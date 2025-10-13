Cuánto gastan realmente los estados en el Medicaid de emergencia para los indocumentados

Video ¿Cómo afectará a tu economía el nuevo paquete de aranceles anunciado por Trump? Te explicamos

Donald Trump y algunos republicanos han repetido varias veces la mentira de que los demócratas quieren destinar miles de millones de dólares para brindar "seguro médico gratuito para los inmigrantes indocumentados a expensas de los contribuyentes estadounidenses.

La realidad es otra, dado que los indocumentados no reciben Medicaid. Pero ¿qué pasa si un indocumentado se enferma de emergencia y necesita tratamiento médico y no puede costearlo?

Un nuevo estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés) revela que el gasto destinado a la atención médica de emergencia para inmigrantes indocumentados representa menos del 1 % del presupuesto total de Medicaid.

El informe ‘Emergency Medicaid Spending for Undocumented Immigrants in the US’, elaborado por investigadores de la Universidad de Emory y Harvard, analizó los datos de gasto de 39 estados durante el año fiscal 2022 y concluyó que, en promedio, el llamado Emergency Medicaid representa apenas el 0.4 % del gasto total de Medicaid.

En términos per cápita, equivale a unos 9.63 dólares por persona, detalla el estudio.

De acuerdo con la investigación, incluso en los estados con mayor proporción de población de inmigrantes indocumentados, el gasto en atención médica de emergencia no supera el 0.9 % del presupuesto total de Medicaid.

Los investigadores resaltan que la ley presupuestaria de Trump reduce sustancialmente la financiación federal de emergencia de Medicaid, argumentando que el programa de Medicaid de emergencia representa una carga fiscal sustancial.

“Sin embargo, estos resultados sugieren que los recortes en el Medicaid de emergencia producirán un ahorro global mínimo y perjudicarán de forma desproporcionada a los estados con una gran población indocumentada”, indicaron los autores del estudio.

¿Qué es el programa Emergency Medicaid?

En Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados no califican para cobertura integral de Medicaid. Sin embargo, existe una excepción: el programa Emergency Medicaid, que cubre servicios de atención de urgencia para estabilizar condiciones médicas graves, como un parto o una emergencia vital.

Los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos no pueden optar a un seguro contratado en la bolsa de la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) ni a Medicaid.

Para tener derecho al primero, el afiliado debe vivir en Estados Unidos, ser ciudadano estadounidense o tener otro estatus legal y no estar encarcelado.

Los beneficiarios de Medicaid deben cumplir ciertos requisitos económicos, residir en el estado en el que reciben Medicaid y ser ciudadanos estadounidenses o tener otra condición jurídica.

Aunque Trump y otros republicanos insisten en que los inmigrantes sin estatus legal “le cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes”, el estudio señala que “no hay datos que sustenten el argumento de que los inmigrantes indocumentados estén colapsando el sistema de salud pública.

Los autores subrayan que, si bien hay variaciones entre estados, el gasto sigue siendo marginal y, de hecho, más bajo que otros rubros de atención médica que no es de emergencia.

Los investigadores advierten que recortar estos fondos afectaría principalmente a hospitales públicos y clínicas de seguridad, conocidas como ‘safety-net hospitals’ que dependen de Medicaid para cubrir servicios de urgencia.

“Los supuestos ahorros serían mínimos, pero el impacto humano y operativo sería enorme”, agregan.

La batalla por los recortes al Medicaid que mantiene cerrado el gobierno

Trump y otros republicanos de alto rango afirman que los demócratas forzaron la lucha por el cierre del gobierno porque quieren dar atención médica gratuita a los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, la realidad es que los demócratas están tratando de extender los créditos fiscales que hacen más asequibles las primas de seguros de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible, comúnmente conocida como Obamacare, y revertir los recortes de Medicaid en el gran proyecto presupuestario de Trump aprobado este verano.

Expertos en políticas públicas advierten que los comentarios de Trump forman parte de una narrativa recurrente que busca justificar recortes al gasto social apelando a temores migratorios.

Sabrina Corlette, fundadora y codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico de la Universidad de Georgetown, calificó las afirmaciones de los republicanos de "mentira descarada".

"La ley es muy clara", dijo Corlette a AP.

Mientras el gobierno federal enfrenta un nuevo estancamiento presupuestal y el debate sobre la salud pública vuelve a polarizarse, los datos del estudio ofrecen una conclusión clara: los inmigrantes indocumentados no están “destruyendo” el sistema de salud estadounidense.

“El verdadero costo podría provenir, más bien, de decisiones políticas basadas en desinformación”, señala el reporte.

