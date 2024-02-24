Ucrania pelea con las uñas y Rusia juega al desgaste: dos años de una guerra sin final a la vista

Cuando comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, algunos analistas predijeron que las fuerzas rusas podrían tardar tan solo tres días en capturar Kiev, la capital ucraniana.

Al primer mes, los rusos lograron controlar cerca del 27% del territorio ucraniano en la zona conocida como Donbas, en el este. Pero Ucrania logró recuperar terrenos y redujo el control ruso al 18% del país, aunque ha perdido soberanía en grandes porciones de la región.

La guerra entra en un tercer año con el frente estancado y el presidente ruso Vladimir Putin parece estar tratando de aprovechar el fracaso inicial esperando que el apoyo occidental a Ucrania se debilite para asestar un golpe definitivo en la nación vacina.

¿Qué ha pasado en estos dos años de guerra en Ucrania?

1. El drama humano de la guerra

El costo humano ha sido enorme, aunque las cifras no son claras, porque ambos bandos consideran los datos como secreto de Estado.

Un informe de inteligencia estadounidense de fines de 2023 estima en unas 315,000 las bajas militares rusas, entre muertos y heridos. Mientras que un proyecto ciudadano ucraniano estableció que al menos 25,000 soldados ucranianos han muerto en combates.

Además, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, unos 6,7 millones de personas están desplazadas de sus hogares, casi la mitad fuera del país. Casi 15 millones de personas están necesitadas de algún tipo de ayuda humanitaria.

2. ¿Cuándo terminará la guerra?

Funcionarios y analistas occidentales señalan que, si bien la línea del frente de 930 millas se ha mantenido en gran medida estática sin que ninguna de las partes haya logrado avances significativos, las fuerzas ucranianas han lanzado audaces ataques con misiles y drones muy por detrás de la línea de combate, en territorio ruso.

Pero Rusia está preparada para una guerra prolongada ante lo que llama una “agresión occidental”, pese a que el conflicto lo disparó su invasión de Ucrania. A pesar de los desafíos, el vasto potencial económico y militar de Rusia le da a Putin la capacidad para una guerra de largo aliento.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que el conflicto ha durado más de lo esperado debido a la intervención occidental.

"La operación militar especial puede durar un poco más, pero esto no puede cambiar el curso de las cosas", afirmó usando la definición con la que desde el inicio de la ofensiva se refiere Moscú a las operaciones en Ucrania.

3. ¿Qué efecto ha tenido la guerra dentro de Rusia?

El conflicto está cobrando un alto precio a Rusia al agotar sus recursos económicos y militares y alimentar las tensiones sociales. Incluso la muerte del líder del opositor Alexei Navalny en una cárcel de Siberia sirve como recordatorio de la despiadada represión del Kremlin contra los opositores.

Y lo que sucede en Ucrania es un desafío para los intentos de Putin de fingir que la vida en Rusia no se ve afectada por el conflicto.

Putin, que seguramente ganará otro mandato de seis años en las elecciones presidenciales de mediados de marzo, ha tratado de consolidar el apoyo público presentando el conflicto como una lucha contra el Occidente expansionista que ha armado a Ucrania en un intento por debilitar a Rusia.

Aunque afirma que el público apoya abrumadoramente lo que el Kremlin llama su "operación militar especial" en Ucrania, han surgido nuevas grietas en el sistema político estrictamente controlado del país.

El verano pasado, Putin enfrentó quizás el desafío más serio en su gobierno de casi un cuarto de siglo, cuando el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin ordenó a su compañía militar privada marchar hacia Moscú para derrocar a los principales líderes militares.

El breve motín terminó con un acuerdo que preveía que los mercenarios se trasladaran a Bielorrusia, aliado de Rusia, y Prigozhin murió en un sospechoso accidente aéreo dos meses después, que fue ampliamente visto como una venganza del Kremlin. El episodio mostró algunas fragilidades.

4. Ucrania está desesperada por ayuda (y depende de ella)

Pese la natural solidaridad con el país agredido, la asistencia a Ucrania sigue estancada en el Congreso de Estados Unidos, mientras que los aliados de la OTAN han luchado por llenar el vacío.

La decisión del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de destituir a su popular jefe militar, el general Valerii Zaluzhnyi, decepcionó a muchos en el país y preocupó a sus aliados occidentales.

Además, Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano, quien ha afirmado repetidamente que negociaría un acuerdo rápido para poner fin a la guerra si fuera elegido, recientemente sacudió a la OTAN al decir que podría permitir que Rusia expandiera su agresión en Europa si los miembros de la alianza no aumentan su gasto en defensa.

Tatiana Stanovaya, del Centro Carnegie Rusia Eurasia, dijo que un posible regreso de Trump a la Casa Blanca serviría a los objetivos de Putin.

"Él ve a Trump como una figura que probablemente causará destrucción y cree que las consecuencias de una segunda presidencia de Trump serían debilitar a Occidente y privar a Ucrania del apoyo que necesita", dijo Stanovaya en un comentario.

5. Rusia juega al desgaste de Ucrania

Las fuerzas rusas capturaron el bastión oriental de Avdiivka durante el fin de semana después de una feroz batalla en la que las fuerzas ucranianas informaron de una escasez cada vez más desesperada de municiones.

"Aunque actualmente no se está llevando a cabo ninguna ofensiva a gran escala, las unidades rusas tienen la tarea de llevar a cabo ataques tácticos más pequeños que, como mínimo, inflijan pérdidas constantes a Ucrania y permitan a las fuerzas rusas tomar y mantener posiciones", dijeron Jack Watling y Nick Reynolds del Centro de Estudios de Defensa Royal United Services Institute. "Así, los rusos mantienen presión constante en varios puntos".

En medio de las feroces batallas en el este, Rusia también ha tratado de paralizar las industrias de defensa de Ucrania con ataques para abrumar las defensas ucranianas, que están experimentando una creciente escasez de municiones.

"En términos de capacidad de la industria rusa para apoyar las operaciones en curso, Rusia ha movilizado significativamente su industria de defensa, aumentando líneas de producción, así como volviendo a poner en funcionamiento plantas previamente suspendidas", dijeron Watling y Reynolds.

Aunque también señalan que las industrias armamentísticas rusas siguen dependiendo de componentes suministrados por Occidente, por lo que una aplicación más estricta de las sanciones podría alterar esta situación.

6. El ejército ruso enfrenta también sus desafíos

El general retirado Yuri Baluyevsky, exjefe del Estado Mayor del ejército ruso, admitió que las defensas aéreas ucranianas han excluido efectivamente a los aviones de combate rusos del espacio aéreo ucraniano y a menudo hacen que sea riesgoso para ellos operar incluso sobre territorio controlado por Rusia. Baluyevsky dijo en un artículo reciente que la artillería suministrada por Occidente es superior a los sistemas rusos.

Ucrania ha lanzado audaces ataques contra terminales petroleras y refinerías en el interior de Rusia, así como contra sus activos navales y aéreos en la región del Mar Negro. Eso incluye el hundimiento de dos buques de asalto anfibio rusos y un barco misilístico, junto con ataques a bases en Crimea que destruyeron instalaciones y aviones. El mes pasado, las tropas ucranianas dañaron gravemente un puesto de mando volador, uno de los activos de inteligencia más preciados de Moscú.