un mundo en el que cualquiera con conexión a internet puede entrar en sitios web gratuitos como Dave's Redistricting para crear mapas con datos partidistas, es difícil impedir que los estados incorporen propuestas no oficiales a sus mapas.

La creación de comisiones podría cambiar este proceso

Una segunda forma de vigilar el 'gerrymandering' es recurrir enérgicamente a los tribunales para combatir los mapas injustos o discriminatorios. Algunos tribunales, sobre todo a nivel estatal, han frenado manipulaciones, como el mapa de Pensilvania de 2011, que fue anulado en 2018.

A nivel nacional, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en Rucho v. Common Cause en 2019 que las reclamaciones de 'gerrymandering' partidista presentaban "cuestiones políticas más allá del alcance de los tribunales federales" y, en última instancia, eran más adecuadas para los tribunales estatales.

Todavía es probable que haya demandas en los tribunales federales sobre dilución racial y otras violaciones de la Ley de Derechos Electorales. Pero la puerta a la corte federal para las demandas con tintes partidistas parece estar cerrada por el momento.

Una tercera opción es que los estados cedan el poder de trazar los mapas a un organismo independiente. Estudios recientes demuestran que las comisiones independientes de redistribución de distritos elaboran mapas más competitivos y justos.

Por ejemplo, una revisión académica no partidista de los mapas legislativos estatales y del Congreso de 2021-2022 concluyó que las comisiones "generalmente producen planes menos sesgados y más competitivos que cuando un partido controla el proceso".

Las comisiones son populares entre el público. En un estudio realizado en 2024 con los politólogos Seth McKee y Scott Huffmon descubrimos que tanto los demócratas como los republicanos de Carolina del Sur preferían asignar la redistribución de distritos a una comisión independiente en lugar de a la Legislatura estatal, que ha estado bajo control republicano desde 2000.

Los estudios que utilizan datos de encuestas nacionales también han encontrado pruebas de que las comisiones de redistribución de distritos son populares, y que las personas que viven en estados que utilizan comisiones ven el proceso de redistribución de distritos de forma más positiva que los residentes de estados en los que los legisladores trazan las líneas del Congreso.

Una solución nacional

Aunque las comisiones de redistribución de distritos son populares y eficaces en los estados que las han adoptado, las acciones actuales en California demuestran que esta estrategia puede fracasar si es adoptada por algunos estados pero no por otros.

Desgraciadamente, no existe una solución sencilla para el 'gerrymandering'. Los litigios pueden ayudar en algo y la redistribución independiente de distritos puede marcar la diferencia, pero incluso las mejores intenciones pueden fracasar bajo la presión política.

La única solución global es una reforma nacional. Pero ni siquiera en este caso somos optimistas.

Un sistema de representación proporcional, en el que los escaños se dividan por la parte de los votos que va a cada partido, podría resolver el problema. Sin embargo, eso es altamente improbable en Estados Unidos.

Una prohibición nacional del 'gerrymandering' podría ser políticamente más aceptable, pero incluso en este caso, las probabilidades de éxito son bastante bajas. Después de todo, las personas que se benefician del sistema actual tendrían que votar para cambiarlo, y se necesitaría una difícil supermayoría en el Senado.

Así que prepárense para lo que está por venir. Como observó célebremente James Madison, la formación de facciones, grupos de personas unidas por un interés común que amenaza los derechos de los demás, está "sembrada en la naturaleza del hombre".

El 'gerrymandering' ayuda a las facciones a adquirir y conservar el poder. Si los líderes estadounidenses no están dispuestos a considerar una solución nacional, no desaparecerá pronto.

* Gibbs Knotts es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Coastal Carolina y Christopher A. Cooper es profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Públicos en la Western Carolina University.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si deseas leer la versión en inglés puede encontrarla en el siguiente enlace.

