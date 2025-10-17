Trump conmuta la sentencia del exrepresentante por Nueva York George Santos, condenado por fraude y robo de identidad

Video En un minuto: John Bolton es imputado por supuesto mal manejo de información clasificada

El presidente Donald Trump conmutó este viernes la sentencia a siete años de cárcel del exrepresentante republicano George Santos, condenado por fraude y robo de identidad.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente recordó la serie de mentiras que Santos incluyó en su currículum para obtener el puesto.

"George Santos era una especie de 'pícaro', pero hay muchos pícaros en todo nuestro país que no se ven obligados a cumplir siete años de prisión", escribió el presidente.

"George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación de la pena, liberando a George Santos de prisión, DE FORMA INMEDIATA. ¡Buena suerte, George, que tengas una vida estupenda!", agregó Trump.