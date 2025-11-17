Cambiar Ciudad
Trump ordena a la Cámara Baja votar a favor de publicar archivos de Epstein: ¿qué puede haber detrás de este anuncio?

Se espera que la votación del proyecto de ley para obligar al DOJ a publicar los archivos del caso Epstein en la Cámara sea el martes.

Univision picture
Por:Univision
Video Trump pide investigar a Bill Clinton y a otros demócratas por supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump pidió el domingo a los legisladores republicanos que votaran a favor de publicar los archivos relacionados con el caso sobre Jeffrey Epstein, asegurando que su partido no tiene "nada que ocultar". Su comentario tomó a muchos por sorpresa, porque esa nunca ha sido la posición de la Casa Blanca y de muchos republicanos en el Congreso.

Sin embargo, sus críticos —incluso de su propio partido— creen que el presidente podría estar jugando sus cartas para evitar la publicación de la documentación mientras se muestra en público a favor, dando su apoyo a una legislación que todavía debe superar el obstáculo del Senado y hasta un posible veto de su parte.

Se espera que la votación en la Cámara Baja se produzca el martes, según reportes. Solo cuatro republicanos firmaron la petición para llevarla a cabo, pero lograron sacarla adelante gracias a la incorporación de la representante demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, y a pesar de la objeción de su presidente, Mike Johnson.

"La votación es para obligarte a publicarlos. Hagámoslo más fácil. Publica los archivos ya", le espetó en X el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Aunque inicialmente promovió teorías de la conspiración y clamó por la publicación de los archivos del caso Epstein, desde que asumió la presidencia, Trump se había opuesto de un modo u otro a su divulgación, alegando que se trata de "una farsa demócrata" y de un intento de distracción de sus opositores por el buen desempeño de su administración.

A pesar de sus acusaciones de "farsa" y después de que el Departamento de Justicia dijera que no queda nada creíble por revisar, el viernes Trump le pidió a su fiscal general, Pam Bondi, que investigue las posibles relaciones de demócratas prominentes, como el expresidente Bill Clinton, con el fallecido financista condenado por trata sexual de menores.

Esta solicitud llegó un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara cientos de documentos en poder de los gestores del patrimonio de Epstein, con correos electrónicos y comunicaciones, en muchos de los cuales aparece mencionado el propio Donald Trump. En uno de ellos, Epstein afirmaba que el ahora presidente sabía de sus abusos a menores de edad.

Petición de Trump de investigar a demócratas con vínculos con Epstein: ¿una cortina de humo?

Para el representante republicano por Kentucky Thomas Massie, quien impulsa el proyecto de la Cámara junto al demócrata por California Ro Khanna, la solicitud de Trump al Departamento de Justicia de investigar la relación de reconocidos demócratas con Epstein no es más que "una gran cortina de humo" y "un esfuerzo desesperado para impedir la publicación de los archivos Epstein”.

"El presidente ha estado diciendo por meses que esto es una farsa, bueno, pues ahora ha decidido investigar una farsa", comentó el legislador.

Para Massie, esta orden podría ser justamente un intento de impedir la publicación de los archivos, al someterlos a investigación federal.

“Si tienen investigaciones en curso en ciertas áreas, esos documentos no pueden publicarse”, dijo Massie el domingo en una entrevista en el programa 'This Week' de ABC. “Así que puede que todo esto sea una gran cortina de humo, estas investigaciones, para abrir varias de ellas como un último intento de evitar que se publiquen los archivos Epstein”.

Aunque solo otros tres republicanos aparte de él firmaron la petición, Massie se dijo confiado en obtener una mayoría suficiente en la Cámara Baja como para impedir un posible veto. El representante cree que incluso más de cien compañeros de su partido apoyarían el proyecto de ley que obligaría al gobierno a publicar los archivos del caso Epstein.

De ser aprobado en la Cámara Baja, el proyecto pasaría al Senado, por lo que Massie hizo un llamado al líder republicano del Senado, John Thune, a "hacer lo correcto" y llevar la legislación a votación.

“No solo el presidente de la Cámara, también la fiscal general, el director del FBI, el propio presidente y el vicepresidente están encajando una gran derrota esta semana, porque después de meses de lucha, esta semana estoy ganando junto a Ro Khanna”, dijo. “Estamos forzando esta votación, y va a suceder”, agregó.

Massie afirmó que los legisladores republicanos que temen perder el respaldo de Trump por su voto a favor de publicar los archivos tendrán una marca en su historial si votan 'No', y esto podría perjudicar sus perspectivas políticas a largo plazo.

“El registro de esta votación durará más que la presidencia de Donald Trump”, expresó.

Además de Massie, solo firmaron la petición de llevar a votación el proyecto de ley las representantes republicanas Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

Taylor Greene, uno de los rostros más prominentes del movimiento MAGA y durante mucho tiempo una de las más fieles seguidoras de Trump, cayó en desgracia con el presidente, quien la calificó públicamente en redes sociales de "traidora" y "lunática gritona". Aunque hizo varias críticas a la administración recientemente, en una entrevista el domingo la congresista denunció amenazas en su contra y aseguró que el hecho de que el presidente le haya retirado su respaldo político se debía sobre todo a su posición sobre el caso Epstein.

