Cómo la última elección al Congreso del año puede definir las de mitad de período de 2026

Video ¿Por qué la victoria de Mamdani y de otros demócratas es clave para las elecciones de 2026?

La última elección especial del año para el Congreso será en un distrito de Tennessee tradicionalmente republicano donde en 2024 ganó cómodamente Donald Trump, pero en el que en esta oportunidad los demócratas tienen buenas posibilidades de ganarlo, reduciendo la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y, sobre todo, cimentando la idea de que han encontrado un filón para ganar el terreno que perdieron con el presidente.

Las encuestas de la última semana de campaña para las elecciones del 2 de diciembre en el Distrito 7 de Tennessee, mostraban a la demócrata Aftyn Behn y el republicano Matt Van Epps técnicamente empatados, con algunos sondeos dando una ligera ventaja para Behn.

El que las encuestas tengan a ambos candidatos tan cerca en un distrito donde un demócrata no gana desde 1983 y en donde tradicionalmente no han sacado más del 38 % de los votos es una oportunidad que buscan aprovechar al máximo para alimentar la narrativa del supuesto descontento de los votantes con el gobierno Trump.

Los demócratas tienen la oportunidad no solo de reducir en un escaño la ya escuálida mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y complicarles un poco más el trabajo parlamentario a los del GOP, sino de mandar una señal de recuperación del partido para proyectar la idea de que en las elecciones de mitad de período del próximo año tienen más oportunidades que las que han identificado hasta ahora.

Por semanas, estos comicios en Tennessee pasaron desapercibidos, pero el impulso que ganaron los demócratas tras las elecciones del 4 de noviembre (revirtiendo con creces las ganancias que lograron los republicanos y Trump en 2024) los puso en la primera línea de la política.

Como resultado, se ha visto una avalancha de dinero de fuera del estado para promover ambas candidaturas y hasta la exvicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris salió de su retiro político para hacer campaña por Behn. Algunos esperan que Trump haga lo mismo por Van Epps en lo que queda de campaña.

MAGA Inc., un súper PAC que apoya a Trump, ha invertido más de un millón de dólares para apoyar al republicano, la primera vez que la organización se involucra en una campaña desde las presidenciales del año pasado.

El peso de una victoria que sepa a derrota

Para los republicanos, no lograr una victoria y que, además, no sea tan aplastante como ha sido en los últimos años sería señal de debilidad. Y perder el escaño sería una hecatombe estatal que los demócratas proyectarán nacionalmente en sus estrategias para recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Libby Schneider, subdirectora ejecutiva del Comité Nacional Demócrata, afirmó a la agencia AP que un buen desempeño de Behn, incluso si no gana, impulsará al partido en su intento por recuperar la mayoría.

"Seguimos superando las expectativas en ámbitos donde no deberíamos hacerlo", declaró Schneider.

En las cuatro elecciones especiales previas a la Cámara de Representantes de este año, las candidatas demócratas superaron a Harris en un promedio de cerca de 10 puntos porcentuales.

El 4 de noviembre, en los triunfos para las gobernaciones de Virginia y New Jersey, las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherril lograron revertir con creces la ventaja que obtuvo el presidente Trump en varios distritos y hasta recuperar el apoyo de los votantes hispanos.

Una

sorpresiva retirada en "territorio Trump"

La elección especial para el escaño del Séptimo Distrito de Tennessee fue convocada después de que el representante republicano Mark Green se retirara a principios de este año, luego de haber logrado ganar cómodamente tres comicios desde 2020. En 2024 sacó casi el 60 % de los votos.

El suyo fue uno de los tres escaños alterados en la redistribución de distritos de 2022 que intentó reducir el peso de Nashville, la ciudad más grande del estado y un bastión demócrata.

El aspirante republicano a sustituirlo, Van Epps, es un excomisionado estatal de servicios generales y expiloto de helicópteros, que se ha alineado estrechamente con Trump, con cuyo respaldo se impuso en las primarias.

Por su parte, la demócrata Behn se describe a sí misma como una "trabajadora social enojada" y apoyó a Bernie Sanders en las primarias presidenciales de 2020. Y como los demócratas que salieron victoriosos en Nueva Jersey, Virginia y otros lugares a principios de este mes, Behn ha estado insistiendo en las preocupaciones sobre la asequibilidad.

Behn ha condenado la legislación fiscal y de gasto de Trump, conocida como "One Big Beautiful Bill" y los aranceles, ambos apoyados por Van Epps. También ha criticado la reticencia republicana a publicar los llamados archivos del caso de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual que se hizo famoso por sus conexiones con los ricos y poderosos.