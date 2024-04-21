Occidente celebra la nueva ayuda a Ucrania y Rusia dice que "provocará más muertes"

Video Cámara Baja aprueba legislación para posible prohibición de TikTok en EEUU: esto es lo que debes saber

Los líderes ucranianos y occidentales aplaudieron el paquete de ayuda aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el sábado, mientras el Kremlin advirtió que la aprobación del proyecto de ley “arruinaría todavía más” a Ucrania y causaría más muertes.

La Cámara Baja aprobó 95,000 milllones de dóllares en ayuda exterior para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos en una inusual sesión del sábado, mientras demócratas y republicanos se unían después de meses de resistencia de la extrema derecha por el renovado apoyo estadounidense para repeler la invasión de Rusia.

PUBLICIDAD

El paquete de ayuda pasará al Senado de Estados Unidos, que podría aprobarlo el martes. El presidente Joe Biden ha prometido firmarlo de inmediato.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que había advertido que su país perdería la guerra sin financiación estadounidense, dijo que estaba agradecido por la decisión de los legisladores estadounidenses.



"Apreciamos cada señal de apoyo a nuestro país y su independencia, su pueblo y su forma de vida, que Rusia está intentando enterrar bajo los escombros", escribió en el sitio de redes sociales X.

“Estados Unidos ha demostrado su liderazgo desde los primeros días de esta guerra. Exactamente este tipo de liderazgo es necesario para mantener un orden internacional basado en reglas y previsibilidad para todas las naciones”, afirmó.

Desde el frente de guerra en Ucrania agradecen la ayuda de EEUU

El presidente ucraniano señaló que los “guerreros en el frente” de su país se beneficiarían del paquete de ayuda.

Uno de esos “guerreros” es el soldado de infantería Oleksandr, que lucha en los alrededores de Avdiivka, la ciudad de la región de Donetsk que Ucrania perdió ante Rusia en febrero después de meses de intensos combates.

"Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de Estados Unidos y nuestros aliados", dijo Oleksandr a la agencia AP. No dio su nombre completo por razones de seguridad.

“Con esto podemos detenerlos y reducir nuestras pérdidas. Es el primer paso para tener la posibilidad de liberar nuestro territorio”.

La escasez de municiones relacionada con el retraso de la ayuda durante los últimos seis meses ha llevado a los comandantes militares ucranianos a racionar los proyectiles, una desventaja que Rusia aprovechó este año: tomó la ciudad de Avdiivka y actualmente avanza poco a poco hacia la ciudad de Chasiv Yar, también en la región de Donetsk.

PUBLICIDAD

“Los rusos vienen hacia nosotros en oleadas: nos cansamos y tenemos que abandonar nuestras posiciones. Esto se repite muchas veces”, dijo Oleksandr. "No tener suficiente munición significa que no podemos cubrir el área que es nuestra responsabilidad mantener cuando nos atacan".



En Kiev, los civiles también compartieron sus puntos de vista sobre el paquete de ayuda estadounidense.

“Escuché a nuestro presidente decir oficialmente que podemos perder la guerra sin esta ayuda. Muchas gracias y ayer fue un gran evento", dijo Kateryna Ruda, de 43 años.

Tatyana Ryavchenuk, esposa de un soldado ucraniano, señaló la necesidad de más armas y lamentó que los soldados "no tienen nada que nos proteja". "Necesitan armas, necesitan equipo, lo necesitan. Nosotros siempre necesitamos ayuda. Porque sin ayuda nuestro enemigo puede avanzar más y estar en el centro de nuestra ciudad", dijo la joven de 26 años.

Cuándo Ucrania empezará a recibir la ayuda

En su última evaluación, un grupo de expertos con sede en Washington dijo que la logística de llevar la asistencia estadounidense al frente probablemente significaría que su efecto no se sentiría hasta dentro de varias semanas.

"Las fuerzas ucranianas pueden sufrir reveses adicionales en las próximas semanas mientras esperan la asistencia de seguridad de Estados Unidos que permitirá a Ucrania estabilizar el frente", dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra.

“Pero probablemente podrán mitigar la actual ofensiva rusa suponiendo que la reanudada asistencia estadounidense llegue pronto”, agregó.

PUBLICIDAD

"Nos gustaría mucho poder acelerar la asistencia de seguridad en los volúmenes que creemos que necesitan para tener éxito", dijo a periodistas la semana pasada el mayor general Paty Ryder, secretario de prensa del Pentágano.

En caso de que el proyecto se convierta en ley rápidamente, como se espera, "tenemos una red logística muy sólida que nos permite mover material muy rápidamente", agregó Ryder. "Podemos moverlo en unos días".

Líderes occidentales elogian el paquete de ayuda

Otros líderes occidentales también elogiaron el paquete de ayuda.

“Ucrania está utilizando las armas proporcionadas por los aliados de la OTAN para destruir las capacidades de combate rusas. Esto nos hace a todos más seguros, en Europa y América del Norte”, escribió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "Ucrania merece todo el apoyo que pueda obtener contra Rusia".

El canciller alemán Olaf Scholz se hizo eco de su declaración, quien la calificó como “una señal fuerte en estos tiempos”. "Apoyamos a los ucranianos que luchan por su país libre, democrático e independiente", publicó Scholz en X.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, agradeció al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y destacó el retraso en el Congreso. “Más vale tarde que demasiado tarde. Y espero que no sea demasiado tarde para Ucrania”, escribió en X.

Rusia dice que el apoyo de EEUU traerá más muertes

En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la aprobación de la ayuda a Ucrania como “esperada y predecible”.

PUBLICIDAD

La decisión “enriquecerá a Estados Unidos de América, arruinará aún más a Ucrania y provocará la muerte de todavía más ucranianos, culpa del régimen de Kiev”, dijo Peskov, citado por la agencia de noticias rusa Ria Novosti.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, también recurrió a las redes sociales para hablar en contra del paquete de ayuda.

"La asignación de asistencia militar por parte de Estados Unidos a Ucrania, Israel y Taiwán agravará la crisis global: la asistencia militar al régimen de Kiev es un patrocinio directo de actividades terroristas", escribió en Telegram.

"El nuevo paquete de ayuda no salvará, sino que, por el contrario, matará a miles y miles de personas más, prolongará el conflicto y traerá aún más dolor y devastación", dijo en Telegram Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa.

Mira también: