A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

El presidente Donald Trump canceló este martes abruptamente la reunión prevista para esta semana con los líderes demócratas del Congreso, negándose así a negociar con ellos sobre sus demandas para fondos sanitarios y tratar de evitar un cierre parcial del gobierno federal desde el 1 de octubre.

En un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump rechazó la reunión que la Casa Blanca había acordado el día anterior. De haberse realizado hubiese sido la primera vez que el presidente republicano se reunía con los líderes del Partido Demócrata, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, desde su regreso a la Casa Blanca.

"He decidido que ninguna reunión con sus líderes en el Congreso podría ser productiva", escribió Trump en la publicación. Se quejó de que los demócratas "amenazan con cerrar el gobierno de Estados Unidos" a menos que los republicanos acepten más fondos en materia de salud para varios grupos de personas a los que ha criticado.

Trump no cerró la puerta a una futura reunión con los líderes demócratas, pero advirtió de que se avecina un "largo y brutal camino" salvo que abandonen sus exigencias para salvar fondos para la salud.

"Trump siempre se acobarda": la respuesta de Jeffries al presidente

A primera hora del martes, Schumer y Jeffries habían emitido un comunicado conjunto en el que afirmaban que, tras "semanas de evasivas republicanas", el presidente había aceptado reunirse en el Despacho Oval. Pero, después de que el presidente cancelara la reunión, le acusaron de tener una rabieta y salir corriendo.

Jeffries publicó en X que "Trump siempre se acobarda". "Donald Trump acaba de cancelar una reunión de alto riesgo en el Despacho Oval conmigo y con el líder Schumer", agregó. "Los extremistas quieren cerrar el gobierno porque no están dispuestos a abordar la crisis sanitaria republicana que está devastando a Estados Unidos".

Mientras que en otra publicación en X dirigida a Trump, Schumer dijo que los demócratas se sentarán a discutir la atención sanitaria "cuando termines de despotricar". Añadió que Trump "está huyendo de la mesa de negociaciones incluso antes de llegar a ella" y que "prefiere hacer una rabieta que hacer su trabajo".

Más cerca la amenaza de un cierre parcial del gobierno

Sin un acuerdo o posible acuerdo en el Congreso, el gobierno se dirige entonces camino a un cierre parcial la próxima semana, el 1 de octubre. Se concretaría si, llegada esa fecha, la Cámara de Representantes y el Senado permanecen trabados en aprobar una legislación necesaria para financiar oficinas y servicios en el nuevo año fiscal.

No sería la primera vez en un gobierno de Trump. Durante su primer mandato se produjo el cierre federal más largo que se haya registrado durante la temporada de vacaciones 2018-19, cuando presionó al Congreso para que proporcionara fondos para su largamente prometido muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El presidente insistió durante el fin de semana en que los servicios esenciales, incluidos los destinados a los veteranos, permanecerían abiertos.

Los republicanos, que tienen mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han intentado evitar el cierre. A finales de la semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lideró la aprobación de una medida de financiación temporal, que habría mantenido las oficinas gubernamentales en funcionamiento hasta noviembre. Es la forma habitual de ganar tiempo durante peleas como estas, pero la medida fracasó en el Senado.

Los demócratas se negaron a apoyar el proyecto de ley provisional porque no incluía sus prioridades de fondos para la atención sanitaria. Y, los republicanos del Senado, rechazaron una propuesta demócrata para restablecerlos.

La propuesta demócrata buscaba extender los subsidios de seguro de salud mejorados que expiran a fin de año. También revertir los recortes de Medicaid que se incluyeron en el gran proyecto de ley de recortes de impuestos y recortes de gastos de los republicanos promulgado a principios de este año.

Los republicanos han dicho que las exigencias de los demócratas de revertir los cambios en Medicaid no son una opción, pero también han dicho que hay tiempo para abordar la cuestión de las subvenciones a los seguros de salud en los próximos meses.

