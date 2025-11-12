¿Se acerca la publicación de los archivos de Epstein con la juramentación de Adelita Grijalva?

Video Se espera que Adelita Grijalva sea juramentada como congresista tras siete semanas de espera

Cuando la Cámara de Representantes retome sus sesiones este miércoles por primera vez en varias semanas, la demócrata Adelita Grijalva será finalmente juramentada como su nueva integrante, siete semanas después de que ganó una elección especial en Arizona para ocupar el escaño que dejó vacante su difunto padre, Raúl Grijallva.

La toma de posesión de Grijalva podría ser una de las primeras acciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, quien previamente se había negado a juramentarla como miembro hasta que la Cámara Baja reanudara sus sesiones tras el acuerdo para poner fin al cierre del gobierno.

La ceremonia oficial está programada para las 4 p. m., hora del este, poco antes de que la Cámara comience a votar la resolución de continuidad que aprobó el Senado para financiar al gobierno federal hasta el 31 de enero.

Para Grijalva esto supone el fin de una demora que, según ella y otros demócratas, tenía como objetivo impedir que firmara una petición para impulsar una votación sobre la publicación de los archivos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein.

En una entrevista con The Associated Press, la congresista electa afirmó que la idea de finalmente jurar el cargo era “emotiva” y “una auténtica montaña rusa”.

“Llevamos tanto tiempo esperando esto que todavía nos parece surrealista”, añadió.

Los representantes reanudarán actividades tras semanas de inacción

La llegada de Grijalva dará inicio a una jornada ajetreada en el Capitolio, ya que cientos de miembros de la Cámara de Representantes regresarán a Washington DC, algunos de cuyos viajes podrían verse complicados por las demoras en los viajes causadas por el cierre del gobierno.

Los legisladores que ganan elecciones especiales suelen jurar el cargo en días de sesión legislativa. Sin embargo, dado que la Cámara de Representantes está en receso desde el 19 de septiembre, Johnson había dicho que no podía juramentarla hasta todos regresaran.

Sin embargo, eso no pareció ser un obstáculo cuando tomó juramento a dos miembros republicanos -su partido- mientras la Cámara no estaba en sesión legislativa.

“Siento que es algo personal porque, literalmente, mi nombre estaba involucrado. También sé que si fuera republicana, habría jurado el cargo hace siete semanas”, dijo Grijalva a AP.

Grijalva comenzará su mandato en la Cámara de Representantes votando sobre la legislación aprobada por el Senado para reabrir el gobierno. Se espera que Grijalva y la mayoría de los demócratas se opongan, ya que no extiende los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, llamada Obamacare, que vencen a fin de año. Los republicanos aún pueden aprobar el proyecto de ley gracias a su escasa mayoría.

La firma número 218 en una petición para abrir el expediente Epstein

La firma de Grijalva sería la última necesaria en una petición vinculada a una legislación que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos y comunicaciones no clasificados relacionados con Epstein y su red de tráfico sexual.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, copatrocinada por los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, cuenta con el apoyo de todos los demócratas y tres republicanos: las representantes Lauren Boebert de Colorado, Marjorie Taylor Greene de Georgia y Nancy Mace de Carolina del Sur.

Grijalva podrá añadir su firma a la petición una vez que tome posesión del cargo. Sin embargo, debido al reglamento de la Cámara Baja, su gesto no implicará una votación inmediata.

El representante de Massachusetts, Jim McGovern, principal demócrata del Comité de Reglas de la cámara, dijo que espera que la votación sobre el proyecto de ley de Epstein tenga lugar a principios de diciembre.

La firma de Grijalva a esa petición representaría un paso hacia adelante para transparentar los archivos del caso, que por años el mismo Trump había pedido que se abrieran.

Pero Trump cambió su postura conforme comenzó a reportarse que su nombre aparecía en múltiples ocasiones en esos archivos. Trump ha negado reiteradamente haber sabido de las prácticas criminales de Epstein antes de su encarcelamiento.

Sin embargo, este miércoles los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron correos electrónicos de Epstein que revelan que el financista condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019, mencionó en varias ocasiones al actual presidente Trump y sostuvo que este sabía sobre su conducta.

Los mensajes, enviados entre 2010 y 2016 a su asociada y cómplice, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, incluyen referencias en las que Epstein afirma que Trump pasó “horas en mi casa” junto a una mujer a la que los legisladores describen como víctima de su red de explotación.

La primera congresista latina de Arizona

El padre de la congresista electa falleció en marzo tras más de dos décadas en la Cámara de Representantes, donde se forjó una reputación como un firme progresista.

Ella ha participado activamente en la política local durante mucho tiempo. Formó parte de la junta del Distrito Escolar Unificado de Tucson antes de unirse a la Junta de Supervisores del Condado de Pima, donde se convirtió en la segunda mujer en presidirla.

Ganó con facilidad las elecciones especiales del 23 de septiembre para completar el mandato de su padre, representando a un distrito mayoritariamente hispano donde los demócratas cuentan con una ventaja de casi el doble de votantes registrados que los republicanos. Grijalva afirmó que la victoria fue muy emotiva.

“Prefiero tener a mi papá a tener una oficina”, dijo.

En declaraciones a la AP, afirmó que la justicia ambiental, la soberanía tribal y la educación pública se encuentran entre sus prioridades, haciéndose eco del trabajo que defendió su padre.

“Sé que el listón está muy alto y hay grandes expectativas sobre lo que seremos capaces de hacer una vez que tomemos posesión del cargo”, dijo.

