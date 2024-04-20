Cámara de Representantes vota a favor del paquete de ayuda militar a Ucrania e Israel y de una posible prohibición de Tiktok

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El pleno de la Cámara de Representantes realizó su voto final este sábado a favor de los proyectos de ley que incluyen ayuda militar a Ucrania, Israel y para la región indopacífica para hacer frente a China, por un total de $95,000 millones. Asimismo, también aprobaron la posible prohibición de Tiktok si no corta sus lazos con China.

La primera votación (360-58 votos) fue precisamente sobre esta popular aplicación. Funcionarios estadounidenses han expresado su alarma por la popularidad de esta red social de intercambio de videos entre los jóvenes, alegando que está subordinada al gobierno comunista de Pekín y que es un conducto para difundir propaganda oficial, afirmaciones rechazadas por la compañía.

Después se aprobó (385-34 votos) una ayuda de unos 15,000 millones para Taiwán y aliados en la zona indopacífica.

En una tercera votación, se dio luz verde, tras meses de retraso, a destinar unos 61,000 millones de ayuda para Ucrania. 331 congresistas votaron a favor y 112, en contra. Finalmente, la Cámara también dio su apoyo al envío de nueva ayuda a Israel por valor 26,000 millones.

El proceso inusual, en el que cada proyecto de ley tenía su propio voto, permitió que se formaran coaliciones únicas en torno a los proyectos de ley, impulsándolos hacia adelante. El paquete completo irá al Senado, donde su aprobación en los próximos días está casi asegurada. El presidente Joe Biden ha prometido firmarlo de inmediato.

"Hicimos nuestro trabajo aquí, y creo que la historia lo juzgará bien", dijo el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, republicano por Luisiana, quien está arriesgando su propio trabajo para lograr que el paquete sea aprobado.

Biden, en un comunicado, agradeció a Johnson, al líder demócrata Hakeem Jeffries y a la coalición bipartidista de legisladores “que votaron para poner nuestra seguridad nacional en primer lugar”.

"Insto al Senado a que envíe rápidamente este paquete a mi escritorio para que pueda convertirlo en ley y podamos enviar rápidamente armas y equipos a Ucrania para satisfacer sus necesidades urgentes en el campo de batalla", dijo el presidente.

El presidente Volodymyr Zelenskyy de Ucrania dijo que estaba "agradecido" a ambos partidos en la Cámara y "personalmente al presidente Mike Johnson por la decisión que mantiene la historia en el camino correcto", dijo en X.

“¡Gracias, Estados Unidos!” dijo en X, anteriormente Twitter.

La escena del fin de semana presentó una sorprendente muestra de acción del Congreso después de meses de disfunción y estancamiento alimentados por los republicanos, que tienen la mayoría pero están profundamente divididos sobre la ayuda exterior, particularmente para Ucrania mientras lucha contra la invasión rusa.

La aprobación de la Cámara eliminaría el mayor obstáculo para la solicitud de financiación de Biden, presentada por primera vez en octubre cuando los suministros militares de Ucrania comenzaron a agotarse.

Una posición incómoda para Mike Johnson

Llegar a un final ha sido un impulso para Mike Johnson que ha puesto a prueba su apoyo entre los republicanos, con un número pequeño pero creciente que ahora insta abiertamente a su destitución.

Sin embargo, los líderes del Congreso consideran los votos como un punto de inflexión en la historia: un sacrificio urgente mientras los aliados de Estados Unidos se ven asediados por guerras y amenazas desde Europa continental hasta Medio Oriente y el Indo-Pacífico.

"A veces, cuando vives la historia, como lo hacemos hoy, no entiendes el significado de las acciones de las votaciones que hacemos en esta Cámara, del efecto que tendrá en el futuro", dijo el representante de Nueva York. Gregory Meeks, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. "Este es un momento histórico".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, habla con periodistas en el Capitolio en Washington, el 19 de abril de 2024. Imagen J. Scott Applewhite/AP

Los opositores, en particular los republicanos de extrema derecha de la mayoría de Johnson, argumentaron que Estados Unidos debería centrarse en el frente interno, abordando la seguridad fronteriza interna y la creciente carga de deuda de la nación, y advirtieron contra el gasto de más dinero, que en gran medida fluye hacia los fabricantes de defensa estadounidenses para producir armamento utilizado en el extranjero.

Aún así, el Congreso ha visto una serie de visitas de líderes mundiales en los últimos meses, desde Zelenskyy hasta el primer ministro japonés, Fumio Kishida, prácticamente suplicando a los legisladores que aprueben la ayuda. A nivel mundial, el retraso dejó a muchos cuestionando el compromiso de Estados Unidos con sus aliados.

También está en juego una de las principales prioridades de política exterior de Biden: detener el avance del presidente ruso Vladimir Putin en Europa. Después de entablar conversaciones tranquilas con Johnson, el presidente rápidamente respaldó el plan de Johnson, allanando el camino para que los demócratas brindaran su inusual apoyo para superar los obstáculos de procedimiento necesarios para una votación final.

"Tenemos la responsabilidad, no como demócratas o republicanos, sino como estadounidenses, de defender la democracia allí donde esté en riesgo", dijo Jeffries durante el debate.